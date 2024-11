Binance annonce la prise en charge des hard forks, des mises à jour sur les blockchains Harmony et VITE

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Binance, la principale bourse en termes de capitalisation boursière, a révélé son soutien aux hard forks et aux mises à niveau sur les réseaux VITE (VITE) et Harmony (ONE).

Advertisement Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

La société commerciale prendra en charge toutes les tâches techniques pour garantir une expérience utilisateur fluide.

Binance suspendra temporairement les dépôts et les retraits ONE et VITE pendant les améliorations, tandis que les échanges ne seront pas affectés.

Notamment, la mise à niveau d’Harmony se produira à la hauteur du bloc 64 847 872, prévue pour le 31 octobre (13h00 UTC).

La bourse suspendra les dépôts et les retraits une heure plus tôt (à midi UTC) pour une transition en douceur.

En outre, VITE lancera la mise à niveau de son réseau à une hauteur de bloc de 166 869 900, prévue à 14h30 UTC le 31 octobre.

Binance arrêtera tous les dépôts et retraits VITE vers 13h30 UTC ce jour-là.

Arrêt temporaire du service

Copy link to section

Les échanges ONE et VITE progresseront sans interruption pendant les hard forks et les mises à jour.

Pendant ce temps, Binance annoncera la reprise des dépôts et des retraits après avoir confirmé la stabilité après la mise à niveau.

La bourse a exhorté les investisseurs et les traders à rester vigilants pendant les améliorations du réseau pour gérer efficacement leurs transactions.

Binance effectuera toutes les opérations et les utilisateurs n’auront pas besoin de gérer de processus technique pendant les hard forks et les mises à niveau.

Comprendre les hard forks dans le domaine des crypto-monnaies

Copy link to section

Les hard forks se produisent lorsque les blockchains se divisent en deux réseaux, chacun fonctionnant indépendamment.

L’événement donne souvent lieu à de nouvelles pièces, même si certaines ont du mal à conserver leur valeur à long terme.

Par exemple, aucun des plus de 100 hard forks du BTC n’a réussi à surpasser Bitcoin en termes de capitalisation boursière, tandis que l’ETH d’Ethereum connaît un succès massif.

Il convient de noter que les blockchains bifurquées fonctionnent de manière indépendante.

Bien que les jetons résultants puissent être compétitifs, ce qui se passe sur un actif a rarement un impact sur l’autre (à moins qu’il n’y ait un piratage).

De plus, les actifs associés pourraient être plus vulnérables aux manipulations de marché (contrairement aux titres).

Pourquoi les développeurs exécutent-ils des hard forks ?

Copy link to section

Les développeurs peuvent choisir d’implémenter des hard forks pour diverses raisons.

Par exemple, le réseau Ethereum a subi un fork après une attaque sur la DAO (Decentralized Autonomous Organization).

L’événement a annulé les transactions des pirates informatiques qui ont vu la blockchain perdre des devises d’une valeur de plusieurs millions.

De plus, les investisseurs du jeton DAO ont reçu leurs fonds ETH volés.

Néanmoins, certains mineurs de crypto-monnaie sont restés sur l’ancienne chaîne, que les passionnés d’Ethereum ont décidé de conserver, ils ont donc lancé Ethereum Classic (ETC).

Actions sur les prix ONE et VITE

Copy link to section

Le jeton natif a maintenu une tendance baissière, reflétant la domination baissière sur le marché au sens large.

Harmony se négocie à 0,01337 $ après une chute de 0,50 % sur 24 heures.

Pendant ce temps, VITE a affiché des tendances haussières après la chute de 11 % de la semaine dernière, en hausse de 0,55 % sur son graphique de 24 heures pour osciller à 0,01147 $.

Source – Coinmarketcap

Le duo présente une influence baissière notable, signalant des tendances à la baisse continues à court terme.

Néanmoins, les passionnés peuvent s’attendre à des journées de volatilité accrue menant aux améliorations de la blockchain du 31 octobre.