Voici pourquoi les taux EUR/CHF et USD/CHF augmentent

Les taux de change USD/CHF et EUR/CHF ont continué de grimper cette semaine après les déclarations bellicistes des responsables de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne (BCE). Le franc suisse a reculé à 0,9450 contre euro et à 0,8700 contre dollar américain.

Des responsables bellicistes de la BCE et de la Fed

Le Forum économique mondial (WEF) a été le plus grand événement macroéconomique de cette semaine, rassemblant des décideurs politiques du monde entier. Parmi ces personnes figuraient des responsables de la BCE, de la Réserve fédérale et de la Banque nationale suisse (BNS).

La plupart de ces responsables ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le marché s’attend à des baisses de taux assez tôt. Les responsables de la BCE, dont Christine Lagarde, ont noté que la banque commencerait probablement à réduire ses taux d’intérêt au second semestre. Certains analystes s’attendaient à ce que ces réductions commencent dès le mois de mars.

Certains responsables de la Réserve fédérale, comme Christopher Waller et Raphael Bostic, ont averti que l’inflation restait obstinément élevée et que la Fed maintiendrait probablement ses taux plus élevés plus longtemps pour la contrer.

Dans une interview, Thomas Jordan, de la BNS, a déclaré que l’inflation reculait dans le pays, aidée par la force du franc suisse. Il s’attend à ce que les taux restent élevés plus longtemps, même si les analystes prévoient qu’ils arriveront dès le mois de mars.

Pendant ce temps, les paires EUR/CHF et USD/CHF ont augmenté alors que les investisseurs minimisaient l’impact des tensions actuelles au Moyen-Orient. Le Pakistan a bombardé l’Iran jeudi, ce qui constitue une escalade. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont également continué à bombarder les rebelles Houthis.

Même si la crise pourrait durer longtemps, certains signes montrent que le marché en minimise l’importance. Par exemple, le prix du Brent et du West Texas Intermediate est resté inférieur à 80 dollars. Dans la plupart des cas, le franc suisse a tendance à bien se comporter en cas de problèmes géopolitiques.

Analyse technique USD/CHF

En ce qui concerne le graphique journalier, nous constatons que le taux de change USD/CHF a connu une forte tendance à la hausse ces derniers jours. En cela, il a bondi au cours des sept derniers jours consécutifs et a atteint son plus haut niveau depuis le 18 décembre. La paire a également basculé l’important niveau de résistance à 0,8551 en support,

Il a dépassé la moyenne mobile sur 50 jours et la résistance clé à 0,8670, le plus bas du 4 décembre. Pendant ce temps, l’indice de force relative (RSI) s’approche du point de surachat à 70 tandis que le Chande Momentum Oscillator (CMO) s’approche de 100.

Par conséquent, la paire continuera probablement à augmenter brièvement, puis elle reprendra sa tendance baissière et testera à nouveau le support à 0,8550.

Analyse technique EUR/CHF

La paire EUR/CHF a continué de rebondir ces derniers jours. Sur le graphique journalier, la paire s’est déplacée au-dessus de la moyenne mobile sur 50 jours. Tout comme la paire USD/CHF, les indicateurs RSI et CMO ont continué à augmenter.

Dans le même temps, la paire se rapproche de la partie supérieure du canal descendant représenté en violet. Par conséquent, la paire continuera probablement à augmenter alors que les acheteurs ciblent la résistance clé à 0,9500. Ce prix se situe sur la partie supérieure du canal descendant.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.