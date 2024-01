Exclusif : le Dr Charan Singh se bat pour un « ancrage prudent » dans l’océan de la dette mondiale

Le « Rapport sur la dette internationale 2023 » récemment publié par la Banque mondiale a souligné le « grave danger » que représente pour les pays à revenu faible et intermédiaire l’augmentation rapide du fardeau insoutenable de la dette.

Au cours de la dernière décennie, le rythme de l’accumulation de la dette dans plusieurs pays a dépassé la croissance économique, qui devrait encore se modérer.

En conséquence, les coûts exorbitants du service de la dette éclipsent les investissements nécessaires dans des domaines essentiels, notamment la santé et l’éducation ; alors que de nombreux pays à travers le monde pourraient bien être au bord d’une véritable crise de la dette.

Nous avons eu la chance de parler avec le célèbre économiste Dr Charan Singh, PDG et directeur fondateur de la Fondation EGROW, pour mieux comprendre les conditions qui ont conduit aux niveaux d’endettement élevés actuels ; la situation qui prévaut dans les économies avancées, les marchés émergents et les pays les moins avancés ; les implications de ces déséquilibres sur la croissance économique et la prise de décision ; mesures de protection et solutions potentielles ; et des réformes indispensables dans l’architecture financière internationale.

Source: EGROW Foundation

Le Dr Charan Singh est le PDG et directeur fondateur de la Fondation EGROW. Il est également président non exécutif de la Punjab & Sind Bank. Auparavant, il était professeur d’économie titulaire de la chaire RBI au prestigieux Institut indien de gestion de Bangalore, en Inde ; Économiste principal au FMI, Washington DC ; et directeur de recherche (politique économique, gestion de la dette) à la RBI. Entre autres postes, le Dr Singh a siégé au conseil d’administration de NHB et de NABFINS. Le Dr Singh a publié de nombreux ouvrages et compte deux livres à son actif.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Le Dr Singh a obtenu une maîtrise en économie appliquée de JNU, Delhi et un doctorat en économie de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, Sydney en 1997. Il a poursuivi ses études avec des études postdoctorales au Département d’économie de l’Université Harvard d’août 2003 à août. 2004 et SCID, Université de Stanford d’août 2004 à janvier 2006.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Ce qui suit sont des extraits légèrement édités de la discussion.

Q) Merci pour votre temps, Dr Charan Singh. Auriez-vous la gentillesse de donner à nos lecteurs un aperçu de la gravité et de la complexité de la crise de la dette aujourd’hui – aux États-Unis d’Amérique, dans les économies avancées (EA), sur les marchés émergents (ME) et dans les pays les moins avancés (PMA) ?

A) C’est une histoire très complexe et elle ne commence pas seulement hier ou avant-hier. L’histoire remonte à ce qui s’est passé lors de la crise des subprimes en 2008. L’administration américaine utilisait de nouveaux instruments financiers : les produits dérivés. Celles-ci étaient très meurtrières, incomprises par beaucoup et beaucoup trop complexes pour que le monde financier puisse en comprendre les implications. Ensuite, il y a eu la crise des subprimes et celle de Lehman Brothers.

La politique monétaire libérale ou la politique monétaire non conventionnelle des États-Unis est également arrivée en Europe par l’intermédiaire de la Banque centrale européenne et en Angleterre par l’intermédiaire de la Banque d’Angleterre.

Or, le monde n’était pas habitué à ce type de développement économique typique et critique et n’en comprenait pas les implications. Ainsi, lorsque l’ensemble du système financier s’est effondré, l’économie mondiale est devenue très, très vulnérable.

C’est à ce moment-là que la taille du bilan a été multipliée par 4 en 4 ans environ. Cela signifie qu’il y a eu de nombreuses implications sur la politique monétaire parce que l’économie mondiale était en berne et que les autorités fiscales ont donc dû apporter un soutien massif. Ainsi, d’un côté, la masse monétaire a augmenté, et de l’autre, la politique budgétaire a dû la soutenir.

En conséquence, l’équilibre économique a été complètement perturbé. Alors que le monde essayait encore de se remettre de l’écheveau d’une politique monétaire libérale et d’une politique budgétaire accommodante, nous avons été soudainement confrontés à la COVID.

Aujourd’hui, la COVID était une urgence et tout le monde devait passer à l’action pour sauver des vies humaines. Encore une fois, la même chose s’est produite : la politique monétaire devait être libérale et la politique budgétaire devait être accommodante.

Sur la base de nombreuses preuves empiriques, le Traité de Maastricht a décidé que 3 % du déficit par rapport au PIB et 60 % de la dette par rapport au PIB constituent des limites prudentes. Cependant, au milieu de la crise des subprimes, ces limites ont été complètement bouleversées. Les ratios de la dette mondiale par rapport au PIB ont augmenté jusqu’à plus de 100 % et les déficits ont également considérablement augmenté.

Le résultat de tout cela fut que les paiements d’intérêts sur les budgets devinrent très importants étant donné que tant d’emprunts avaient été effectués sur une si longue période. La charge des intérêts est devenue plus lourde que celle des dépenses de santé et d’éducation. Cela s’est produit en particulier parmi les pays émergents et les PMA.

Maintenant, à partir de cela, vous pouvez comprendre que ces économies ont été piégées. Vous avez contracté d’énormes emprunts pour prendre soin des couches vulnérables de la société, et vous devez maintenant assurer le service de cette dette contractée. Vous devez soit rembourser, soit payer des intérêts – vous vous trouvez donc dans une sorte de « piège de la dette ». C’est là que réside la complexité, et dans les pays émergents et les PMA où la charge d’intérêts est supérieure aux dépenses de santé et d’éducation, les régimes sociaux souffrent énormément.

Q) Quel est le principal canal par lequel les portefeuilles des investisseurs et les ménages des pays avancés, émergents et PMA pourraient être le plus touchés par la crise de la dette ?

A) La crise de la dette a de multiples implications. L’une des conséquences est que les prêts au logement ont considérablement souffert. Lorsque l’inflation est très élevée et que les déficits publics gonflent, les ménages individuels doivent supporter le poids de la mauvaise gestion de la politique budgétaire et monétaire.

Premièrement, en raison de la politique des taux d’intérêt, mes emprunts dans de nombreux domaines, comme le logement, l’automobile ou même les biens de consommation durables, vont tous en pâtir.

Les taux d’intérêt sont très faussés dans le système et je ne suis donc pas disposé à prendre des décisions concernant des investissements à long terme. Les entreprises, les entrepreneurs et les startups souffrent également du fait que le taux d’intérêt n’est pas ce qu’il devrait être et fluctue constamment.

Dans le même temps, la politique budgétaire des gouvernements n’a pas non plus été très bonne. Ils ne sont pas sûrs des allègements fiscaux, des réductions d’impôts et des taux d’imposition – ceux-ci pourraient augmenter, diminuer ou stagner. Toute cette incertitude qui est apparue a des implications sur la prise de décision économique.

De plus, les marchés boursiers ne reflètent pas la situation exacte et peuvent donc être trompeurs. Le taux de change peut également être trompeur. Le canal des attentes par lequel s’effectue la transmission est complètement perturbé et émoussé.

Ainsi, tant la prise de décision que les investissements des ménages en souffrent et sont entrés dans une phase très incertaine. Comme personne ne sait quand cette incertitude prendra fin, la prise de décision au niveau des ménages ainsi qu’au niveau de l’entreprise s’en trouve affectée. C’est la situation qui prévaut dans les pays avancés, émergents et les PMA.

Deux phénomènes – l’effondrement de Lehman Brothers et le COVID – ont eu des conséquences considérables à cet égard. Alors que Lehman Brothers s’est lentement répandu à travers le monde et a donc précipité une situation difficile de manière cyclique – d’abord des États-Unis à l’Europe et au Royaume-Uni, le COVID nous est tous arrivés simultanément.

Ce que j’ai partagé dans mon analyse est commun aux économies avancées, aux marchés émergents et aux économies les moins avancées.

Q) Quelle est votre opinion sur les récentes minutes de la Fed et sur la trajectoire probable que vous attendez aujourd’hui de la politique monétaire américaine ?

A) Les États-Unis ont mené leur politique monétaire et budgétaire de manière très imprudente. C’est la plus grande économie du monde, avec plus de 20 % du PIB mondial. Sa prise de décision a des implications à travers le monde.

Même lorsque les États-Unis ne sont pas partie à l’accord commercial, 80 % des factures commerciales sont libellées en dollars américains. Compte tenu d’une telle responsabilité qui pèse sur les épaules de l’élaboration des politiques publiques aux États-Unis, les États-Unis ne se sont vraiment pas comportés de manière responsable.

La crise des subprimes est née du recours aux produits dérivés. Il ne s’agissait pas d’instruments financiers très responsables, pas plus que la politique en réaction à Lehman Brothers, ni la politique budgétaire abondante qui a eu lieu pendant la COVID. Tout cela a conduit à la crise mondiale simplement à cause du comportement imprudent des États-Unis.

Après le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, les conséquences de la mauvaise gestion prolongée de l’économie ont été déclenchées par la hausse des taux d’intérêt et une éruption volcanique s’est produite. Tout ce qu’ils avaient fait au cours des 10 dernières années et qui était ignoré par le marché est soudainement apparu et l’éruption volcanique qui a eu lieu a touché tout le monde.

Ainsi, la politique américaine a été très, très irresponsable au cours des 15 à 20 dernières années. Ils ont eu un impact sur les Américains eux-mêmes et sur le reste du monde.

Alors que les États-Unis sont une économie riche et qu’ils peuvent se permettre de surmonter ces défis, d’autres pays associés aux États-Unis y trouvent un véritable défi. Par exemple, si les marchés des États-Unis et des pays avancés ne se portent pas très bien, les exportations des pays émergents et des pays les moins avancés ne se portent pas très bien. Il y a donc une image miroir qui se produit.

Alors que les riches Américains, Européens et Britanniques peuvent se permettre ces petits contretemps, des pays comme l’Inde et de nombreux pays africains ne le peuvent pas, car nous n’avons pas les réserves et le soutien nécessaires. Ainsi, les décideurs politiques américains n’ont pas agi de manière responsable et ne se sont pas comportés de manière responsable envers le reste du monde.

Aujourd’hui, l’inflation s’est quelque peu modérée. S’ils avaient été suffisamment bons, ils auraient dû commencer à réduire les taux d’intérêt, mais ils ne l’ont pas fait. Eux-mêmes étaient prêts à affronter une récession. Ils peuvent se permettre de surmonter les conséquences d’une récession, mais si cette récession se reflète dans nos pays, la population locale aura beaucoup de mal.

Néanmoins, ils se sont désormais stabilisés et ne réduisent pas les taux d’intérêt. Ils ont conjuré les craintes de récession qui existaient dans les phases précédentes et, dans cette mesure, ils ont fait du bien à leur économie.

Le monde a également pris en compte ce qui s’est passé en Russie et en Ukraine et a donc évolué à ce stade. Ainsi, bien que la Fed ait indiqué à différents endroits que les repo pourraient être stables pendant un certain temps, d’après ce que je comprends, vers la fin de 2024, elle pourrait commencer à les réduire.

S’ils commencent à les réduire, le reste du monde devra également suivre, car en imitant ce que les États-Unis ont fait, la plupart des pays ont augmenté leurs taux et ces taux d’intérêt devraient commencer à baisser. Dès que les taux commencent à baisser, vous pouvez imaginer une reprise de l’économie et les moteurs de la croissance pourraient démarrer.

Q) En tant que décideur monétaire, où voyez-vous les risques les plus élevés aujourd’hui ?

A) Mon sentiment est que les attentes doivent être ancrées, et ces attentes ont été ancrées avec succès en Inde et dans d’autres pays émergents, ainsi qu’aux États-Unis.

Une chose est claire : il n’y a aucune tolérance à l’égard d’une inflation élevée. Mais alors la question est de savoir comment définir une inflation élevée et qui doit définir si une inflation à 2 % est correcte ou à 4 % ?

Il y a eu de nombreuses discussions à ce sujet au Fonds monétaire international (FMI). Olivier Blanchard, économiste en chef au FMI, a publié un article dans lequel il se demande si 2 % est le bon objectif d’inflation ou s’il devrait être un peu plus élevé.

Mon sentiment est qu’une banque centrale ne devrait pas se précipiter pour augmenter les taux d’intérêt en cas d’augmentation transitoire de l’inflation. La guerre entre la Russie et l’Ukraine n’a été qu’un échec, alors que l’inflation avait énormément augmenté – cinq fois plus que la moyenne sur 30 ans (soit 10 % contre 2 % qui est la moyenne sur 30 ans), les Américains ont dû faire quelque chose. Toutefois, la Fed n’aurait pas dû sauter le pas.

Il était évident que l’inflation augmentait et c’était le résultat de nombreuses mauvaises gestions de l’économie à partir de 2008. Cela aurait dû être traité d’une manière bien plus sophistiquée que d’utiliser le marteau consistant à augmenter si rapidement les taux d’intérêt.

Lorsque les taux d’intérêt ont augmenté si rapidement, l’emploi, la croissance et l’investissement ont tous été touchés. Cependant, lorsqu’il était évident que Lehman Brothers en était la cause, que les titres adossés à des créances hypothécaires en étaient la cause ou que la guerre entre l’Ukraine et la Russie en était la cause, les choses auraient dû être traitées d’une manière beaucoup plus sophistiquée et modérée.

La leçon à retenir est que chaque fois qu’une crise survient – qu’il s’agisse de celle de Lehman Brothers ou d’une crise comme celle de la COVID où il a fallu fermer l’industrie, ou comme de la guerre entre l’Ukraine et la Russie – une politique monétaire et budgétaire prudente devrait être beaucoup plus modérée. Mais je pense que les pays avancés ont été très réactifs au cours des 15 à 20 dernières années. Ils auraient dû être plus modérés et plus prévenants et débattre des questions de manière beaucoup plus sérieuse et approfondie que ce qui s’est passé.

J’espère que la leçon apprise est que l’instrument des taux d’intérêt ne devrait pas être utilisé comme premier instrument pour lutter contre l’inflation. C’est là que je pense que les banques centrales ont une leçon à tirer.

La deuxième leçon à retenir est que les prix des matières premières sont plus vulnérables aux fortes fluctuations et sont en voie de baisse, en particulier les prix du pétrole. Il faut donc créer des réserves pétrolières et envisager sérieusement des alternatives au pétrole. C’est exactement ainsi que le monde évolue vers l’énergie solaire, l’énergie éolienne et même l’énergie nucléaire.

Nous savons que le monopole de quoi que ce soit n’est pas bon. De la même manière, je pense que le monopole du pétrole en tant que source d’énergie doit être brisé et que des alternatives doivent donc être explorées. Je pense que le monde a commencé à le faire et que cet effort doit être renforcé.

Q) Comment décririez-vous une « politique monétaire et financière prudente » et en quoi celle-ci diffère-t-elle entre les pays avancés, les pays émergents et émergents et les PMA ?

A) Comme nous l’avons mentionné, la politique monétaire a besoin d’un point d’ancrage – quel devrait être ce point d’ancrage ? S’il s’agissait d’un objectif d’inflation à 2 %, je ne pense pas. Il faut être très clair. Dans des pays vieillissants comme le Japon, 2 % est peut-être trop bas , et c’est pourquoi ils souffrent. Dans des économies absolument dynamiques comme l’Amérique, cela devrait peut-être se situer autour de 3 à 4 %. Dans un pays émergent comme l’Inde, où les gens sont très jeunes, 2 à 4 % sont trop bas et 6 % pourraient être plus adaptés.

Par conséquent, un ancrage prudent doit être apporté à la politique monétaire pour ancrer les attentes.

Lorsqu’il s’agit de politique budgétaire, il faut comprendre quel est le bon indicateur. Le traité de Maastricht prévoyait un déficit de 3% du PIB. Est-ce le bon indicateur ? Un pays émergent comme l’Inde devrait-il réduire ses dépenses d’investissement ou d’infrastructures dès qu’elles dépassent les 3 % ? Je pense que non.

Il faut donc analyser la qualité des dépenses. Où se situent les dépenses publiques ? Une fois la qualité des dépenses décidée, il faut alors décider quel devrait être le ratio dette/PIB.

Pendant tout ce temps, on nous a enseigné dans les salles de classe que si le ratio dette/PIB dépasse 60 % du PIB, le pays sera en crise. L’Inde est depuis très longtemps au-dessus de 60 %. Aujourd’hui, le reste du monde dépasse également les 60 % depuis plus d’une décennie.

Par conséquent, je pense que les points d’ancrage de la politique budgétaire doivent également être redéfinis, passant de 3 % pour le déficit budgétaire au PIB et à 60 % pour la dette par rapport au PIB. Tant que cela ne sera pas fait, il sera très difficile de parvenir à une combinaison appropriée de politique monétaire et budgétaire.

En ce qui concerne le secteur financier, il faut être très, très prudent. Les actifs non performants (NPA) ne doivent pas être traités comme une chose très effrayante.

Dans des situations d’urgence telles que la COVID, où le monde entier s’est fermé et où chacun doit être très prudent quant au moment d’autoriser l’accès à ses locaux, quand faire des affaires ou non – à de tels moments, les NPA, qui sont l’un des indicateurs de savoir si la banque est en crise, devrait être traitée de manière plus libérale.

De même, lorsque l’économie mondiale est en crise, les ratios de fonds propres devraient également être davantage pris en compte. avec flexibilité pour la durée pour laquelle il est discuté.

La politique monétaire et budgétaire doit être revue, et dans le secteur financier, nous n’avons pas encore fixé ces critères, mais je pense que nous devons examiner les indicateurs macroéconomiques et ensuite décider si une institution est en crise ou non. Nous pourrons alors décider si des mesures correctives doivent être prises ou si l’institution doit être fermée.

Nous devons procéder pays par pays et procéder à une analyse granulaire tout en examinant les erreurs commises dans le passé et qui ont précipité les crises. Seule une approche aussi granulaire peut être utile, plutôt qu’une approche brutale comme celle utilisée aujourd’hui dans l’économie mondiale par les experts du secteur financier.

Q) Dans les pays les plus riches, les pays émergents et les pays lourdement endettés, quelles seront probablement les garanties et les solutions les plus efficaces face à la crise mondiale de la dette ?

A) D’après ce que je comprends, deux institutions jouent un rôle très important dans l’économie mondiale : la Banque mondiale (BM) et le FMI. Tous deux ont désormais un rôle important à jouer et ils en sont conscients, mais leur attention a été détournée vers le financement climatique.

À ce stade, je pense qu’ils doivent tous deux se concentrer sur les politiques monétaire et budgétaire. Le financement climatique est important, mais il ne doit pas prendre le pas sur ces deux éléments importants et les mettre en veilleuse.

Maintenant, la question est : que peut-on faire ? Le FMI et la BM doivent organiser des tables rondes de décideurs politiques et examiner ce qui devrait être prioritaire et ce qui ne devrait pas l’être.

Étant donné le manque de ressources acheminées par les institutions multilatérales comme la Banque mondiale et le FMI, le secteur privé joue un rôle très important. Alors que les institutions multilatérales facturent un taux d’intérêt très nominal, le secteur privé ne facture pas de taux d’intérêt nominal. Ils vous escroquent et ont un taux de rendement très élevé.

C’est pourquoi les réformes des institutions multilatérales ont également été discutées – NK Singh de l’Inde et Larry Summers de Harvard ont réalisé une très bonne étude pour le G20 qui parlait à la fois des banques multilatérales et de la dette multilatérale. Il a déclaré que le rôle du secteur privé dans les prêts aux PMA et aux pays émergents doit être réduit, et celui des agences multilatérales doit être accru afin que ces pays puissent accéder aux fonds et aux ressources dont ils ont besoin à un taux d’intérêt inférieur. C’est ce qu’ils peuvent se permettre.

Si je dois construire une route, quel retour puis-je en attendre ? Vous pouvez dire que vous pouvez installer un pont à péage pour facturer des frais, mais combien de personnes seront en mesure de payer le péage ? Ils trouveront des moyens de le contourner et cela prendra donc du temps. Les retours prennent 50 à 75 ans pour récupérer le coût.

Les institutions multilatérales ont les mécanismes pour prêter sur 50 à 75 ans et il faut faire attention à ne pas mettre les PMA les plus vulnérables parmi les requins du secteur privé qui les séduisent pour qu’ils empruntent, leur montrent des taux alléchants, et plus tard quand l’économie locale ne le permet pas, ces pays tombent dans le piège de la dette.

Les observateurs mondiaux – le FMI et la Banque mondiale – doivent donc jouer un rôle très important à cet égard.

Q) Quelles sont les principales leçons de la GFC ou d’autres crises de la dette que les décideurs politiques peuvent tirer pour promouvoir une collaboration mondiale en matière de gestion de la dette ?

A) À mon avis, la leçon la plus importante est de prioriser vos dépenses et de prioriser où l’argent est dépensé. Ne vous laissez pas séduire par les prêteurs d’argent qui sont prêts à vous prêter autant que vous le souhaitez mais à des taux teasers au début et à des taux exorbitants vers la fin. Ne fais pas ça. Ne vous habituez pas trop à prêter ou à emprunter sur les marchés internationaux. S’il existe un risque de taux de change, il existe également un risque de taux d’intérêt : donnez la priorité au domaine dans lequel vous souhaitez vous développer.

Deuxièmement, d’après mon expérience, il est toujours préférable de croître de manière organique plutôt que d’emprunter et de croître. Il doit donc y avoir une limite à laquelle vous pouvez emprunter et croître, et cette limite doit être contextuelle et spécifique au pays en fonction de l’espace budgétaire disponible. Vivez dans cet espace lorsque vous décidez du montant à emprunter.

Chaque économie possède également une capacité d’absorption. Par exemple, vous et moi sommes habitués à une certaine quantité de nourriture dans la journée. Si nous consommons cinq fois plus de nourriture, non seulement nous allons gonfler, mais cela aura un impact sur notre système digestif et cela peut nous nuire.

De même, chaque économie possède une capacité d’absorption. Vous ne pouvez pas trop manger et essayer de grandir par surconsommation. Cela peut aussi être contre-productif. Par conséquent, définissez vos priorités, définissez votre appétit, puis examinez l’analyse coûts-avantages tout au long de la durée de vie du projet, combien de temps vous devez emprunter et quand les rendements devraient-ils commencer.

Ce que j’essaie de faire valoir, c’est que dans le budget, si les paiements d’intérêts deviennent la plus grande part des dépenses, alors vous avez perdu le contrôle de l’élaboration du budget.

Dans un budget, en général, vos dépenses doivent être prioritaires et les paiements d’intérêts doivent être le dernier poste, tandis que la santé, l’éducation, les compétences et la création d’emplois doivent être les quatre premiers postes.

Donc, ma propre lecture est qu’il y a des pays qui sont tentés d’emprunter puisque cela est disponible à des taux d’intérêt faciles. Une fois qu’ils auront emprunté, les politiciens locaux et la bureaucratie locale ne comprendront pas que cela peut venir les mordre dans 20 ans, voire 15 ans plus tard.

Emprunter n’est jamais une bonne idée, comme dans les finances personnelles et dans les finances publiques. S’il faut emprunter, il faut l’emprunter avec prudence et faire l’objet d’un suivi régulier.

Les emprunts doivent généralement être investis dans la formation de capital – construction de barrages, de routes, de compétences, d’éducation pour préparer la main-d’œuvre à un avenir meilleur, et ne doivent pas être utilisés uniquement pour les salaires et traitements, ou uniquement pour les dépenses de consommation.

Il doit être utilisé pour les dépenses en capital où des actifs sont créés et où les actifs génèrent des rendements.

Q) Quel est l’avenir du dollar dans les années à venir, et existe-t-il une menace qu’il soit déplacé de sa position de monnaie de réserve ?

A) Pas de mon vivant, donc pas avant 25 ans.

L’économie américaine représente 25 % du PIB mondial. La Chine tente de le dépasser et a ses propres limites et défis. Nous venons de voir le secteur immobilier s’effondrer, et je ne suis pas sûr qu’ils aient été capables de contenir cet effondrement. Le discours du nouvel an prononcé par le chef de la diplomatie chinoise s’appuie sur le fait que 2024 sera une année difficile et souligne que l’économie ne s’est pas bien comportée en 2023 pour des raisons évidentes. L’économie mondiale est donc en grande difficulté.

Je dirais que dans cette mesure, l’économie américaine est ressortie bien plus robuste que l’économie chinoise.

L’économie chinoise a également dû supporter les assauts des conséquences du COVID. Par conséquent, les entreprises étrangères opérant en Chine recherchent des débouchés en dehors de la Chine, et l’Amérique reste incontestée.

D’autres monnaies comme la roupie indienne et la livre sterling sont loin derrière.

À propos, combien de personnes, alors que l’Inde n’est pas leur partenaire commercial, créeraient une facture en roupies indiennes ? Personne. Alors que 85 % du commerce mondial, même lorsque les États-Unis n’y participent pas, est facturé en dollars américains.

Les autres pays ont encore un long chemin à parcourir avant de constituer un défi sérieux pour les États-Unis. Je ne prévois pas qu’il lui arrive quoi que ce soit dans un avenir proche.

L’euro se porte très bien et pourrait éventuellement poser un certain défi, et c’est également une monnaie très demandée.

Une monnaie est également considérée comme une monnaie de réserve internationale si les tâches qu’elle accomplit sont très importantes, comme être disponible à des fins de transaction et de stockage. Ces tâches ne peuvent être accomplies que par une monnaie hautement crédible, et il faut beaucoup de temps pour établir cette crédibilité.

En conséquence, je ne pense pas que le dollar américain soit remplacé dans un avenir proche.

Q) Pourriez-vous également nous parler de la justification des achats d’or physique par les banques centrales ? Est-ce lié à la crise de la dette ?

A) L’or est une matière première qui a toujours été l’amie de la banque centrale. C’est une monnaie internationale. Je n’ai pas besoin d’expliquer à qui que ce soit ce qu’est ce métal que je tiens dans la main. Je peux utiliser cet actif liquide dans les jungles d’Afrique et de New York. C’est la beauté de l’or.

Toute banque centrale stockera de l’or en grande quantité. Je ne dirais pas que les achats d’or par les banques centrales sont dus à l’ère post-Covid. Je dirais que cela se produit depuis des siècles. Les banques centrales ont toujours maintenu des réserves d’or dans leur pays, et c’est ce qui assure la stabilité de la monnaie. L’or continuera donc d’être acheté par les banques centrales.

Notre banque centrale en Inde en achète également, et même dans d’autres régions du monde, l’or figure dans les bilans de la plupart des banques centrales. Il assure la stabilité alors que tous les autres actifs financiers peuvent fluctuer. La valeur de toutes les autres monnaies a fluctué après la COVID, mais l’or est une monnaie qui est restée stable et qui donne de la crédibilité au bilan de la banque centrale.

Q) Souhaitez-vous partager un mot d’adieu avec nos lecteurs sur l’état de la finance mondiale ?

A) Oui, il est nécessaire de revoir l’architecture financière internationale.

Le FMI et la Banque mondiale auraient dû fournir une assurance aux pays qui en avaient le plus besoin en cas d’accident. Mais nous avons vu ce qui s’est passé récemment au Sri Lanka. L’accident a eu lieu, les gens étaient dans la rue, mais le FMI avait un peu de mal à leur donner de l’argent au moment où ils en avaient le plus besoin.

Même si le FMI et la BM existent depuis environ 75 ans, leur rôle a évolué au fil du temps – et est devenu bien plus important aujourd’hui, tandis que leur couverture doit également s’élargir avec l’évolution de l’évolution du secteur financier dans les pays émergents.

Deuxièmement, l’architecture financière internationale devrait être en mesure de fournir aide, assistance, conseils et soutien aux pays qui en ont le plus besoin. Cela signifie que ce ne sont pas les États-Unis, la Grande-Bretagne ou les pays européens qui ont le plus besoin du FMI et de la BM. Je pense que les pays d’Amérique latine et d’Afrique ont également besoin d’une représentation dans ces institutions.

Mon interprétation est donc que l’architecture financière internationale doit être revue prochainement, qu’elle doit élargir sa couverture, puis prendre en compte les problèmes et les défis auxquels le monde est confronté aujourd’hui par rapport aux années 1950, date de leur création. Cela manque maintenant et ce fait a éclairé mes réponses à certaines de vos questions précédentes.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.