Citigroup Inc a annoncé le 12 janvier une perte nette de 1,8 milliard de dollars pour le quatrième trimestre 2023, avec un bénéfice net pour 2023 de 9,2 milliards de dollars sur un an.

En comparaison, le bénéfice net de la banque s’élevait à 3,5 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Ce chiffre était inférieur aux attentes du marché selon lesquelles le géant bancaire déclarerait un chiffre d’affaires de 18,88 milliards de dollars en rythme trimestriel.

D’une année sur l’autre, ce bénéfice net représentait une perte de 5,6 milliards de dollars par rapport à son bénéfice net de 14,8 dollars sur un an pour l’exercice 2022.

Son dividende ordinaire s’est élevé à un total de 1,16 $ par action diluée, versé sous forme de dividendes ordinaires et de rachats d’actions, restant stable par rapport aux 1,5 milliard de dollars du troisième trimestre, ou 1,63 $ par action diluée, a indiqué la société dans un communiqué.

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 18,0 milliards de dollars, contre 20,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Dans l’ensemble, les revenus ont diminué de 3 % par rapport aux 75,3 milliards de dollars de 2022.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Les pertes de crédit nettes se sont élevées à 71 millions de dollars au quatrième trimestre 2023, en hausse significative par rapport aux 28 millions de dollars du troisième trimestre. Les dépenses d’exploitation globales ont en revanche diminué, passant de 1,22 millions de dollars au troisième trimestre à 1,15 millions de dollars au quatrième trimestre.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Le coût total du crédit de Citigroup était de 185 millions de dollars au quatrième trimestre, contre seulement 62 millions de dollars au troisième trimestre.

Les actions de la société se négociaient à 51,84 $ à l’ouverture des marchés vendredi. Le sentiment du marché était généralement optimiste avant la publication des résultats, mais dans l’ensemble, le cours de l’action était en baisse d’environ 1,7% dans la matinée précédant la publication.

Lire la suite : Cinq éléments à rechercher dans un rapport sur les résultats financiers cette saison des résultats

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.