L’Amérique semble, jusqu’à présent, avoir réussi son « atterrissage en douceur » pour 2023 – mais le sort de l’Europe est beaucoup moins certain.

Les investisseurs l’ont rappelé aujourd’hui avec les chiffres du taux d’inflation en glissement annuel publiés par les deux principales économies du continent européen : la France et l’Allemagne.

L’inflation française en légère hausse

Copy link to section

En France ce matin, la France a rapporté qu’en décembre 2023, l’IPC était supérieur de 4,1 pour cent, soit une légère hausse par rapport au chiffre mensuel de 3,9 pour cent de novembre.

La raison invoquée pour expliquer cette hausse était le coût de la vie plus élevé après que le gouvernement français ait progressivement supprimé ses subventions aux carburants pour les ménages français, instituées dans les mois qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie, provoquant le chaos dans le secteur électrique européen.

L’inflation allemande rebondit

Copy link to section

Alors que la deuxième économie européenne a enregistré un début d’inflation, sa plus grande économie a affiché des chiffres légèrement plus désastreux.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

L’Allemagne, qui a publié cet après-midi ses chiffres d’inflation annuels et mensuels, a enregistré un taux d’inflation annuel de 3,7 %, soit 0,5 % de plus que les 3,2 % de novembre 2023.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Essentiellement, cela signifie que l’inflation a rebondi immédiatement après que les taux soient restés stables en décembre, remontant presque jusqu’au chiffre d’octobre 2023 de 3,8 %.

Lire la suite : Les perspectives de croissance allemande s’assombrissent

Ce que cela signifie pour les marchés

Copy link to section

Avec l’inflation en hausse dans les deux plus grandes économies européennes, il est probable que le reste de l’Europe (qui doit publier ses chiffres d’inflation demain) affichera des résultats similaires. Et ces nouvelles sont les suivantes : si la BCE cède un pouce, l’inflation prendra probablement un peu plus de place.

Et si cela se produit, cela signifie qu’il est très peu probable qu’une baisse des taux d’intérêt se produise dans un avenir proche pour l’UE – même si cela se produit pour les États-Unis.

Bien que cette nouvelle puisse être malheureuse pour le consommateur moyen en Europe, elle pourrait renforcer la valeur de l’euro lui-même si les décisions à venir en matière de taux d’intérêt restaient fermes et évitaient de réduire les taux.

Lire la suite : L’inflation dans la zone euro a chuté. Alors l’inflation va-t-elle baisser en 2024 ?

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.