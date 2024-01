Aperçu de la décision sur les taux d’intérêt de la Banque centrale européenne (BCE)

L’euro et les indices européens comme le DAX, le CAC 40 et le FTSE MIB sont à la pointe cette semaine alors que les traders attendent les prochaines décisions de la BCE et de la Réserve fédérale. La paire EUR/USD a reculé pendant deux jours consécutifs et oscillait près de son point le plus bas depuis le 13 décembre.

De même, le taux de change EUR/GBP a chuté à 0,8550. L’euro a également reculé face à d’autres devises comme le franc suisse et la couronne norvégienne. Pendant ce temps, les indices boursiers européens ont peu changé, même si leurs homologues américains comme le Nasdaq 100 et le S&P 500 ont atteint un niveau record.

La BCE entamera mercredi sa première réunion de politique monétaire de l’année et rendra son verdict jeudi. Cette réunion intervient à un moment où l’économie européenne ne se porte pas bien, avec des pays comme l’Allemagne et la France faisant état d’une croissance lente. Le bloc est également sur le point de sombrer dans une récession car l’accès au financement reste difficile.

L’inflation en Europe est également en hausse et la crise au Moyen-Orient pourrait aggraver la situation. Les données d’Eurostat ont montré que l’inflation dans la zone euro a augmenté à 2,9% en décembre contre 2,4% le mois précédent. L’inflation de l’Union européenne a bondi à 3,4 %, bien au-dessus de l’objectif médian de 2,0 %.

Les analystes s’attendent donc à ce que la BCE maintienne ses taux d’intérêt à un niveau record de 4,50 %. Le taux de la facilité de dépôt sera également maintenu à 4 %. Dans une déclaration par courrier électronique, Gary Thomson, directeur des opérations chez FXOpen UK, a déclaré :

«Il ne fait aucun doute que la BCE maintiendra ses taux d’intérêt inchangés lors de sa prochaine réunion du 25 janvier. Néanmoins, la rhétorique de la BCE, de plus en plus accommodante, ajoute un élément d’intrigue à la prochaine conférence de presse.»

La question est de savoir si la BCE envisagera des baisses de taux ou maintiendra un ton belliciste comme elle l’a fait par le passé. Dans une déclaration au Forum économique mondial, Christine Lagarde a déclaré que la banque avait besoin de plus de temps pour faire baisser l’inflation. Elle estime que les premiers taux d’intérêt entreront en vigueur d’ici l’été.

La BCE veut éviter de crier victoire pour éviter de commettre l’erreur de la pandémie en retardant la hausse des taux d’intérêt. A l’époque, comme la Fed, la BCE affirmait que l’inflation était transitoire. En conséquence, elle a été l’une des dernières grandes banques à commencer à augmenter ses taux.

