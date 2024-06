Analyse : la domination de la Chine dans la fabrication de technologies propres diminue à mesure que les investissements américains et européens augmentent

La Chine, qui a longtemps été leader dans la fabrication de technologies propres, a vu sa part des investissements mondiaux chuter en 2023, de 85 % à 75 %, dans un contexte d’investissements croissants aux États-Unis et en Europe, en particulier dans le secteur de la fabrication de batteries.

Évolution des investissements mondiaux dans les technologies propres

Selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) publié le 6 mai, les investissements dans la fabrication de batteries aux États-Unis et en Europe ont plus que triplé l’année dernière.

Cette poussée est largement alimentée par des initiatives politiques majeures telles que la loi américaine sur la réduction de l’inflation et la loi sur l’industrie nette zéro de l’UE, qui donnent la priorité au renforcement des capacités nationales de fabrication de technologies propres.

Les investissements américains dans la production de batteries pour véhicules électriques (VE) ont atteint 40 milliards de dollars de 2020 au troisième trimestre 2023.

L’évolution de la part de marché de la Chine

Malgré cette baisse, la Chine reste un acteur redoutable, représentant plus de 80 % de la capacité mondiale de fabrication de batteries, les États-Unis et l’UE détenant chacun environ 5 %.

Toutefois, l’AIE prévoit que d’ici 2030, la part de la Chine pourrait diminuer jusqu’à environ 60 %, alors que celle de l’Union européenne et des États-Unis devrait presque tripler.

Dynamique des coûts dans le secteur manufacturier

Le rapport souligne également les avantages en termes de coûts que la Chine continue de détenir dans le domaine des technologies d’énergie propre, notamment la fabrication de batteries, d’énergie éolienne et solaire photovoltaïque.

Les coûts de production en Chine restent nettement inférieurs à ceux des autres régions, les installations en Inde étant 20 à 30 % plus chères, et celles aux États-Unis et en Europe 70 à 130 % plus chères.

Cependant, l’AIE note que ces disparités de coûts, largement dues aux coûts opérationnels, notamment l’énergie, la main-d’œuvre et les matériaux, ne sont pas fixes et peuvent être influencées par les politiques gouvernementales.

Solaire photovoltaïque et autres technologies

Dans le secteur de la fabrication d’énergie solaire photovoltaïque (PV), la Chine devrait conserver plus de 80 % de part de marché jusqu’en 2030, malgré la croissance des capacités aux États-Unis et en Inde.

Pendant ce temps, l’industrie mondiale des panneaux solaires est confrontée à une surabondance, avec une utilisation moyenne des usines inférieure à 50 %, bien que les capacités actuelles soient suffisantes pour répondre à la demande projetée pour 2030.

Constatations supplémentaires dans les secteurs des batteries et autres

La fabrication de batteries a connu une croissance significative en 2023, avec de nouvelles capacités supplémentaires totalisant 780 GWh, portant la capacité mondiale à 2,5 térawattheures (TWh), soit le triple de la demande actuelle.

Les projections suggèrent que la capacité mondiale de fabrication de batteries pourrait dépasser 9 TWh d’ici 2030 si toutes les expansions annoncées se réalisent.

À l’inverse, la fabrication d’éoliennes et d’électrolyseurs a augmenté moins rapidement, et la production de pompes à chaleur a même ralenti en raison de la stagnation du marché, ce qui indique un déficit potentiel de l’offre future par rapport aux besoins projetés dans le scénario d’émissions nettes zéro (NZE) de l’AIE.

Implications sur le marché et perspectives d’avenir

Étant donné que 40 % des investissements dans la fabrication d’énergies propres en 2023 étaient destinés à des installations qui devraient être mises en service en 2024, l’année à venir pourrait voir des changements importants dans les capacités de production et la dynamique du marché.

Ces évolutions soulignent une période de transition cruciale dans le paysage mondial des technologies propres, où les investissements et les politiques stratégiques joueront un rôle central dans l’élaboration de l’avenir de la fabrication de technologies énergétiques.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.