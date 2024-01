C’est la saison des licenciements aux États-Unis et, bien que la nouvelle année ait moins d’un mois, plus de 22 000 travailleurs dans plus de 75 entreprises technologiques ont été licenciés rien qu’en 2024, selon Layoffs.fyi

Une déconnexion économique

Cela pourrait naturellement créer une certaine confusion – surtout en ce qui concerne les États-Unis.

De toutes les économies du monde, l’Amérique semble avoir le mieux résisté à 2023. L’inflation semble avoir été vaincue, le PIB est en hausse et les dernières données sur l’emploi non agricole montrent que davantage d’Américains sont désormais employés dans l’ensemble, et non pas moins.

En effet, si l’on regarde l’indice Nasdaq 100, qui est un indicateur fiable pour les grandes entreprises américaines et en particulier l’industrie technologique, il a connu sa meilleure année en 2023 depuis plus de 20 ans, depuis l’éclatement de la bulle dot come en 1999. Et ça va toujours fort en 2024.

Même en Europe, qui traverse actuellement une période un peu plus difficile, la Banque centrale européenne a annoncé hier que les chiffres de l’emploi étaient robustes et que l’inflation ralentissait.

Une tendance croissante

Malheureusement, pour beaucoup, il s’agit d’une tendance continue – et elle s’étend bien au-delà des États-Unis. Au cours de l’année 2023, certaines des histoires de licenciements les plus médiatisées comprenaient :

Google : 12 000 employés, soit environ 6 % de l’ensemble de ses effectifs mondiaux

Microsoft : 10 000 employés, soit environ cinq pour cent de l’ensemble de son effectif mondial

Phillips : 6 000 employés, soit environ 13 % de son effectif

Amazon : 8000 travailleurs

Amazon aussi : 9 000 travailleurs supplémentaires, trois mois plus tard

Flink en Allemagne : 8 000 employés, soit 40 % de son effectif total

Les dernières victimes en 2024 ? SAP et Salesforce, qui ont tous deux récemment annoncé des « restructurations ». Aujourd’hui, Salesforce a annoncé qu’elle licencierait près d’un pour cent de ses effectifs mondiaux cette année, soit environ 700 personnes.

Pendant ce temps, SAP a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle « restructurerait » 8 000 emplois en 2024, dont certains nécessiteront des licenciements, dont la plupart seront « volontaires », tandis que d’autres seront redistribués en interne au sein de l’entreprise.

Mais pourquoi cela se produit-il ?

Pour simplifier à l’extrême, on peut rejeter la faute sur les machines : les entreprises qui ont le pouvoir de le faire cèdent la place à l’intelligence artificielle (IA).

Selon le rapport des PDG de janvier de PwC, un quart de tous les chefs d’entreprise ont déclaré qu’ils réduiraient leurs effectifs (humains) de cinq pour cent ou plus cette année. Cela signifie que, avec environ 3,4 milliards de travailleurs sur la planète, la révolution de l’IA pourrait coûter à l’humanité 170 millions d’emplois – voire plus – en 2024.

Cela semble en partie être dû au fait que les entreprises pivotent pour rester pertinentes, mais aussi pour réaliser de bons profits à l’ancienne. Dans un rapport distinct de PwC spécifiquement sur l’IA ce mois-ci, la société a déclaré que :

Ce qui ressort fortement de toutes les analyses que nous avons effectuées pour ce rapport, c’est à quel point l’IA est susceptible de changer la donne et quel est le potentiel de valeur à gagner. L’IA pourrait contribuer jusqu’à 15 700 milliards de dollars1 à l’économie mondiale en 2030, soit plus que la production actuelle de la Chine et de l’Inde réunies… Sur ce montant, 6 600 milliards de dollars proviendront probablement d’une productivité accrue.

La région qui bénéficiera le plus de l’IA au cours des six prochaines années (7 000 milliards de dollars pour être exact) est la Chine, suivie par l’Amérique du Nord avec 3 700 milliards de dollars et l’Europe occidentale en troisième position. Cela explique également pourquoi la plupart des licenciements ont lieu dans les pays les plus développés du monde.

Creuser plus profond

Le Fonds monétaire international (FMI) a donné une explication partielle au début du mois :

Dans les économies avancées, environ 60 % des emplois pourraient être touchés par l’IA. Environ la moitié des emplois exposés pourraient bénéficier de l’intégration de l’IA, améliorant ainsi la productivité. Pour l’autre moitié, les applications d’IA pourraient exécuter des tâches clés actuellement effectuées par des humains, ce qui pourrait réduire la demande de main-d’œuvre, entraînant une baisse des salaires et une réduction des embauches. Dans les cas les plus extrêmes, certains de ces emplois pourraient disparaître.»

Cela explique en partie le festival actuel de licenciements en relation avec l’IA, mais n’explique pas tout.

Après tout, de nombreux experts du monde entier s’accordent sur le fait qu’à l’heure actuelle, la plupart des intelligences artificielles en sont encore à leurs balbutiements et sont loin de remplacer l’humain dans les tâches les plus subalternes. De plus, en tant que technologie nouvelle et en développement bénéficiant de tout le battage médiatique de Wall Street, l’IA est encore beaucoup trop coûteuse pour qu’une entreprise moyenne puisse l’utiliser de manière significative au lieu d’une main-d’œuvre plus traditionnelle.

Redéfinir les priorités

La clé réside peut-être dans les paroles de ces puissantes entreprises expliquant pourquoi les licenciements ont lieu. SAP l’a formulé ainsi :

En 2024, SAP se concentrera encore davantage sur les domaines de croissance stratégiques clés, en particulier l’IA commerciale. L’entreprise a également l’intention de transformer sa configuration opérationnelle pour exploiter les synergies organisationnelles et les efficacités basées sur l’IA et pour préparer l’entreprise à une croissance future des revenus hautement évolutive. À cette fin et pour garantir que les compétences et les ressources de SAP continuent de répondre aux besoins commerciaux futurs, SAP prévoit d’exécuter un programme de restructuration à l’échelle de l’entreprise en 2024. »

Selon l’entreprise, cela ne portera ses fruits qu’à long terme, mais dans les deux prochaines années, cela entraînera « une augmentation d’environ 0,5 milliard d’euros en raison des gains d’efficacité supplémentaires attendus du programme de transformation ».

De plus, après l’annonce la semaine dernière que Google allait licencier environ 1 000 employés, nous les avons contactés pour obtenir leurs commentaires. Voici ce qu’ils ont dit à Invezz :

Nous investissons de manière responsable dans les plus grandes priorités de notre entreprise et dans les opportunités importantes à venir. Afin de nous positionner au mieux pour ces opportunités, tout au long du second semestre 2023, un certain nombre de nos équipes ont apporté des changements pour devenir plus efficaces et mieux travailler, et pour aligner leurs ressources sur leurs plus grandes priorités en matière de produits. Certaines équipes continuent de procéder à ce type de changements organisationnels, qui incluent certaines suppressions de rôles à l’échelle mondiale… Nous continuons à soutenir tous les employés concernés dans leur recherche de nouveaux rôles ici chez Google et au-delà.

Nous sommes bien loin des fameux 12 000 licenciements de Google début 2023, imputés à une économie en contraction et à des difficultés financières.

Ces deux éléments semblent suggérer que les grandes entreprises redistribuent les travailleurs et se restructurent avant les gains anticipés qui pourraient être réalisés grâce à l’IA à l’avenir, plutôt que de remplacer le personnel humain par du personnel machine pour le moment.

L’essentiel

Cependant, de manière quelque peu ironique, Sandra Sucher, professeur à la Harvard Business School et experte en licenciements, affirme que les licenciements, quelle qu’en soit la raison, peuvent en réalité entraîner une baisse de l’innovation, des revenus et de la réputation des entreprises.

Pour conclure, réfléchissez à ses paroles, citations du Stern Strategy Group sur leur page LinkedIn la semaine dernière :

Nous nous trouvons actuellement dans une situation particulièrement difficile en ce qui concerne la manière dont les licenciements sont effectués. Les humains ne sont pas une ressource au même titre que le pétrole et le gaz, donc si vous les traitez comme une ressource dont vous pouvez vous débarrasser lorsqu’elle n’a plus de valeur, vous sapez la notion fondamentale de ce que signifie être une personne..»

Et puis, dans ce cas, qui va racheter votre entreprise fraîchement restructurée ? Machines?

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.