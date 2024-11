La banque centrale chinoise, la Banque populaire de Chine (PBOC), a annoncé l’élargissement de ses outils de politique monétaire en introduisant un mécanisme de pension de titres (repos).

Cet outil mensuel permettra aux banques et aux institutions non bancaires d’emprunter contre des obligations souveraines, des obligations des collectivités locales et des entreprises, avec des accords dont la durée ne dépassera pas un an.

L’introduction d’accords de prise en pension (repos) avec des courtiers principaux constitue le dernier effort de la banque centrale pour affiner son influence sur les coûts d’emprunt du marché et injecter de la stabilité dans le secteur bancaire chinois.

Les travaux débutent lundi.

L’objectif de la PBOC est d’assurer un niveau raisonnable de liquidité dans le système financier, contribuant ainsi à amortir les pics saisonniers de la demande de liquidités, en particulier à l’approche de la fin de l’année.

Allégement de la pression sur les liquidités dans un contexte de forte augmentation des émissions d’obligations

La Chine devrait augmenter ses émissions d’obligations d’État pour financer des dépenses supplémentaires et refinancer la dette des collectivités locales, ce qui suscite des inquiétudes quant aux pressions potentielles sur la liquidité du marché interbancaire.

Le nouvel outil, qui permet des injections de liquidités à plus long terme, arrive à point nommé pour aider à absorber l’impact sur le marché de cette augmentation attendue de l’offre d’obligations.

« Le repo direct repose sur un échange sous-jacent d’obligations, ce qui permet aux banques de libérer des liquidités à plus long terme », a déclaré Becky Liu, responsable de la stratégie macroéconomique de la Chine à la Standard Chartered Bank, dans un rapport de Bloomberg.

Cela aidera la PBOC à préparer les banques à une augmentation anticipée des émissions d’obligations d’État.

Les banques commerciales étant les principaux acheteurs de ces obligations, l’outil de pension inversée directe contribuera à garantir une liquidité suffisante, même si davantage d’obligations sont vendues pour financer les mesures de relance.

Les observateurs du marché considèrent cette évolution comme faisant partie d’une évolution plus large de la PBOC vers un cadre de politique monétaire plus sophistiqué et axé sur le marché.

Les rendements de référence chinois ont peu réagi à la nouvelle, bien que le yuan offshore se soit légèrement affaibli par rapport au dollar.

Repo inversé direct : alignement avec les banques centrales mondiales

L’introduction des opérations de pensions livrées directes fait partie d’une refonte plus large de l’approche de la PBOC en matière de gestion de la liquidité.

La banque centrale s’éloigne progressivement du mécanisme de prêt à moyen terme (MLF) comme principal outil de fixation des taux, privilégiant plutôt des instruments à plus court terme comme le repo inversé à sept jours pour fournir des signaux plus clairs au marché.

Ce changement rapproche la PBOC des pratiques de ses homologues mondiaux, lui permettant un contrôle plus précis des coûts d’emprunt du marché et des conditions de liquidité.

Le nouvel outil de pension ferme devrait se situer quelque part entre le pension inversée à court terme de sept jours et le MLF à plus long terme, offrant une solution de liquidité à moyen terme.

En proposant des accords de pension ferme de 3 à 6 mois, la PBOC vise à offrir plus de flexibilité dans ses opérations tout en atténuant le stress de financement dans le secteur bancaire, qui est confronté à des échéances MLF importantes dans les derniers mois de 2024.

Selon Bloomberg, la Chine dispose d’environ 1,45 billion de yuans (204 milliards de dollars) de prêts MLF arrivant à échéance en novembre et décembre, ce qui rend le calendrier de cet outil crucial pour la stabilité du marché.

Nouvel outil pour aider les banques à gérer leurs besoins de trésorerie

Les institutions financières chinoises se préparent à ce qui pourrait être une fin d’année particulièrement serrée, avec une demande saisonnière de liquidités susceptible d’augmenter.

En outre, l’incertitude demeure quant à la possibilité de nouvelles mesures de relance budgétaire, qui pourraient prendre la forme d’emprunts publics supplémentaires et d’émissions d’obligations.

Assurer une liquidité adéquate sur le marché est essentiel pour maintenir la dynamique économique, en particulier dans un contexte où la Chine continue de lutter contre une faible demande intérieure et une crise persistante du secteur immobilier.

Les décideurs politiques ont déjà introduit un vaste plan de relance, comprenant des baisses des taux d’intérêt et des réductions des réserves obligatoires des banques.

Ces mesures visent à soutenir la reprise de l’activité économique, mais les contraintes de liquidité restent préoccupantes.

Les indicateurs du marché monétaire ont émis des signaux d’alarme indiquant que certaines institutions manquent déjà de financement pour faire face au stress.

Le nouvel outil de repo devrait alléger cette pression en garantissant que les banques peuvent accéder aux liquidités nécessaires pour répondre à leurs besoins tout en libérant des liquidités pour les achats d’obligations.

Même si l’outil de prise en pension inversée réduira probablement la pression sur les banques, son introduction pourrait également signaler une probabilité plus faible de nouvelles réductions du ratio de réserves obligatoires (RRR) à court terme.

Frances Cheung, stratège chez Oversea-Chinese Banking Corp, a noté que la flexibilité offerte par les opérations de pension inversée directe rend moins nécessaire pour la PBOC de recourir à d’autres outils politiques, tels que les réductions du RRR, pour gérer la liquidité.