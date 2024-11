Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Avec près de 10 milliards de dollars d’investissements retirés, octobre s’est révélé être le pire mois jamais enregistré pour les investisseurs institutionnels étrangers (FII) se retirant du marché boursier indien.

Les sorties de capitaux ont dépassé le précédent record de 7,9 milliards de dollars observé lors du krach boursier de mars 2020 dû au COVID-19 et ont été attribuées à une combinaison de facteurs, notamment un changement de sentiment des investisseurs mondiaux à l’égard de la Chine et des inquiétudes concernant la surévaluation des actions indiennes.

Cependant, malgré la vente massive, le Nifty n’est en baisse que de 4 % ce mois-ci, soit nettement moins que la baisse de 23 % lors du krach de mars 2020, lorsque le marché intérieur était en ébullition, en partie aidé par les investisseurs institutionnels nationaux qui ont investi plus de Rs 74 200 crore jusqu’à présent en octobre.

Tout comme lors du krach boursier de 2020, les investisseurs institutionnels nationaux (DII), principalement les fonds communs de placement, ont servi de contrepoids aux ventes massives des FII.

Cela fait suite à une tendance plus large en 2024, où les DII ont réalisé des investissements record de Rs 4 lakh crore sur le marché indien.

Contrairement aux précédentes périodes de ralentissement du marché, les investisseurs particuliers ont fait preuve de résilience, s’abstenant de ventes de panique même lorsque les fonds étrangers se retirent.

Le commerce « Achetez la Chine, vendez l’Inde » stimule le sentiment des FII…

L’un des principaux moteurs des sorties de capitaux étrangers en octobre est le commerce croissant « Achetez la Chine, vendez l’Inde ».

Les investisseurs sont de plus en plus optimistes quant aux perspectives économiques de la Chine, l’indice Hang Seng ayant augmenté de 14 % et l’indice composite de Shanghai de 22 % au cours du mois dernier.

Cela contraste avec la baisse de 4 % du Nifty, qui reflète les inquiétudes concernant les valorisations du marché indien et les résultats des entreprises.

« Les investisseurs s’attendent à ce que la Chine se lance finalement dans des mesures de relance significatives qui non seulement soutiendront la croissance en 2024 mais s’étendront jusqu’en 2025-26 », a déclaré Viktor Shvets, stratège chez Macquarie.

Il a ajouté que les investisseurs estiment que le gouvernement chinois se concentre désormais sur l’économie et pourrait minimiser l’importance des questions politiques et géopolitiques.

…mais la Chine est une bonne chose pour les commerçants, pas pour les investisseurs à long terme, disent les économistes

La communauté des investisseurs reste toutefois divisée sur la question de savoir si la reprise de la Chine est durable. Ed Yardeni, économiste et stratège en investissement réputé, a conseillé la prudence concernant le trading « Buy China, Sell India ». Yardeni a déclaré à Invezz:

Je ne recommanderais pas de vendre l’Inde et d’acheter la Chine, à moins que cela ne soit une bonne affaire, mais ce n’est pas un bon investissement à long terme. Et l’Inde a connu un marché haussier énorme, donc ce n’est pas vraiment bon marché. Mais je continuerais à investir en Inde.

De même, Chris Wood de Jefferies, qui a récemment augmenté sa pondération en Chine au détriment de l’Inde, reflète un sentiment croissant de changements tactiques parmi les gestionnaires de fonds mondiaux.

Alors que certains investisseurs se tournent vers les marchés chinois en prévision de mesures de relance, d’autres considèrent cette mesure comme une opération temporaire plutôt que comme le signe d’un redressement structurel.

Macquarie a également averti qu’il s’agissait davantage d’une opportunité commerciale que d’une stratégie d’investissement à long terme.

« Il est tout à fait possible que de nouvelles annonces puissent propulser les actions chinoises, même si les problèmes structurels s’enveniment. Mais il s’agit principalement d’un trading, et non d’un appel d’investissement, qui favorise toujours largement l’Inde », a déclaré la société dans un rapport la semaine dernière.

Des inquiétudes sur la surévaluation planent sur l’Inde

La dégringolade des investissements étrangers ne concerne pas uniquement la Chine. Les inquiétudes concernant les valorisations boursières indiennes, qui ont grimpé en flèche après une période de hausse prolongée, pèsent sur le sentiment des investisseurs.

Les analystes préviennent que les marchés indiens se négocient à des valorisations historiquement élevées, qui semblent trop optimistes compte tenu du contexte économique actuel.

Des facteurs tels que le ralentissement de la croissance, l’inflation persistante, les impôts élevés et les taux d’intérêt élevés ont soulevé des doutes quant à la durabilité de ces valorisations.

Ajay Bagga, un vétéran du marché, a noté que la tolérance des investisseurs face aux bénéfices manquants est minime dans un tel environnement.

« Lorsque les marchés sont à des niveaux aussi élevés, il y a très peu de tolérance pour les bénéfices manquants et les mauvaises nouvelles », a-t-il déclaré, ajoutant que la hausse de l’indice du dollar, qui est maintenant au-dessus de 103, exerce une pression supplémentaire sur les marchés émergents comme l’Inde.

Faiblesse des bénéfices des entreprises et défis macroéconomiques

Les bénéfices des entreprises indiennes pour le dernier trimestre ont été médiocres dans divers secteurs, ajoutant aux inquiétudes des investisseurs étrangers.

Kranthi Bathini, directeur de la stratégie actions chez WealthMills Securities, a souligné que les capitaux spéculatifs affluaient en Inde, les FII restant des acheteurs nets jusqu’en septembre dernier.

Cependant, le discours a depuis changé et les investisseurs tournent désormais leur attention vers les marchés chinois, qui offrent des valorisations à court et moyen terme plus attractives.

« Avec les élections à venir aux États-Unis, on pense que la guerre commerciale avec la Chine deviendra plus agressive, et les mêmes facteurs continueront d’être en vigueur quel que soit celui qui arrivera au pouvoir », a déclaré Narender Singh, directeur de petites affaires et fondateur de Growth Investing.