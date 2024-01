Que se passe-t-il avec le cours de l’action Vodafone (VOD) ?

Le cours de l’action Vodafone (LON : VOD) ne se porte pas bien alors même que la direction s’efforce de résoudre ses nombreux défis. Le titre a chuté de plus de 55 % par rapport à son plus haut niveau de 2018 et se rapproche de son plus bas niveau depuis janvier 2013.

Le redressement prendra du temps

Copy link to section

Vodafone, l’une des plus grandes entreprises de télécommunications, est confrontée à de nombreux défis. Sa croissance sur des marchés clés comme l’Allemagne et le Royaume-Uni est au point mort tandis que le coût des affaires augmente. En conséquence, la direction s’efforce de résoudre ces problèmes et de la positionner pour la croissance.

Au Royaume-Uni, Vodafone entend stimuler sa croissance en fusionnant avec Three, une société détenue par le hongkongais SK Hutchison. Cette décision l’aidera à prendre de l’ampleur alors qu’elle est en concurrence avec des sociétés comme BT Group et Virgin Media.

L’autre stratégie majeure consiste pour Vodafone à réduire sa montagne de dettes en vendant des entreprises. Elle a cédé sa participation dans Vantage Towers, Vodafone Hongrie et Vodafone Ghana. Ces cessions lui ont permis de réduire sa dette nette à 36,2 milliards d’euros contre 45,2 milliards d’euros auparavant.

Vodafone a vendu ses activités espagnoles à Zegona dans le cadre d’un accord de 5 milliards d’euros. Il est également en pourparlers avec Iliad en vue de fusionner ses activités italiennes avec Iliad Italie. L’objectif est de créer une entreprise plus grande, capable de rivaliser avec Telekom Italia. La société issue du regroupement serait valorisée à plus de 14 milliards d’euros.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Il est donc clair que Vodafone prend les bonnes mesures pour stimuler la croissance de ses revenus et réduire son endettement massif. D’une part, son accord italien lui rapporterait 6,5 milliards d’euros en espèces, 2 milliards d’euros en espèces pour les actionnaires et une participation de 50 % dans la société.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Le défi est que la nature de ses activités est confrontée à des défis dans des pays clés. Comme je l’ai écrit récemment, l’Ofcom envisage de limiter l’ajustement des prix en fonction de l’inflation au Royaume-Uni. Une telle mesure nuirait à l’activité de l’entreprise en limitant la croissance des revenus.

Il n’est pas non plus clair si la CMA autorisera la fusion de Vodafone et Three. Ces défis expliquent pourquoi la société se négocie à rabais par rapport à ses pairs. Il présente un multiple PE TTM de 2,17 par rapport à la moyenne du secteur de 17.

Les résultats les plus récents ont montré que les revenus de Vodafone ont chuté de 4,3 % à 21,9 milliards d’euros au premier semestre de l’exercice 24. Son bénéfice d’exploitation s’est effondré de 44,2% à 1,65 milliard d’euros tandis que le cash-flow libre ajusté était de moins 1,4 milliard d’euros.

Analyse du cours de l’action Vodafone

Copy link to section

Graphique VOD par TradingView

En ce qui concerne le graphique hebdomadaire, nous constatons que le cours de l’action VOD est dans une forte tendance à la baisse depuis longtemps. Il s’est effondré du plus haut de 156,26p de janvier 2018 au plus bas de 64,56p en décembre. Le titre reste en dessous de plusieurs niveaux clés tels que le support à 86,17p, le swing le plus bas du 1er novembre 2021. Ce prix était également le décolleté de la configuration à double sommet.

Les actions sont inférieures aux moyennes mobiles sur 50 et 25 semaines, ce qui indique que les baissiers ont toujours le contrôle. Par conséquent, je soupçonne que le titre restera sous pression tant qu’il restera en dessous de la moyenne mobile sur 50 semaines.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.