La tempête tarifaire de Trump : comment les marchés asiatiques réagissent à une guerre commerciale sans fin en vue

Il devient de plus en plus difficile de suivre les derniers tarifs douaniers imposés réciproquement par chaque pays.

Le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane généralisés à presque tous ses partenaires commerciaux, y compris certains des plus proches alliés des États-Unis en Asie.

Jusqu’à présent, la Chine a été la plus durement touchée, avec un droit de douane de 104 % sur la plupart de ses exportations ; le Japon est confronté à un droit de douane général de 24 %, avec des droits supplémentaires de 25 % sur les automobiles, tandis que la Corée du Sud est également soumise à des droits de douane de 25 % sur l’acier, les automobiles et les marchandises générales.

La véritable histoire réside dans la manière dont ces économies asiatiques réagissent et pourquoi leurs réactions pourraient façonner la prochaine décennie du commerce mondial.

La Chine ne recule pas.

La Chine a été la plus durement touchée et a réagi le plus rapidement.

Quelques jours après l’imposition par les États-Unis de droits de douane de 104 % sur la quasi-totalité des marchandises chinoises, Pékin a répliqué par des droits de douane de 84 % sur les importations américaines et des contrôles supplémentaires sur les exportations des entreprises américaines.

La Chine a également interdit les relations commerciales avec plusieurs entreprises américaines, les désignant comme des « entités non fiables ».

Aucune tentative de reprise des pourparlers n’a été faite. Les responsables chinois affirment que Washington utilise « des menaces et du chantage » et que la Chine « se battra jusqu’au bout ».

Cette rhétorique n’est pas nouvelle, mais elle est désormais accompagnée de mesures concrètes.

Pékin envisagerait de nouvelles restrictions sur les matériaux critiques tels que les terres rares, le gallium et le germanium, essentiels à la défense américaine et à la fabrication de produits électroniques.

Ce qui différencie cette escalade, c’est que la Chine n’essaie plus de calmer les marchés.

Les médias d’État et les blogueurs nationalistes présentent l’impasse comme une question de souveraineté, et non seulement de commerce.

Ce changement de position est important.

Cela réduit la marge de négociation et augmente les chances que cela devienne une fracture durable dans les relations entre les États-Unis et la Chine.

Sur le plan intérieur, l’économie chinoise est déjà sous tension.

The yuan has dropped to record lows.

L’indice CSI 300 a baissé de 8,4 % depuis le début de l’année.

Les fabricants chinois axés sur l’exportation, le long de la côte, sont confrontés à une profonde incertitude.

Pourtant, Pékin semble prêt à absorber le choc économique pour défendre sa position.

Le Japon utilise la diplomatie, mais il subit des pressions.

Le Japon a également réagi rapidement. Le Premier ministre Shigeru Ishiba a appelé Trump quelques heures après l’annonce des droits de douane.

Les deux parties ont convenu de maintenir le dialogue ouvert, et le Japon a nommé le ministre de l’Économie, Ryosei Akazawa, pour diriger les négociations.

Les États-Unis ont répondu positivement, accordant au Japon un statut prioritaire dans les pourparlers.

Le message du Japon est que ces droits de douane sont incompatibles avec l’accord commercial entre les États-Unis et le Japon.

Les responsables affirment qu’ils insisteront pour que leur examen aboutisse à un retrait définitif.

Parallèlement, le Japon évite les menaces ou les représailles publiques.

En coulisses cependant, le Japon se prépare à une négociation difficile.

Les États-Unis ont déjà clairement indiqué qu’ils souhaitaient un meilleur accès aux marchés agricoles et industriels japonais.

Le Japon est le plus important investisseur étranger direct aux États-Unis, et il utilise ce fait comme levier.

Mais il doit aussi faire face à un débat intérieur difficile.

Le marché boursier japonais a chuté de près de 25 % depuis son pic de juillet 2024.

Le secteur automobile, qui constitue une part importante des exportations japonaises, est directement touché.

Certains législateurs de l’opposition réclament une réponse plus ferme.

Le gouvernement a jusqu’à présent résisté, espérant résoudre le problème par une diplomatie discrète.

La Corée du Sud mise sur le dialogue, pas sur les menaces.

La Corée du Sud adopte une approche très différente.

Le président par intérim Han Duck-soo a déclaré à CNN que son pays ne se joindrait ni à la Chine ni au Japon pour s’opposer aux droits de douane.

Au lieu de cela, il a choisi le dialogue plutôt que la confrontation.

Quelques jours après l’annonce des droits de douane, Han a envoyé une délégation commerciale à Washington et a proposé des domaines de coopération, notamment la construction navale, l’énergie et la réduction de l’excédent commercial de la Corée du Sud de 55,7 milliards de dollars avec les États-Unis.

La Corée du Sud a également été durement touchée.

Ses industries automobile et sidérurgique sont confrontées à des droits de douane de 25 %. Pour atténuer le choc, le gouvernement a augmenté le soutien financier aux constructeurs automobiles de 13 à 15 billions de wons (10 milliards de dollars) et a temporairement réduit les taxes sur les achats de véhicules.

Cette réponse est façonnée par plus que des considérations économiques.

La Corée du Sud dépend des États-Unis pour sa défense et ne peut se permettre de politiser cette relation tant que les tensions avec la Corée du Nord restent élevées.

Trump a déjà lié le commerce à la coopération militaire, soulevant la question de la contribution financière de la Corée du Sud à l’accueil de 28 500 soldats américains.

L’approche de Han a été saluée à Washington.

Les responsables américains ont qualifié les efforts de la Corée du Sud de mesurés et constructifs.

Mais la décision de ne pas affronter Trump a suscité des critiques au pays.

Certains législateurs estiment que Han est trop passif.

Avec les élections qui approchent en juin, cela pourrait devenir un handicap politique.

How are the markets reacting?

Les marchés boursiers asiatiques ont fortement chuté suite à l’entrée en vigueur des droits de douane.

L’indice Nikkei japonais a chuté de 3,9 % le jour de l’entrée en vigueur des droits de douane.

L’indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de plus de 3 %. Le yuan offshore a atteint un plus bas historique.

Mais ces chiffres pourraient même ne pas refléter les changements à plus long terme actuellement en cours.

Ce qui se passe n’est pas seulement une guerre commerciale, mais un réalignement.

Les États-Unis ne traitent plus les alliés différemment des rivaux.

Les droits de douane de Trump s’appliquent presque à tous les secteurs.

Des pays comme la Corée du Sud et le Japon, longtemps considérés comme à l’abri des pressions économiques, sont désormais invités à faire des concessions pour préserver leur accès au marché.

Cela impose un nouveau type de décision.

S’aligner sur les États-Unis et absorber les coûts économiques, ou résister et risquer de nouvelles sanctions.

En fin de compte, il n’y a pas de solution claire à l’impasse tarifaire.

Trump a lié le commerce à des questions plus larges telles que les alliances militaires, le contrôle technologique et la sécurité nationale.

Les négociations pourraient aboutir à des exemptions ou à des ajustements, mais les États-Unis demandent plus que des réductions tarifaires. Ils souhaitent des changements structurels.

La Chine a choisi la deuxième voie.

La Corée du Sud et le Japon tentent la première option. Chaque voie comporte des conséquences.