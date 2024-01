Voici pourquoi les actions MARA, BETS, RIOT et HUT plongent

Les actions minières Bitcoin sont en chute libre. Le prix du stick Marathon Digital (MARA) est sur la bonne voie pour la troisième baisse hebdomadaire consécutive, même après que la SEC a approuvé un ETF Bitcoin au comptant. Il a reculé à 20 $, bien en dessous du sommet annuel de 31,26 $.

De même, les actions de Riot Platforms (RIOT) se sont effondrées à 12,2 dollars, tandis qu’Argo Blockchain a chuté à 2 dollars à New York. D’autres sociétés minières Bitcoin comme Bit Brother, Hut 8 Mining et Bitfarms ont également continué à baisser.

Cette vente est due aux performances du Bitcoin. Après avoir grimpé à plus de 49 000 dollars jeudi, il est désormais retombé à 44 000 dollars, effaçant des milliards de capitalisation boursière. Il existe également un risque que cette liquidation s’intensifie dans les prochains jours.

Bitcoin s’est effondré après l’approbation de l’ETF en raison d’une situation connue sous le nom d’ acheter la rumeur, vendre l’actualité. Il s’agit d’une situation dans laquelle un actif financier se redresse avant un événement majeur, puis recule lorsque l’événement se produit.

Bitcoin a connu une forte tendance à la hausse après que Blackrock a demandé l’approbation d’un ETF au comptant. Ce dépôt a été suivi par celui de sociétés comme Franklin Templeton, Invesco, Fidelity et Ark Invest. En raison de la nature de ces sociétés, les investisseurs pensaient que la SEC n’aurait d’autre choix que de les coter.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Un autre exemple récent d’achat de rumeur et de vente de nouvelles s’est produit en juillet de l’année dernière, lorsque la SEC a perdu dans son procès contre Ripple. Le prix du XRP a d’abord bondi, puis a plongé. Depuis, il ne s’en est jamais remis.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Bitcoin a une étroite corrélation avec les actions minières comme Riot Platforms et Marathon Digital. Quand il descend, ils chutent encore davantage, et vice versa.

L’autre raison pour laquelle MARA, RIOT, HUT et BETS plongent est que les espoirs d’une réduction des taux de la Réserve fédérale à court terme se sont évanouis. C’est après que les États-Unis ont publié de solides chiffres de l’emploi non agricole (NFP) données de la semaine dernière et inflation élevée chiffres cette semaine. Il est donc probable que la première baisse des taux interviendra en juin au lieu de mars.

Cela explique également la chute des actions américaines. L’indice Dow Jones a chuté de plus de 180 points vendredi tandis que le S&P 500 a effacé plus de 35 points.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.