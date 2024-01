Analyse USD/CHF : voici pourquoi le franc suisse s’envole

Le franc suisse a été l’une des devises les plus performantes en 2023, les investisseurs ayant adopté son rôle de valeur refuge. Le taux de change USD/CHF est tombé vendredi à un plus bas de 0,8405, son plus bas niveau depuis 2011. De même, les taux GBP/CHF et EUR/CHF ont également poursuivi leur tendance baissière.

Le franc suisse comme valeur refuge

Copy link to section

La dédollarisation a été l’un des thèmes majeurs du marché financier cette année. Il y a quelques mois, cela a fait la une des journaux en Afrique du Sud, où les membres des BRICS se sont rencontrés. Ce point de vue s’est poursuivi cette semaine après que la Russie et l’Iran ont conclu un accord pour échanger en utilisant leurs monnaies locales au lieu du dollar.

Dans mon article d’il y a quelques mois, j’écrivais que s’éloigner du dollar serait une tâche difficile. En outre, il existait une méfiance considérable parmi les membres des BRICS comme la Chine et l’Inde. En outre, le dollar fait partie intégrante de l’économie mondiale depuis des décennies.

Au lieu de créer une nouvelle monnaie BRICS, j’ai recommandé l’utilisation du franc suisse comme alternative au dollar. D’une part, sa monnaie est stable et la Suisse est généralement neutre sur de nombreuses questions mondiales.

Le taux de change USD/CHF a bondi alors que les investisseurs ont accepté son rôle de valeur refuge face à l’augmentation des risques mondiaux. Il existe des risques au Moyen-Orient, où les Houthis terrorisent les navires dans la région. Une guerre entre Israël et le Hamas se poursuit.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

En outre, des tensions persistent entre les pays occidentaux et la Chine, la deuxième économie mondiale. La guerre en Ukraine se poursuit à un rythme soutenu. On s’attend à ce que d’autres risques géopolitiques perdurent.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

La paire USD/CHF s’est également effondrée alors que les investisseurs ont applaudi le ton belliciste de la Banque nationale suisse (BNS). La banque a décidé de procéder à plusieurs hausses de taux tout en abandonnant son ton accommodant historique.

Plus récemment, la Réserve fédérale a adopté un ton relativement accommodant alors que les responsables évoquent au moins trois baisses de taux en 2024. Le marché des paris prédit jusqu’à six baisses de taux au cours de l’année. Ce point de vue a poussé l’indice du dollar américain à 100 $, en dessous du sommet de plus de 107 $ depuis le début de l’année.

https://www.youtube.com/watch?v=lTGu6XMX6uQ&pp=ygUIRmVkIGNuYmM%3D

Analyse technique USD/CHF

Copy link to section

Graphique USD/CHF par TradingView

En ce qui concerne le graphique hebdomadaire, nous constatons que le taux de change USD/CHF a connu une forte baisse au cours des derniers mois. Plus récemment, la paire est tombée sous le support clé à 0,8760, son plus bas niveau en janvier 2021. Elle a également basculé le support à 0,8552 (plus bas de juillet 2023) en un niveau de résistance.

La paire reste en dessous des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 25 semaines tandis que l’indice de force relative (RSI) est passé au niveau de survente. Par conséquent, la paire continuera probablement à baisser alors que les vendeurs ciblent le support clé à 0,8325.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.