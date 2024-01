Perspectives de l’or en 2024 : la demande géopolitique éclipse-t-elle la politique de la Fed ?

Les prix de l’or devraient largement poursuivre leur hausse en 2024, après avoir gagné 13 % l’année dernière malgré une Fed belliciste ; surperformant les obligations et la plupart des matières premières, et affichant une performance similaire à celle du NASDAQ, à forte composante technologique.

En raison d’une Fed conciliante et des attentes de baisses rapides des taux, les analystes de JP Morgan estiment un objectif de prix pouvant atteindre 2 300 dollars en 2024.

La complexité supplémentaire de l’or vient du fait qu’il s’agit à la fois d’un bien de consommation et d’un actif d’investissement – un actif sans rendement qui est également considéré comme l’une des meilleures couvertures contre l’inflation et les événements économiques imprévus.

La principale préoccupation des marchés est de savoir si la Réserve fédérale peut réellement procéder à un atterrissage en douceur.

Il existe une confusion considérable quant à la trajectoire probable de l’économie, Bloomberg Economics évaluant la probabilité d’un atterrissage brutal à 55 %, tandis que la Fed de Cleveland l’estime à 28 % seulement.

Une récession mondiale reste donc très probable.

La simple divergence des attentes entre le marché et la Fed constituera probablement le risque central pour 2024, rendu encore plus incertain par les changements militaires et géopolitiques en cours.

Cependant, le récent déploiement par l’Iran d’un navire de guerre dans la mer Rouge n’a fait qu’intensifier les tensions déjà exacerbées et exerce également une pression à la hausse sur les prix de l’or.

Un petit récapitulatif de 2023

Dans un contexte de volatilité importante des marchés et de rythme rapide des hausses de taux de la Fed en 2023, le métal jaune a enregistré une performance positive et a terminé l’année à environ 2 070 $.

Plus tôt dans l’année, l’or a franchi la barre des 2 000 dollars en réponse à la crise qui couvait rapidement dans les banques régionales américaines, avant que les responsables de la Fed, du Trésor et de la FIDC n’interviennent pour apaiser les inquiétudes du marché, entraînant une baisse soutenue jusqu’aux niveaux de 1 800 dollars d’ici. Octobre 2023.

Cependant, la situation s’est inversée en octobre 2023, lorsque de nouvelles complications géopolitiques sont apparues au Moyen-Orient à la suite du déclenchement de la guerre israélo-palestinienne.

Les prix ont continué à augmenter jusqu’à connaître une hausse sans précédent début décembre 2023, l’or atteignant un niveau record de 2 153,4 dollars, en raison de la conviction du marché selon laquelle la Fed semblait abandonner sa stratégie « plus élevée pour plus longtemps » ; couplée à une action militaire inattendue dans la mer Rouge.

Surendra Mehta, directeur de l’India Bullion and Jewelers Association Ltd. (IBJA), a qualifié l’événement de :

…un marché anormal…

Malgré les hauts et les bas continus du marché, l’or a réussi à maintenir son éclat en raison d’une multitude de facteurs, notamment la panique autour de la crise bancaire régionale aux États-Unis qui a vu l’effondrement d’entités majeures telles que SVB ; les tensions géopolitiques persistantes – d’abord avec la guerre entre l’Ukraine et la Russie, suivie par la guerre entre Israël et la Palestine, et enfin avec l’escalade des tensions en mer Rouge ; une demande toujours robuste de la part des banques centrales pour l’or physique ; et le pivot accommodant de la Fed couplé à la baisse continue du billet vert depuis octobre 2023.

Dans un article d’avril 2023 pour Invezz intitulé « Perspectives de l’or et de l’argent alors que 23 États s’apprêtent à récupérer les métaux précieux comme monnaie légale », nous avons cité Mike Maloney, fondateur de GoldSilver.com et auteur réputé, qui a applaudi la stabilité historique et la réserve de valeur du métal. propriétés,

…c’est l’argent ultime car il n’y a rien d’autre, même dans la même ligue…C’est ce qui fait de l’or la plus belle monnaie de toutes.

Regard vers 2024

On s’attend généralement à ce que la dynamique haussière des prix de l’or en 2024 reste intacte, avec le maintien d’un grand nombre des mêmes forces de l’année précédente, à savoir une Réserve fédérale conciliante, des bouleversements géopolitiques et des achats fermes de la banque centrale.

La Fed, les taux et le dollar

Habituellement, une politique plus souple de la Fed implique qu’un actif ne produisant pas d’intérêts, comme l’or, devient plus compétitif par rapport aux autres instruments financiers traditionnels.

En outre, l’attente selon laquelle la Fed aurait atteint des taux d’intérêt maximaux, puis aurait choisi de s’écarter de ses politiques « plus élevées et plus longues », a alimenté les soupçons selon lesquels le FOMC, dirigé par le gouverneur Powell, craignait la perspective d’un resserrement excessif.

Malgré l’insistance de Powell sur le fait que les baisses de taux commencent à peine à être « visibles », les analystes d’ EY prévoient que la Fed réduira ses taux quatre fois en 2024, tandis que les économistes de Goldman Sachs en prévoient jusqu’à cinq.

Après tout, le graphique en points de décembre impliquait effectivement que la prévision du taux directeur moyen avait été abaissée à 4,6 %, contre 5,1 % dans le résumé des projections de septembre 2023.

De plus, l’ensemble des points pour 2024 s’est étendu jusqu’à 3,8 %.

Suite à cela, le PCE américain a chuté à 2,6 % sur un an, en deçà des attentes d’Investing.com de 2,8 % sur un an ; il devient donc de plus en plus difficile pour le FOMC d’empêcher les marchés d’anticiper les baisses de taux.

Des taux plus bas se traduisent par des perspectives plus faibles pour le dollar, ce qui est généralement de bon augure pour les matières premières négociées à l’échelle mondiale, car elles ont tendance à être évaluées en billet vert.

Risques géopolitiques, économiques et de récession

Les attaques des Houthis contre les lignes maritimes se sont intensifiées.

Dans l’ensemble, les grands cargos ont décidé d’éviter la région et de réacheminer les livraisons autour du cap de Bonne-Espérance.

L’Iran a récemment envoyé un navire dans la région après que les États-Unis ont abattu trois bateaux houthis.

Sans clarté sur les objectifs de l’Iran, les risques augmentent dans un contexte déjà instable.

Les choses se sont encore réchauffées lorsque le secrétaire britannique à la Défense, Grant Shapps, a soutenu une action contre la région, lorsqu’il a déclaré :

« Si nous ne protégeons pas la mer Rouge, cela risque d’enhardir ceux qui cherchent à menacer ailleurs, notamment en mer de Chine méridionale et en Crimée. »

En outre, les tensions avec la Russie s’intensifient suite aux mesures prises par les États-Unis et leurs alliés pour confisquer les avoirs russes déjà gelés à hauteur de 300 milliards de dollars.

Élections

Au cours de l’année, les risques liés aux élections américaines pourraient entraîner une incertitude politique, ce qui pourrait rehausser encore davantage l’image des réserves de propriétés aurifères de valeur.

Taïwan, un pays géopolitiquement sensible, se rendra aux urnes en janvier 2024, tandis que les élections au Parlement européen devraient avoir lieu en juin.

Ralentissement de la croissance mondiale

Enfin, le Fonds monétaire international (FMI) prévoit un ralentissement économique de 3,0 % en glissement annuel pour 2024, contre une prévision antérieure de 3,5 % en glissement annuel.

Cela pourrait potentiellement encourager les investisseurs à abandonner les actifs plus risqués et à diversifier leurs portefeuilles vers les métaux précieux.

En Chine, étant donné que des mesures de relance supplémentaires seront probablement mises en place, la demande de consommation devrait rebondir dans le segment de la bijouterie.

Mais l’appétit des consommateurs dépendra finalement aussi de la confiance du secteur privé et de la santé du marché immobilier.

Achats de la banque centrale et autres sources

Les achats physiques d’or par les banques centrales ont continué de s’accélérer.

La tendance haussière des achats publics dans un contexte d’inflation élevée et d’incertitude géopolitique a été un moteur clé des prix et de la demande d’or.

Selon le World Gold Council (WGC), les achats d’or physique devraient rester supérieurs à la tendance en 2024, soit entre 450 et 500 tonnes.

Cela devrait continuer à soutenir fortement les prix et leur dynamique haussière.

Toutefois, les inquiétudes des autorités monétaires pourraient avoir été aggravées par les récents projets de confiscation des avoirs russes gelés à l’étranger.

Au cours des douze prochains mois, les analystes de FX Street estiment que les banques centrales achèteront beaucoup plus de métal physique, soit entre 800 et 850 tonnes.

Autres sources de demande

Le rapport du WGC du 18 décembre 2023 a noté que les principaux ETF sur l’or connaissent des afflux importants avec Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC, Raiffeisen ETF – Solid Gold Reliable and Traceable, basé en Suisse, et l’Istanbul Gold Exchange Traded Fund notant une augmentation de la demande depuis le début de l’année. 1 552,0 %, 409,3 % et 136,5 %, respectivement.

Les flux de novembre ont été les plus importants pour l’ETF SPDR Gold Shares, qui a dépassé les entrées de dollars de 1 milliard de dollars en novembre 2023.

La demande pour ces segments devrait continuer à croître.

Perspectives pour les prix de l’or

Copy link to section

Même si le rythme de la politique de la Fed constitue la principale préoccupation des acteurs du marché, cette situation pourrait changer en raison des nouveaux développements en mer Rouge et du discours conflictuel émanant du gouvernement britannique.

Le WGC a projeté trois scénarios potentiels pour 2024 : un atterrissage en douceur, un atterrissage brutal et aucun atterrissage avec des plages de probabilité de 45 à 65 %, 25 à 55 % et 5 à 10 %, respectivement.

Atterrissage en douceur

Traditionnellement, les rendements de l’or n’ont pas été élevés dans un scénario d’atterrissage en douceur.

Ceci est attendu puisque l’inflation est maîtrisée et que les perspectives de croissance s’amélioreraient, ce qui contrecarrerait la réputation de réserve de valeur de l’or et exagérerait ses caractéristiques de non-rendement.

Selon le WGC, le rendement moyen de l’or lors des deux seuls atterrissages en douceur enregistrés dans l’histoire de la Fed s’est élevé à (-)1,6%, contre 16,3% pour les bons du Trésor et 33,3% pour les actions.

Si un atterrissage en douceur devait se produire, les rendements de l’or pourraient rester relativement stables, mais cela dépendrait également de la résolution des lignes de fracture géopolitiques.

Toutefois, cela nécessitera une prise de décision très précise de la part de la Fed et beaucoup de chance face aux facteurs externes.

De plus, si l’inflation chute plus rapidement que les réductions de la Fed, les taux d’intérêt réels s’apprécieront et la demande des consommateurs s’affaiblira, ce qui affaiblira les prix de l’or, au moins pendant un certain temps.

Les prix de l’or continueront d’être impactés par l’incertitude des acteurs du marché quant à la trajectoire de la politique de la Fed.

Atterrissage difficile

On craint sérieusement que l’enthousiasme belliciste de la Fed au cours du cycle ne déclenche une nouvelle récession, en particulier si des retards monétaires se font sentir.

Les marchés semblent se prémunir activement contre cette éventualité compte tenu de l’anticipation d’une vague de baisses de taux de la part de la Fed.

Menace inflationniste ?

Dans un tel cas, la demande d’or augmentera probablement en raison de la demande de valeur refuge, compte tenu de la faillite des actifs financiers.

Cependant, la situation au Moyen-Orient étant sur le fil du rasoir, l’inflation, qui n’est pas encore revenue au niveau de 2 %, pourrait connaître une tendance à la hausse, voire même stopper les récentes baisses de l’IPC et du PCE.

Ces craintes ont été exacerbées par les attentes selon lesquelles les expéditions de ressources fondamentales telles que le pétrole seraient également considérablement retardées en raison de leur réacheminement autour du Cap de Bonne-Espérance.

Dans le pire des cas, la Fed pourrait être contrainte de faire marche arrière et de reprendre les hausses de taux, ce qui s’est traditionnellement révélé négatif pour l’or.

Pourtant, même dans un tel scénario, la Fed pourrait trouver très difficile d’intervenir, car elle a déjà relevé ses taux à des sommets depuis plusieurs décennies et fait face aux conséquences d’une montée en flèche des paiements d’intérêts et de graves défauts de paiement, d’autant plus que les ménages ont retiré la majorité de leurs dettes. des excédents de l’ère pandémique.

En outre, comme en 2023, la forte demande géopolitique d’or maintient une forte activité d’achat, en particulier de la part des banques centrales.

En conséquence, la demande géopolitique d’or pourrait potentiellement se combiner avec une hausse de l’inflation pour atteindre des niveaux records pour l’or en 2024.

Pas d’atterrissage

Dans une situation sans atterrissage, qui est considérée comme la moins probable, les marchés connaîtront probablement une amélioration de la croissance économique et de l’inflation et empêcheraient probablement une récession plus profonde à l’avenir.

Si la géopolitique ne domine pas…

Même si la baisse des taux d’intérêt est généralement positive pour l’or, elle reflète également une baisse des niveaux d’inflation.

En conséquence, les taux d’intérêt réels (exprimés comme le taux d’intérêt moins le taux d’inflation) peuvent augmenter, diminuer ou rester incertains, selon la manière dont se joue la relation entre les deux.

Une baisse de l’inflation pourrait signifier une hausse des taux d’intérêt réels, étouffant l’appétit des consommateurs, ce qui pourrait plafonner le prix de l’or au moins temporairement.

D’un autre côté, compte tenu de l’importance de la valeur refuge traditionnelle contre le risque systémique, notamment les risques géopolitiques actuels et la récession potentielle, les investisseurs garantiront probablement une demande élevée pendant que les prix augmentent.

Conclusion

Les analystes de JP Morgan placent le prix cible de l’or à un niveau record de 2 300 dollars, tandis qu’UBS, bien que optimiste, n’est pas aussi optimiste et prévoit un prix de 2 150 dollars.

Concernant le point de vue des responsables de la Fed, un article du Wall Street Journal a déclaré que :

La semaine dernière, deux responsables ne prévoyaient aucune réduction l’année prochaine et un autre prévoyait l’équivalent de six réductions d’un quart de point. “C’est une gamme assez large” pour capter un signal, a déclaré Barkin.

Thomas Barkin est président et chef de la direction de la Fed de Richmond.

À tout le moins, la confusion persistante en matière de politique monétaire et le désaccord géopolitique sont probablement des raisons suffisantes pour que les investisseurs augmentent la diversification de leurs portefeuilles vers l’or pour leurs propriétés d’assurance.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.