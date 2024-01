La Banque du Canada (BdC) a annoncé aujourd’hui qu’elle maintiendrait ses taux d’intérêt à 5 %, conformément aux attentes.

Il s’agit de la cinquième réunion consécutive de la Banque du Canada qui n’entraîne aucun changement dans les taux d’intérêt du pays. Découvrez les réunions précédentes et leurs effets sur le CAD ici.

La Banque du Canada a déclaré ceci à propos de cette annonce :

La Banque poursuit sa politique de resserrement quantitatif. La croissance économique mondiale continue de ralentir, tandis que l’inflation diminue progressivement dans la plupart des économies. Même si la croissance aux États-Unis a été plus forte que prévu, elle devrait ralentir en 2024, avec un affaiblissement des dépenses de consommation et des investissements des entreprises. »

Aucune baisse de taux en vue

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a fait une déclaration d’ouverture étonnamment belliciste lors de la conférence de presse de la banque annonçant le taux d’intérêt cet après-midi :

[La décision d'aujourd'hui] ne signifie pas que nous excluons de nouvelles hausses des taux directeurs. Si de nouveaux développements poussent l'inflation à la hausse, nous devrons peut-être encore augmenter les taux. Mais cela signifie que si l'économie évolue globalement conformément aux projections que nous avons publiées aujourd'hui, je m'attends à ce que les discussions futures portent sur la durée pendant laquelle nous maintiendrons le taux directeur à 5 %. Le Conseil des gouverneurs est préoccupé par la persistance de l'inflation sous-jacente. Nous souhaitons voir les pressions inflationnistes continuer à s'atténuer et à dégager une dynamique baissière de l'inflation sous-jacente. »

Avec les inquiétudes persistantes du gouverneur concernant l’inflation, il semble que – contrairement à ce qu’espèrent certains consommateurs – il est peu probable que la Banque du Canada baisse ses taux d’intérêt dans un avenir proche.

