Le constructeur de supercars de luxe Ferrari a annoncé aujourd’hui des résultats positifs pour le premier trimestre 2024, prouvant que les entreprises qui s’adressent aux riches et aux célèbres ont subi beaucoup moins de pressions inflationnistes que les autres marques.

Les ventes encourageantes des modèles 12Cilindri et 12Cilindri Spider, ainsi qu’un pourcentage plus élevé de clients personnalisant leurs véhicules déjà sur mesure, ont été de grands contributeurs.

“Les revenus et les bénéfices ont enregistré une croissance à deux chiffres avec des livraisons stables. Ceci a été réalisé grâce à un mix de produits et de pays encore plus fort, ainsi qu’à une plus grande contribution de la personnalisation. Notre stratégie de valeur par rapport au volume continue de porter ses fruits”, a déclaré Benedetto Vigna, PDG de Ferrari.

Le bénéfice grimpe de près de 20 %

Le bénéfice net ajusté de Ferrari s’est élevé à 352 millions d’euros pour le trimestre, soit une augmentation de 19 % sur un an.

Dans le même temps, les revenus nets ont augmenté de 11 % sur un an pour s’établir à 1,58 milliard de dollars.

Le BPA a également connu une bonne augmentation à 1,95 € par action, en hausse de 20 % par rapport au BPA de 1,63 € du premier trimestre 2023.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.