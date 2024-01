Le Royaume-Uni a publié ce matin ses chiffres du PIB pour sa moyenne sur trois mois pour les mois de septembre à novembre 2023.

Les chiffres du PIB pour la dernière moyenne trimestrielle du Royaume-Uni étaient préoccupants. Bien que le PIB mensuel ait augmenté d’environ 0,3 % en novembre lui-même, la moyenne sur trois mois de septembre à novembre 2023 a montré une baisse du PIB de 0,2 %, soit plus que les attentes du marché d’une baisse de 0,1 %.

Cela fait suite à la baisse de 0,3 % du PIB d’août à octobre 2023.

Récession imminente

Si les trois mois d’octobre à décembre (T4 de 2023) affichent également une croissance négative, ce sera le premier trimestre complet où l’économie se contractera depuis qu’elle est sortie d’une récession technique plus tôt cette année. Deux de ces trimestres placeront officiellement le Royaume-Uni dans une récession technique (soit deux trimestres consécutifs complets de contraction).

Selon l’Office national de la statistique, le taux de croissance au premier trimestre 2023 était de 0,4 pour cent, puis s’est légèrement contracté de 0,1 pour cent et est resté stable à 0,3 pour cent au deuxième et au troisième trimestre. Ceci après que le PIB du pays a chuté de façon spectaculaire pendant cinq trimestres consécutifs, passant de 11,4 % de croissance au premier trimestre 2022 à 0,3 % au deuxième trimestre 2023.

Si les chiffres du quatrième trimestre affichent une croissance de 0,2% comme le suggèrent les chiffres actuels, la possibilité que le Royaume-Uni entre dans une récession technique – voire une récession totale – est très élevée pour le reste de l’année 2024.

Les chiffres détaillés en un coup d’œil

Les chiffres mensuels du PIB pour novembre 2023 ont augmenté de 0,3 %

La production du Royaume-Uni a augmenté de 0,3 pour cent

La production des services a augmenté de 0,4 pour cent, tandis que la construction a diminué de 0,2 pour cent

Un ralentissement pas si lent

Le PIB du Royaume-Uni décline lentement depuis un certain temps. En décembre, l’Office for National Statistics (ONS) a déclaré que le PIB du Royaume-Uni aurait chuté de 0,1 % entre juillet et septembre 2023 et que le deuxième trimestre n’aurait désormais connu aucune croissance après avoir initialement reçu une estimation de 0,2 % de croissance..

Puis, également en décembre, l’ONS a déclaré que le PIB aurait chuté de 0,3 % en octobre 2023, après avoir également chuté de 0,2 % en septembre, pour donner une estimation trimestrielle révisée d’une croissance nulle d’août à octobre.

Un peu d’espoir à l’horizon

Bien que les chiffres trimestriels soient jusqu’à présent sombres, il y a potentiellement de l’espoir dans les chiffres mensuels de novembre. Alors qu’octobre a été marqué par des ralentissements inquiétants dans la production (en baisse de 1,3 pour cent), la construction (en baisse de 0,4 pour cent en octobre) et les services (en baisse de 0,1 pour cent), ces trois chiffres ont augmenté en novembre, en particulier dans les services.

Si les chiffres de décembre s’amélioraient également, cela pourrait faire naître l’espoir d’une croissance du PIB au premier trimestre 2024, sauvant ainsi le Royaume-Uni de sa deuxième récession technique en moins d’un an.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.