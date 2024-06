L’action Lyft regagne les pertes salariales des chauffeurs de covoiturage du Minnesota alors que les bénéfices du premier trimestre dépassent les attentes

L’action Lyft (NASDAQ : LYFT) a bondi après la bourse après la publication de son rapport sur les résultats du premier trimestre, qui a dépassé les attentes du marché. Le rapport sur les bénéfices positifs a aidé Lyft à récupérer les pertes subies aujourd’hui en raison du compromis sur les taux de rémunération des chauffeurs de covoiturage au Minnesota.

Plus tôt dans la journée, les législateurs du Minnesota et le conseil municipal de Minneapolis sont parvenus à un compromis sur les taux de rémunération des chauffeurs de covoiturage de 1,27 $ par mile et 49 cents par minute, qui sont inférieurs à ceux initialement proposés. Les tarifs ont suscité des inquiétudes parmi les géants du covoiturage Uber et Lyft et les deux sociétés ont critiqué les tarifs comme étant encore trop élevés, exprimant leur mécontentement de ne pas faire partie du processus de négociation et ont même menacé de quitter l’État.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.