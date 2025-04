La baisse des prix du pétrole assombrit les perspectives de production américaine, l’OPEP surprenant avec une augmentation de sa production en mai.

La chute des prix du pétrole vendredi a ajouté une nouvelle couche de complexité pour l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés.

Jeudi, le cartel a pris une décision surprenante en augmentant sa production de pétrole brut de 411 000 barils par jour en mai.

Cela fait suite à l’augmentation de la production pétrolière de 135 000 barils par jour prévue en avril par les huit membres du groupe OPEP+.

L’OPEP-8, comprenant l’Arabie saoudite et la Russie, respectait depuis 2024 des réductions volontaires de production de 2,2 millions de barils par jour, et avait décidé de les lever à partir de ce mois-ci.

Le marché s’attendait à une augmentation de production similaire en mai également, mais l’OPEP avait d’autres plans.

L’OPEP reste confiante.

« Cette décision témoigne de la confiance de l’OPEP+ dans la capacité du marché à absorber une offre supplémentaire, même si elle introduit de nouvelles complexités compte tenu des incertitudes macroéconomiques persistantes, des signaux de demande fluctuants et des risques géopolitiques », a déclaré Mukesh Sahdev, responsable mondial des marchés des matières premières, pétrole chez Rystad Energy, dans un commentaire envoyé par courriel.

Les prédictions antérieures de Rystad Energy indiquaient une forte probabilité de dénouement en raison de l’écart croissant entre l’offre et la demande de mars à août.

Cela a été confirmé par l’annonce de l’OPEP+ jeudi, qui a dépassé les attentes.

Rystad Energy estime que l’OPEP pourrait augmenter davantage sa production de pétrole et accélérer la levée des réductions de production volontaires de 2,2 millions de barils par jour si les perturbations de l’approvisionnement américain s’aggravaient.

La société norvégienne de renseignement énergétique a déclaré que le cartel a fait un geste opportuniste en augmentant l’offre en mai et en profitant de la stagnation attendue de la production hors OPEP.

La chute des prix du pétrole pourrait être temporaire.

Sahdev a dit :

Avec les perturbations potentielles de l’approvisionnement découlant des sanctions et des droits de douane — tant pour les vendeurs que pour les acheteurs — il est peu probable que les prix du pétrole restent longtemps inférieurs à 70 dollars.

Selon Rystad Energy, la récente baisse des prix devrait être de courte durée, atténuée par la demande estivale prévue et les tensions géopolitiques persistantes.

« Parallèlement, l’OPEP+ envoie un signal clair pour maintenir la conformité et éviter un excédent qui pourrait menacer la structure actuelle de backwardation du marché », a ajouté Sahdev.

En optant pour une augmentation accélérée de l’offre, l’OPEP+ vise à remettre davantage de barils sur le marché à un moment où les prix du brut subissent une pression à la baisse.

Le moment choisi pour cette décision est remarquable, car il intervient après des semaines de signaux contradictoires en provenance du marché pétrolier.

Source: Rystad Energy

Ces signaux contradictoires incluent une augmentation de la production des pays non-OPEP+ (notamment les États-Unis, le Brésil et le Canada), la guerre commerciale américaine (sanctions et droits de douane), une demande chinoise inférieure aux attentes, l’échec du cessez-le-feu entre la Russie et l’Ukraine, et les pressions internes des États membres de l’OPEP qui cherchent à atteindre des objectifs de production plus élevés pour correspondre à leurs nouvelles capacités.

Selon Rystad, la production hors OPEP ne devrait pas augmenter en mai, ce qui permettra au cartel d’ajouter davantage de barils sur le marché pendant cette période.

De plus, les équilibres mondiaux du pétrole brut et des liquides devraient se resserrer au milieu de l’année.

Selon Rystad, la sous-offre de pétrole brut persiste et les stocks continueront d’être puisés.

La baisse des prix freine la croissance de l’offre américaine.

La baisse actuelle des prix du pétrole brut West Texas Intermediate offre peu de possibilités aux producteurs américains d’accroître leurs activités de forage.

« Au contraire, nous pourrions assister à un ralentissement supplémentaire, notamment si l’on considère la situation de backwardation sur le marché », a déclaré Warren Patterson, responsable de la stratégie matières premières chez ING Group, dans un rapport.

Le WTI, le prix de référence du pétrole brut américain, a chuté de 9 % vendredi pour atteindre un plus bas de plus de quatre ans à 60,71 dollars le baril. Les prix ont baissé car les droits de douane réciproques du président américain Donald Trump ont effrayé les investisseurs.

L’enquête récente de la Fed de Dallas sur l’énergie a révélé qu’en moyenne, les producteurs ont besoin d’un prix de 65 dollars le baril pour forer un nouveau puits de manière rentable.

En revanche, le prix moyen nécessaire pour couvrir les coûts d’exploitation d’un puits existant est nettement inférieur, à 41 dollars le baril.

Patterson a déclaré :

Cependant, compte tenu des taux de déclin élevés du schiste américain, il est plus important de se concentrer sur les coûts des nouveaux puits. Source: Rystad Energy

Les niveaux de prix actuels rendent improbable le succès de Trump dans sa tentative de stimuler la production pétrolière nationale. Les producteurs de pétrole américains sont sensibles aux prix.

« Si Trump veut une production pétrolière américaine plus élevée, il faudra des prix du pétrole plus élevés », a-t-il ajouté.

La chute des prix crée un dilemme.

Même si l’OPEP prévoit de remettre davantage de barils sur le marché, il convient de noter que les producteurs au sein du cartel ne se contenteront pas de prix du pétrole se maintenant à des niveaux historiquement bas.

La plupart des pays producteurs de l’OPEP dépendent fortement des exportations de pétrole et souhaitent des prix supérieurs à 75-80 dollars le baril.

« Le groupe comprend que viser un “toujours plus haut” risque de déclencher un scénario de “plus bas pendant plus longtemps” », a déclaré Sahdev.

« Les guerres des prix sont hors de question, et le schiste américain n’est plus considéré comme un facteur de perturbation majeur. »

La volatilité observée sur les marchés pétroliers vendredi va à l’encontre de la philosophie de l’OPEP, le cartel reconnaissant que l’avenir des prix doit être ancré dans la stabilité.

La décision de l’OPEP d’augmenter sa production en mai crée également une situation unique où il serait plus facile pour les États-Unis d’imposer des sanctions à l’Iran prochainement.

Cela permettrait au cartel de combler le déficit d’approvisionnement et de gagner des parts de marché.

Cependant, Carsten Fritsch, analyste matières premières chez Commerzbank AG, a déclaré :

L’excédent d’offre sur le marché pétrolier devrait être plus important au deuxième trimestre, ce qui plaide en faveur d’une baisse du prix du pétrole.

Si les prix mondiaux du pétrole tombent en dessous de 60 dollars le baril, il sera difficile pour l’OPEP de poursuivre le plan annoncé jeudi.