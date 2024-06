Tencent Music voit son bénéfice net augmenter de 27,5% malgré une baisse des revenus à 937 millions de dollars au premier trimestre

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Le groupe chinois Tencent Music Entertainment ( TME ) a été confronté à un paysage financier mitigé au premier trimestre de l’exercice 2024, comme annoncé lundi.

Les revenus de Tencent Music diminuent, mais les bénéfices augmentent

Alors que la société a connu une légère baisse de ses revenus de 3,4 %, tombant à 937 millions de dollars, elle a réussi à augmenter son bénéfice net de 27,5 % pour atteindre 212 millions de dollars par rapport à la même période en 2023.

Cette croissance de la rentabilité souligne une reprise et une efficacité significatives des opérations.

Le nombre d’abonnés en hausse

La société a également signalé une augmentation notable du bénéfice dilué par action (BPA), qui a augmenté de 24,7 % sur un an pour atteindre 0,13 $.

Un autre point fort de la performance trimestrielle de Tencent Music a été la croissance substantielle de sa base d’abonnés, qui a enregistré une augmentation de 6,8 millions d’abonnés, soit la plus forte augmentation d’un trimestre à l’autre pour l’entreprise.

Marketing stratégique et optimisation des opérations

Le PDG Ross Liang a attribué l’évolution positive du nombre d’abonnés à des initiatives de marketing stratégique programmées autour du Nouvel An chinois, qui ont abouti à une croissance plus élevée que prévu.

« En nous appuyant sur notre vaste expérience du secteur et en capitalisant sur le caractère saisonnier du Nouvel An chinois, nos campagnes de marketing efficaces ont conduit à une croissance du nombre d’abonnés musicaux plus élevée que prévu au premier trimestre. »

Les résultats financiers mitigés mettent en évidence les défis et les opportunités auxquels Tencent Music est confronté sur un marché concurrentiel de la musique numérique.

Même si la baisse des revenus reflète les tendances plus larges du secteur, les gains significatifs en matière de bénéfices et de croissance du nombre d’abonnés démontrent le potentiel de l’entreprise à tirer parti efficacement de sa position sur le marché et de ses atouts opérationnels.

