Action PDD : croissance de Temu et leçons de Wish.com

Le cours de l’action PDD Holdings (NASDAQ : PDD) a bondi en 2023, aidé par la popularité croissante de Temu, la société de commerce électronique à croissance rapide. Les actions ont bondi à 150 dollars, son plus haut niveau depuis mars 2021. Elles ont augmenté de plus de 80 % en 2023, battant ses principaux rivaux comme Alibaba, JD.com et même Amazon.

Risque Wish.com de Temu

Temu est la principale raison pour laquelle le cours de l’action de PDD Holdings a bondi à mesure que la société devenait plus populaire. Les données de SimilarWeb montrent qu’elle est devenue l’application de commerce électronique la plus téléchargée dans le monde. Il a été téléchargé plus de 100 millions de fois sur Google Play Store et des millions d’autres sur iOS.

Cette croissance s’est produite alors que l’entreprise augmentait ses dépenses de marketing et que sa plateforme devenait virale en raison de ses produits bon marché. Les résultats les plus récents montrent que l’entreprise a dépensé plus de 2,9 milliards de dollars en ventes et marketing au troisième trimestre. Il a dépensé des milliards de plus en 2023.

La croissance explosive de Temu est une bonne chose pour PDD, qui étend ses activités hors de son marché chinois. Cependant, cela comporte également des risques importants, auxquels l’entreprise devra faire face à long terme.

Dans ce cas, PDD Holdings et ses investisseurs doivent apprendre quelque chose de Wish.com, qui a également connu une croissance explosive il y a quelque temps. Temu et Wish.com sont des sociétés similaires dans la mesure où elles se concentrent sur la vente d’articles à bas prix et sur leur expédition dans le monde entier.

Les deux entreprises y parviennent en s’approvisionnant en produits dans des pays asiatiques comme la Chine. Ils s’approvisionnent également directement auprès des fabricants, supprimant ainsi les majorations imposées par d’autres entreprises.

Souhait des défis en matière de revenus et de bénéfices

En regardant l’historique de Wish.com, nous constatons qu’il est difficile de réaliser des bénéfices dans ce secteur. Selon SeekingAlpha, le chiffre d’affaires annuel de Wish.com a culminé à plus de 2,5 milliards de dollars en 2020, alors que la demande de solutions de commerce électronique augmentait.

Depuis, l’entreprise est en déclin. Son chiffre d’affaires en 2021 est tombé à 2,08 milliards de dollars, suivi de 571 millions de dollars en 2022. Le chiffre d’affaires de la société au cours des douze derniers mois s’est élevé à 357 millions de dollars.

Dans le même temps, Wish a continué à accumuler des pertes. Sa perte nette est passée de 208 millions de dollars en 2018 à 359 millions de dollars au cours des quatre derniers trimestres. Le nombre d’utilisateurs actifs a également chuté au cours de cette période. Ses résultats les plus récents ont montré qu’il comptait 11 millions d’utilisateurs actifs mensuels au cours des 12 derniers mois. Ses utilisateurs mensuels s’élevaient à environ 9 millions au troisième trimestre.

En revanche, la société comptait respectivement 60 millions et 46 millions d’utilisateurs actifs au cours du même trimestre de 2021. Tout cela explique pourquoi le cours de l’action WISH.com s’est effondré de plus de 60 % au cours des 12 derniers mois.

Risques pour le stock PDD

Par conséquent, l’exemple de Wish.com explique pourquoi Temu et PDD sont confrontés à plusieurs risques importants à venir. Le défi est qu’elle doit consacrer davantage d’argent au marketing pour tenter d’accroître sa part de marché. Elle doit également s’assurer que ses ventes sont rentables.

Heureusement pour PDD, il dispose d’un bilan sain qui peut l’aider à soutenir Temu pendant longtemps. Il a terminé le trimestre dernier avec plus de 27 milliards de dollars de liquidités et de placements à court terme. Il est presque sans dette puisque la dette totale à long terme s’élève à seulement 222 millions de dollars.

À court terme, le cours de l’action PDD continuera probablement d’augmenter alors que les investisseurs visent le niveau record de 212 $, soit environ 43 % au-dessus du niveau actuel.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.