Heineken va investir 39 millions de livres sterling dans la relance des pubs au Royaume-Uni, créant plus de 1 000 emplois

Plus

Plus

Plus

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Heineken a annoncé un plan d’investissement substantiel de 39 millions de livres sterling pour rénover et rouvrir de nombreux pubs à travers le Royaume-Uni sous sa chaîne Star Pubs & Bars, signalant une forte reprise du secteur et la création de plus de 1 000 nouveaux emplois.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Les rénovations de Heineken pour redonner vie aux pubs locaux

Copy link to section

Dans le cadre de son engagement à rajeunir son réseau, Heineken prévoit de rénover plus de 600 pubs, soit environ un quart de sa chaîne qui compte 2 400 pubs.

Cette décision s’aligne sur l’évolution des comportements des consommateurs, notamment la diminution des déplacements domicile-travail vers le centre-ville, alors que de plus en plus de personnes travaillent à domicile et cherchent à minimiser leurs dépenses de déplacement.

L’accent sera mis sur l’amélioration des pubs dans les zones suburbaines, en les transformant en établissements locaux haut de gamme.

Faire face au lourd tribut de la pandémie

Copy link to section

L’industrie des pubs britanniques a été confrontée à des défis importants au cours des dernières années, allant des fermetures obligatoires pendant la pandémie de Covid aux pressions financières continues stimulées par la hausse du coût de la vie.

Selon la British Beer and Pub Association (BBPA), un taux alarmant de 500 pubs ont fermé leurs portes par an entre 2021 et 2023.

L’initiative de Heineken vise à ramener le nombre de pubs fermés dans son domaine aux niveaux d’avant la pandémie d’ici la fin de l’année, avec l’intention de rouvrir 156 pubs depuis début 2023.

Pressions économiques et ajustements du marché

Copy link to section

La stratégie de rénovation de Heineken intervient à un moment où le secteur de l’hôtellerie est aux prises avec des pressions inflationnistes, notamment sur des matières premières clés telles que l’orge et l’aluminium.

La situation géopolitique, notamment l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a encore exacerbé le coût de l’énergie, du carburant et des céréales, influençant les coûts opérationnels et les prix à la consommation.

Par exemple, le prix moyen d’une pinte de bière blonde pression au Royaume-Uni a grimpé à 4,71 £ en mars, contre 3,76 £ en février 2020.

Réouverture des pubs historiques

Copy link to section

Parmi les réouvertures notables, The Ship à Worsbrough, fermé depuis plus de quatre ans, a récemment subi une rénovation de 370 000 £ et a accueilli les clients en février 2024. De même,

L’Ashford Arms dans le Derbyshire, victime des fermetures liées à la pandémie, a également été revitalisé grâce à un investissement conjoint de 1,6 million de livres sterling de Star Pubs et Longbow Venues, insufflant une nouvelle vie à cet incontournable de la communauté.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.