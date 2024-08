Les malheurs de Boeing s’aggravent alors que l’avionneur annonce une augmentation de 90 % de sa perte nette au deuxième trimestre

Boeing a annoncé une hausse de près de 90 % de sa perte nette pour le trimestre clos le 30 juin, par rapport à la même période de l’année dernière, la baisse des volumes de livraisons commerciales et les pertes dans les programmes de développement de la défense pesant considérablement sur ses bénéfices.

La société a également annoncé Robert K Ortberg comme nouveau président et chef de la direction qui succédera à Dave Calhoun lorsqu’il démissionnera d’ici la fin de cette année.

Ortberg, 64 ans, est un vétéran de l’industrie aérospatiale qui a dirigé Rockwell Collins pour la dernière fois en tant que PDG et a dirigé son intégration avec United Technologies et RTX jusqu’à sa retraite de RTX en 2021.

L’avionneur en difficulté a déclaré une perte nette de 1,44 milliard de dollars, ou 2,33 dollars par action, contre une perte de 149 millions de dollars, ou 25 cents par action au deuxième trimestre de l’année dernière.

Sur une base ajustée, la société a enregistré une perte de 2,90 dollars par action, soit près de 1 dollar par action en deçà des attentes des analystes, selon LSEG.

Les revenus ont diminué d’environ 15% à 16,87 milliards de dollars contre une estimation de 17,23 milliards de dollars. La dette s’est élevée à 57,9 milliards de dollars, contre 47,9 milliards de dollars au début du trimestre en raison de l’émission de nouveaux titres de dette.

L’entreprise a fait l’objet d’une surveillance réglementaire accrue et sa réputation a été considérablement affectée suite à l’incident de l’éclatement du bouchon de porte en janvier de cette année.

Au cours du trimestre en question, la société a également plaidé coupable à une accusation de complot de fraude criminelle pour résoudre une enquête du ministère américain de la Justice liée à deux accidents mortels du 737 MAX en 2018 et 2019.

“Malgré un trimestre difficile, nous accomplissons des progrès substantiels en renforçant notre système de gestion de la qualité et en positionnant notre entreprise pour l’avenir”, a déclaré Calhoun.

Nous exécutons notre plan complet de sécurité et de qualité et avons conclu un accord pour acquérir Spirit AeroSystems. Bien qu’il nous reste encore du travail à faire, les mesures que nous prenons contribueront à stabiliser nos opérations et à garantir que Boeing soit l’entreprise que le monde a besoin d’être. Nous accomplissons d’importants progrès dans notre reprise et continuerons à renforcer la confiance par l’action et la transparence.