Estimation de la valeur nette de Winklevoss Twins alors que les crypto-monnaies rebondissent

La récente flambée des prix des cryptomonnaies a entraîné une modification de la valeur nette des principaux acteurs du secteur. Changpeng Zhao, plus connu sous le nom de CZ, a vu sa valeur nette grimper à plus de 26 milliards de dollars, selon Bloomberg. Forbes évalue sa valeur nette à 15 milliards de dollars, ce qui fait de lui l’un des acteurs les plus riches du secteur.

Brian Armstrong, le fondateur de Coinbase, a également ajouté des milliards à sa valeur nette à mesure que les actions de la société ont bondi. Bloomberg estime sa valeur nette à 5,4 milliards de dollars tandis que Forbes la situe à 5,8 milliards de dollars. Le cours de l’action Coinbase a plus que doublé au cours des 12 derniers mois, ce qui lui confère une capitalisation boursière de plus de 31 milliards de dollars.

Winklevoss Twins revenus

Copy link to section

Pendant ce temps, Winklevoss Twins a également augmenté sa valeur nette au cours des derniers mois malgré des défis importants. Tyler et Cameron Winklevoss associent la majeure partie de leur valeur nette à Gemini, l’échange cryptographique qu’ils ont formé.

Gemini est désormais l’une des plus grandes bourses au monde. Comme d’autres bourses, Gemini a connu un bouleversement en 2022 avec la chute des prix des crypto-monnaies et l’ effondrement de FTX . En conséquence, Tyler et Cameron ont été contraints de prêter 100 millions de dollars à Gemini pour le maintenir à flot.

Ils ont également subi des pressions lorsque Genesis, une société leader détenue par Digital Currency Group, a fait faillite. Les jumeaux avaient des investissements dans l’entreprise mais, selon le New York Post, ils ont réussi à retirer plus de 280 millions de dollars avant que celle-ci ne s’effondre.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Winklevoss Twins a également été confronté à un défi lorsque la SEC a poursuivi Gemini en justice, alléguant que la bourse proposait des titres non enregistrés. La SEC a également poursuivi Genesis, Coinbase et Kraken pour avoir proposé ces titres.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Selon Forbes, Cameron et Tyler Winklevoss valent chacun 1,4 milliard de dollars. En plus de leur propriété Gemini, les deux possèdent également des milliers de Bitcoins. En conséquence, ils en ont profité puisque le Bitcoin est passé de 15 000 $ en décembre 2022 à plus de 40 000 $.

Gemini a été évalué à plus de 7,1 milliards de dollars lors d’une collecte de fonds en 2021. Puisqu’il s’agit d’une société privée sans données financières accessibles au public, il est difficile d’établir sa véritable valorisation. Mais à en juger par les performances de Coinbase, nous pouvons supposer que sa valorisation a été maintenue au-dessus de 7 milliards de dollars.

Des investisseurs avisés

Copy link to section

Les jumeaux Winklevoss sont devenus des investisseurs avisés. Ils ont généré l’essentiel de leur richesse grâce à Facebook, ce qui leur a rapporté 65 millions de dollars en espèces et en actions. Dans un procès, les deux hommes ont fait valoir que Facebook était leur idée et que Mark Zuckerberg la leur avait volée.

Cela signifie qu’ils ont transformé ce financement en milliards de dollars en investissant dans Bitcoin, Gemini et éventuellement d’autres crypto-monnaies. Ils possèdent également Winklevoss Capital, une société de capital-risque qui a investi dans plusieurs sociétés comme Angelist, Animoca Brands, August, Filecoin , Flexport, Messari, Stacks, Work & Co et Tezos, entre autres. .

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.