Les stocks de coton devraient augmenter : les données de l’USDA montrent une augmentation de l’offre de 5,4 millions de balles en 2024-2025

Le ministère américain de l’Agriculture (USDA) a publié son estimation de l’offre et de la demande mondiales ( WASDE ) pour mai 2024, prévoyant une augmentation significative des approvisionnements mondiaux en coton pour la saison 2024-25.

Selon le rapport, la production de coton devrait augmenter de 5,4 millions de balles, pesant chacune 480 livres, pour une production mondiale totale projetée à 119,05 millions de balles.

Cette augmentation de la production devrait entraîner une augmentation à la fois de la consommation mondiale et des stocks de clôture.

Dynamique du coton national et international

Le rapport souligne que sur la production totale, 116,86 millions de balles seront consommées localement dans les pays producteurs. La consommation mondiale de coton devrait augmenter de 3 % sur un an.

Alors que la croissance de la production devrait dépasser la consommation, les stocks de clôture mondiaux devraient augmenter de 2,5 millions de balles pour atteindre 83,0 millions de balles.

Contributions régionales à l’offre mondiale

Les augmentations notables des récoltes de coton au Brésil, aux États-Unis et en Turquie devraient plus que compenser la baisse de la production en Chine et en Inde.

Cette augmentation des approvisionnements mondiaux devrait propulser le commerce mondial à son plus haut niveau depuis quatre ans.

Révisions des estimations précédentes

Le rapport WASDE révise également les estimations mondiales pour la saison 2023-24, montrant une production et une consommation plus élevées que celles annoncées précédemment.

Les ajustements incluent une augmentation de la récolte de l’Australie de 200 000 balles et de celle de l’Inde de 500 000 balles. Alors que les ajustements de consommation ont augmenté en Chine et en Inde, des taux d’utilisation plus faibles ont été notés au Bangladesh, au Brésil, au Pakistan, en Turquie et en Ouzbékistan.

Par conséquent, les stocks de clôture mondiaux pour 2023-2024 ont été ajustés à la baisse de 2,6 millions de balles pour atteindre 80,5 millions, principalement en raison des révisions historiques de la consommation au Brésil et en Inde.

Perspectives pour la récolte de coton aux États-Unis

Pour la saison 2024-25, l’USDA prévoit une récolte de coton américaine plus importante, prévoyant une production de 16,0 millions de balles.

Cette augmentation est attribuée à des superficies ensemencées légèrement plus élevées et à des taux d’abandon de cultures considérablement réduits par rapport à l’année précédente.

Malgré des prévisions de rendement national plus faibles, l’augmentation des superficies ensemencées et récoltées devrait produire près de 4 millions de balles de plus que la saison dernière.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.