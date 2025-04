La Chine a relâché son emprise sur le yuan en fixant le taux de référence quotidien au-delà du seuil très surveillé de 7,20 yuans pour un dollar, alors que l’escalade de la guerre commerciale avec les États-Unis contraint Pékin à prendre des décisions politiques difficiles.

Le yuan, étroitement contrôlé par la Banque populaire de Chine, a chuté à 7,3363 pour un dollar, son plus bas niveau depuis septembre 2023, après que la PBOC a abaissé son taux cible pour le yuan à 7,2038/dollar (il peut ensuite fluctuer de 2 % à la hausse ou à la baisse).

C’est la première fois que le taux de change dépasse 7,20 depuis la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle de novembre dernier, un seuil que les investisseurs considéraient comme une ligne rouge officieuse signalant la tolérance de la Chine à une monnaie plus faible.

Cette décision a provoqué une vente massive immédiate du yuan au comptant, avant une légère reprise.

Si le sentiment général du marché s’est quelque peu amélioré, la faiblesse des mesures en place a déstabilisé les traders déjà nerveux face à l’escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine.

Stephen Innes, associé gérant chez SPI Asset Management, affirme que le yuan a franchi la « ligne rouge ».

« Ce n’est pas un coup de semonce, c’est Pékin qui signale discrètement qu’un événement beaucoup plus important pourrait se produire. Nous l’avons signalé hier, même si certains médias anti-Trump ont tenté de présenter un yuan plus faible comme une sorte de stimulant des exportations. Soyons honnêtes : la dévaluation n’est pas une mesure de relance – c’est un signe de désespoir. Et elle comporte des risques importants », a-t-il averti.

Une stratégie monétaire prise en étau entre le soutien au commerce et les craintes de fuite des capitaux

Le moment choisi pour cet ajustement reflète l’urgence croissante à Pékin de soutenir son secteur de l’exportation en difficulté, désormais soumis à une pression accrue en raison des fortes hausses sur les taxes douanières de Washington.

Un yuan plus faible rendrait les produits chinois plus compétitifs à l’étranger, compensant potentiellement une partie des dommages causés par les taxes douanières américaines.

Cependant, la décision d’assouplir les contrôles des changes comporte des risques importants.

Une dépréciation rapide pourrait alimenter les sorties de capitaux, déstabiliser les marchés financiers et davantage antagoniser Washington à un moment où les perspectives de négociations commerciales se sont fortement assombries.

« La Chine a dévalué le yuan en 2015 pour répondre à un ralentissement économique et stimuler les exportations. Cette décision a surpris les marchés et les a plongés dans un mode de repli sur les actifs sûrs, car les investisseurs craignaient que l’économie chinoise soit en plus mauvaise posture que prévu », a déclaré Giuseppe Dellamotta, analyste macro et technique chez Forexlive.

« Le marché boursier américain a réagi en chutant de plus de 10 % à l’époque. »

Dellamotta a déclaré que si la Chine poursuivait sa stratégie de dévaluation du yuan, cela pourrait entraîner une escalade de la guerre commerciale, car Trump ne serait pas content, lui qui qualifie la Chine de « manipulateur de devises » depuis longtemps.

« Les marchés s’attendent probablement à une réaction pire, et la peur et l’incertitude pèseront probablement davantage sur le marché boursier », a-t-il déclaré.

Maintenir le taux de change artificiellement fort présente également des inconvénients, pouvant freiner les exportations et risquer une correction plus brutale ultérieurement si les pressions à la dépréciation accumulées sont libérées d’un seul coup.

Becky Liu, responsable de la stratégie macroéconomique chinoise chez Standard Chartered Bank, a noté : « Cette fixation pourrait signifier que le régime de change chinois est désormais passé à une dépréciation gérée plutôt qu’à un plafond ferme inférieur à 7,35 pour le yuan au comptant. »

L’escalade des tensions autour des taxes douanières accroît la pression sur Pékin

Lundi, le président Trump a menacé la Chine avec des taxes douanières supplémentaire de 50 % sur les importations chinoises si Pékin ne renonçait pas à ses mesures de représailles.

En réponse, le ministère chinois du Commerce a juré de « se battre jusqu’au bout », tout en annonçant des contre-mesures, notamment des taxes douanières sur tous les produits américains et des contrôles sur l’exportation de minéraux rares.

Les traders anticipaient une éventuelle révision de la stratégie monétaire chinoise depuis le début du second mandat de Trump, mais les décideurs politiques s’étaient constamment engagés à maintenir la stabilité du yuan et à éviter les fluctuations excessives du taux de change.

Après les hausses de taxes qui ont secoué les marchés mondiaux, les investisseurs surveillent de près les nouveaux signaux de la banque centrale concernant sa position sur le yuan – et si Pékin est sur le point de relancer l’assouplissement monétaire.

« Les événements de la semaine dernière illustrent très clairement pourquoi nous avons soutenu pendant six mois que l’argument d’une dépréciation intentionnelle du yuan pour compenser les taxes douanières était profondément erroné », a déclaré Lynn Song, économiste en chef pour la Grande Chine chez ING Think.

Elle a ajouté qu’une forte dévaluation nuirait au pouvoir d’achat intérieur et à la confiance du marché, l’emportant sur tout gain de compétitivité commerciale.

Les analystes voient une marge de flexibilité pour le yuan

Copy link to section

Un nombre croissant d’analystes estiment que le yuan a encore de la marge pour baisser, bien que la plupart s’attendent à ce que la PBOC procède avec prudence.

Wells Fargo & Co. envisage des risques de dépréciation délibérée pouvant atteindre 15 % sur une période de deux mois.

« Il y a 75 % de chances que Pékin dévalue le yuan et si la PBOC décide de le faire, il est probable qu’elle le fasse « fortement, de 20 ou 30 % », a déclaré Brad Bechtel, responsable mondial du marché des changes chez Jefferies Financial Group Inc.

Cependant, la plupart s’attendent à ce que toute mesure prise soit plus mesurée, car une forte dévaluation pourrait accélérer les sorties de capitaux et éroder davantage la confiance des investisseurs dans les actifs chinois.

Même si le sentiment baissier prend de l’ampleur, la PBOC dispose d’un large éventail d’outils pour gérer la volatilité du marché.

Par le passé, elle a utilisé des mesures telles que l’ajustement de la liquidité des changes et l’émission de bons du Trésor offshore pour freiner la baisse du yuan.

« Nous pensons que la PBOC autorisera progressivement une plus grande flexibilité bidirectionnelle des taux de change pour ajuster le marché agité après la journée qui s’est axée sur les taxes douanières, mais une forte dépréciation du yuan est improbable en raison des risques de fuite de capitaux », a déclaré Ken Cheung, stratège en chef des changes asiatiques chez Mizuho Bank Ltd.