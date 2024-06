S&P Global a récemment annoncé que les indices S&P et Dow Jones réévalueraient les pondérations actuelles, y compris les sociétés, du S&P 500 le mois prochain.

Une étape légendaire

Le célèbre indice, connu pour héberger les 500 entreprises les plus influentes et les plus grandes par capitalisation boursière du NYSE (bien qu’il existe également d’autres conditions d’éligibilité), est synonyme de marques d’un certain calibre. Pour beaucoup, cela représente un sentiment de légitimité et d’héritage qui ne s’achète pas.

Les entreprises ne font pas souvent leurs débuts ni ne sortent du S&P 500 – certaines sont présentes dans l’indice depuis plus de 50 ans – donc tout nouveau nom est une grande nouvelle. Et la rumeur veut que la prochaine société qui pourrait être la dernière-née du S&P soit Palantir Technologies.

Mais Palantir Technologies est une entreprise depuis 2003, avec une capitalisation boursière de plus de 30 milliards de dollars depuis des années. Alors, qu’est-ce qui a soudainement changé ?

Une nouvelle ère pour Palantir

Palantir a été pressenti pour la première fois pour être inclus dans le S&P après la publication de ses résultats financiers du quatrième trimestre 2023 lors de la dernière saison des résultats.

C’est parce que l’inclusion dans le S&P ne se limite pas à la simple capitalisation boursière. Comme le souligne S&P lui-même, les entreprises doivent avoir « un historique de bénéfices positifs et doivent respecter certains seuils de liquidité et de taille ».

Dans ses résultats financiers du quatrième trimestre 2023, Palantir a annoncé un ensemble de bénéfices retentissants, y compris le fait que la société a été rentable pour le premier trimestre de son histoire. Après que la société ait annoncé un bénéfice GAAP positif de plus de 30 millions de dollars le 13 février, les cours des actions de Palantir ont grimpé de près de 20 %.

Mais une hirondelle ne fait pas un été. Notez que le document S&P Global auquel nous avons fait référence ci-dessus mentionne un historique de rentabilité, et non un événement ponctuel.

C’est maintenant

Pourtant, avec Palantir annonçant ses résultats plus tard dans la journée, tout cela pourrait changer dans quelques heures. Si l’entreprise déclare deux trimestres consécutifs de rentabilité – ou, mieux encore, des bénéfices en augmentation QoQ – cela satisfait probablement aux critères d’éligibilité pour l’inclusion dans le S&P 500.

Les prévisions des analystes s’accordent sur le fait qu’une plus grande rentabilité est très probable pour les résultats du premier trimestre. En fait, la méga-banque Citigroup a considérablement augmenté aujourd’hui son objectif de cours pour Palantir Technologies, de 20 $ à 23 $, avant la publication des bénéfices.

De plus, il y a le fait que le cours de l’action Palantir a augmenté de plus de 6 % aujourd’hui seulement, ce qui indique une nette tendance haussière, même si les marchés américains ne sont ouverts que depuis quelques heures.

Et comme Palantir est un titre de technologie d’IA, il se pourrait bien que le ciel soit la limite à partir de là. Le groupe S&P pourrait bien chercher des excuses pour ajouter les actions du moment à son portefeuille.

Qu’arrivera-t-il au cours de l’action Palantir si elle rejoint l’indice S&P 500 ?

S&P Global note que les actions ajoutées à l’indice S&P 500 ont tendance à très bien se comporter une fois nommées membres, les cours des actions montant en flèche à cette nouvelle.

Historiquement, le cours de l’action de ce nouvel ajout surperformera de manière impressionnante l’indice S&P 500 lui-même entre sa « date d’annonce » (pour ses débuts sur l’indice) et la date effective de son ajout. Ceci est ensuite généralement suivi d’une brève correction.

Cela s’explique en partie par le fait que les fonds qui suivent l’indice (et ils sont nombreux) doivent détenir des participations dans toutes les sociétés du S&P, ce qui signifie qu’une vague de fonds prestigieux achètera des actions Palantir dès que la société listes.

À partir de là, il est probable que le sentiment du marché ne fera qu’atteindre de nouveaux sommets. Mais tout cela n’est encore, à ce stade, que des conjectures. Au moins jusqu’aux gains de Palantir aujourd’hui.

Palantir Technologies publiera aujourd’hui ses résultats du premier trimestre après la clôture des marchés américains, avec une webdiffusion organisée pour discuter des résultats à 17 heures, heure de l’Est.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.