L’Inde exploite le « premier pétrole » à entrer dans le « club mondial des eaux profondes »

Après avoir identifié d’importantes ressources en lithium l’année dernière, l’Inde a commencé le 7 janvier 2024 l’extraction de réserves de pétrole brut frais situées dans le bloc en eau profonde 98/2 du bassin de Krishna-Godavari.

Le projet est situé à environ 30 km au large de Kakinada, Andhra Pradesh.

La société indienne Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), une société Fortune 200, a activé 4 puits sur un total de 26 sur le site du golfe du Bengale.

Alors que les premiers travaux sur le projet ont commencé en 2016-2017, les perturbations dues à la pandémie ont entraîné des retards que l’entreprise du secteur public central, propriété du ministère du Pétrole et du Gaz naturel, a réussi à surmonter.

La phase 2 étant désormais achevée, cette découverte très significative devrait produire 45 000 barils par jour une fois pleinement opérationnelle, augmentant ainsi la production nationale de 7 %.

En outre, le projet produira du gaz équivalant à 7 % de la production totale du pays lorsque la phase 3 du projet sera achevée en mai-juin 2024.

A l’occasion, le ministre de l’Union chargé du Pétrole et du Gaz naturel, Hardeep Singh Puri, a annoncé lors d’une conférence de presse :

…Je suis ravi d’informer tous mes compatriotes que le premier pétrole a été extrait hier…Je tiens à féliciter ONGC et tous ceux qui ont rendu cela possible.

En termes de production d’ONGC, le projet devrait augmenter les volumes annuels de pétrole et de gaz de 11 % et 15 %, respectivement.

Renforcer l’autonomie énergétique de l’Inde

En tant que troisième importateur de pétrole, l’Inde a toujours supporté une lourde charge budgétaire pour faire face aux paiements nécessaires à sa dépendance à l’égard des importations pétrolières à hauteur d’environ 85 %.

En tant que président de l’Independent Energy Policy Institute, un groupe de réflexion basé à New Delhi, et chercheur émérite à l’Oxford Institute for Energy Studies, Narendra Taneja a salué cette décision comme « une très grande étape » en termes de sécurisation de la présence énergétique de l’Inde et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. la dépendance énergétique du pays.

Il ajouta,

…(c’est) une très bonne nouvelle car dans le monde, il n’y a que 7 ou 8 pays qui ont les capacités et les techniques nécessaires pour aller dans les profondeurs océaniques pour identifier les ressources pétrolières et gazières, puis commencer également l’extraction…. L’Inde fait désormais partie du club mondial des eaux profondes pour le pétrole et le gaz…

Ce développement majeur intervient peu de temps après que l’Inde a signé un accord pétrolier et gazier préliminaire avec la Guyane fin 2023.

Demande de pétrole et raffinage

Un rapport de Reuters publié plus tôt cette semaine a révélé que la demande de carburant a atteint son plus haut niveau depuis 7 mois en Inde, après avoir augmenté de 6,2 % sur un mois et de 2,6 % sur un an.

Dans le but de continuer à garantir la position énergétique du pays, la capacité de raffinage devrait connaître une augmentation substantielle de plus de 20 % d’ici 2028.

Remarque : les commentaires de M. Narendra Taneja étaient en hindi. La traduction est la mienne.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.