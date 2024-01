Pas de fin en vue pour la chute des prix du maïs et du soja

Les agriculteurs aux États-Unis et au Brésil sont en difficulté alors que les prix des principaux produits continuent de chuter. Le prix du soja s’est effondré à 1 220 dollars, son plus bas niveau depuis novembre 2021. Il a chuté de plus de 30 % par rapport au point le plus haut de 2022.

Les prix du maïs, du soja et du blé ont chuté

De même, le prix du maïs a plongé à 4,6 dollars le boisseau, soit 44 % en dessous de son point le plus haut de 2022. D’autres matières premières agricoles comme le blé, le sucre et le coton ont également été sous pression au cours des derniers mois. Cette tendance est bénéfique pour la plupart des gens qui voient l’inflation baisser.

Prix du soja et du maïs

Le maïs et le soja sont en difficulté en raison de la dynamique difficile de l’offre et de la demande. L’offre a fortement augmenté à l’échelle mondiale, aidée par le beau temps dans des pays comme la Russie, l’Ukraine et dans certains pays européens.

Dans le dernier rapport WASDE, l’USDA a déclaré que la production dans ces pays avait augmenté et était compensée par une baisse en Bulgarie et au Mexique. Les stocks mondiaux de maïs ont également légèrement augmenté pour atteindre 315,2 millions de tonnes.

La production de soja a également augmenté dans des pays comme la Russie et le Canada, alors que la production du Brésil a chuté. Le rapport WASDE ajoute :

« L’augmentation des approvisionnements et les premières exportations au cours de l’année de commercialisation 2023/24 (débutant en octobre 2023) ont entraîné une augmentation de 2,0 millions de tonnes des exportations du Brésil.

La performance du soja et du maïs s’explique également par la domination croissante du Brésil dans le secteur agricole. La Chine, le plus grand consommateur de maïs et de soja au monde, a opté pour davantage de produits brésiliens que les États-Unis.

Les matières premières brésiliennes sont souvent moins chères que celles produites aux États-Unis, où les salaires ont continué à augmenter récemment. Les coûts de transport des fermes vers les ports ont également augmenté à mesure que le volume du fleuve Mississippi diminuait.

Tensions entre les États-Unis et la Chine

Les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine n’ont pas aidé le secteur agricole. Alors que Trump promet d’imposer davantage de droits de douane sur les produits chinois, on craint que nous puissions revenir là où nous en étions en 2018.

Pour résoudre cette crise, la Chine a augmenté ses achats de maïs et de soja au Brésil, en Argentine et dans d’autres pays. Pékin a également mis davantage de pression sur ses citoyens pour qu’ils augmentent la production agricole. En conséquence, un rapport a montré que la production céréalière totale de la Chine a atteint un niveau record de 687 millions de tonnes en 2021 et que cette tendance devrait se poursuivre.

Le krach actuel du maïs et du soja a un côté positif, car ces secteurs ont tendance à être très cycliques. Une forte baisse des prix entraîne une baisse de la production, ce qui entraîne une hausse des prix à long terme.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.