Le « plan directeur MAGA » expliqué : voici comment l’administration de Trump envisage de construire un nouvel ordre économique

L’administration de Trump n’utilise pas les taxes douanières pour un gain à court terme ou pour signaler sa force électorale.

Cette fois, les taxes douanières constituent le premier acte d’une stratégie à long terme visant à restructurer le commerce mondial et à construire un nouvel ordre économique.

Comme le dit le secrétaire au Trésor Scott Bessent :

« Les taxes douanières ont amorcé le processus de réorientation de nos relations économiques internationales. »

Mais ces politiques ont choqué les marchés mondiaux et déconcerté même les alliés les plus proches de l’Amérique.

Beaucoup pensent qu’il s’agit d’un théâtre politique ; ou d’un chaos économique. Mais y a-t-il un véritable plan derrière tout ce bruit ? Et ce plan a-t-il même un sens ?

Le pourquoi

Copy link to section

Voici les faits : l’économie américaine reste la plus importante au monde. Son marché boursier représente environ 50 % des marchés mondiaux.

Et surtout, le dollar reste la monnaie de réserve mondiale.

Cependant, ce qui préoccupe l’administration actuelle, c’est le profond déclin industriel des États-Unis.

L’industrie manufacturière représentait 28 % de la production américaine dans les années 1950, alors qu’aujourd’hui, elle se situe juste en dessous de 11 %.

Même si la plupart des économistes soutiennent que les États-Unis sont désormais un « exportateur de services » et que c’est la raison pour laquelle leur économie est aujourd’hui la plus importante, l’administration actuelle pense le contraire.

Bessent et le principal conseiller économique de Trump, Steven Miran, soutiennent que la désindustrialisation constitue une menace pour la sécurité nationale. En cas de guerre, la capacité industrielle civile est essentielle.

La capacité de construction navale de la Chine est désormais supérieure à celle du reste du monde combiné.

Selon le vice-président américain JD Vance, une entreprise publique chinoise a construit plus de navires commerciaux en 2023 que les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les inquiétudes concernant une éventuelle guerre entre la Chine et Taïwan augmentant chaque année, les États-Unis souhaitent désormais devenir le leader de la production industrielle et…

Copy link to section

Alors, pourquoi les États-Unis se retournent-ils soudainement contre le système commercial mondial qu’ils ont eux-mêmes mis en place ?

Pour comprendre la logique de la vision économique de l’administration de Trump, il faut remonter aux systèmes que les États-Unis ont créés après la Seconde Guerre mondiale.

Les accords de Bretton Woods de 1944 ont lié les monnaies mondiales au dollar, lui-même indexé sur l’or.

Les États-Unis ont offert des garanties de sécurité, des bases militaires et un accès au marché à leurs alliés en échange de leur loyauté et de la stabilité de leur monnaie.

Cela a créé l’ordre économique et sécuritaire de l’après-guerre. Le dollar est devenu le fondement de la finance mondiale.

Les États-Unis ont fourni une aide du plan Marshall pour reconstruire l’Europe et ont accordé à leurs alliés des avantages dans le commerce mondial afin de contenir le communisme.

En 1971, le président Nixon a mis fin à la convertibilité en or, et dans les années 1980, les États-Unis ont basculé vers ce qui est devenu l’ordre néolibéral.

Les marchés ont été ouverts, les taxes douanières ont baissé, les capitaux ont circulé librement au-delà des frontières et le dollar a flotté librement.

La présidence de Reagan a coïncidé avec l’accord de Plaza de 1985, par lequel les États-Unis et leurs alliés ont coordonné leurs efforts pour abaisser la valeur du dollar afin de corriger les déséquilibres commerciaux.

Ce système a rendu le dollar plus fort que jamais et a aidé les États-Unis à financer leur économie militaire et axée sur la consommation. Mais il a aussi rendu la fabrication nationale plus coûteuse.

En conséquence, des emplois ont été délocalisés vers des pays comme la Chine et le Mexique. Après l’adhésion de la Chine à l’OMC en 2001, le « choc chinois » a anéanti des millions d’emplois industriels américains.

Un bémol apparaît : les fabricants américains et les grandes entreprises ont eux-mêmes décidé de délocaliser ces emplois en échange de marges bénéficiaires plus élevées, un aspect souvent omis des discussions récentes.

Néanmoins, le modèle néolibéral a fonctionné pour le capital et les consommateurs, mais il a vidé de sa substance la main-d’œuvre industrielle. Cela a créé les conditions de la première campagne de Trump et de la guerre commerciale de 2016.

Qu’est-ce qui a suivi la première guerre commerciale ?

Copy link to section

La première guerre commerciale de Trump a ciblé la Chine. Elle a augmenté les taxes douanières, mais n’a pas inversé le déclin industriel.

La Chine a riposté en augmentant ses propres taxes douanières et en réorientant ses exportations vers des partenaires comme le Vietnam et le Mexique. Au final, les taxes douanières chinoise moyennes sur les produits américains sont restés plus élevées que l’inverse.

Biden a emprunté une voie différente. Son administration a utilisé d’importantes subventions pour tenter de relocaliser les industries, notamment dans les secteurs des semi-conducteurs et des énergies propres.

La loi CHIPS and Science Act et la loi sur la réduction de l’inflation ont accordé des centaines de milliards de dollars d’incitations fiscales.

Les recherches du Peterson Institute for International Economics (PIIE) estiment que la loi CHIPS a à elle seule catalysé plus de 110 milliards $ d’investissements réels, ce qui en fait la politique industrielle la plus réussie de ce type depuis des décennies.

Les tentatives d’abrogation de la législation, comme le suggère Trump, pourraient saper cet élan et ébranler la confiance des investisseurs dans la future politique industrielle menée par les États-Unis.

Mais l’approche de Biden a également rencontré des limites. Des déficits élevés, des délais d’autorisation lents et une dépendance continue aux intrants étrangers ont ralenti les résultats par rapport aux attentes.

Cela a donné à l’équipe de Trump l’occasion de proposer une alternative.

Existe-t-il un plan directeur MAGA à long terme ?

Copy link to section

Selon les documents de Miran et les discours de Bessent, l’équipe de Trump travaille à une refonte du commerce mondial en trois volets.

Il ne s’agit pas seulement de taxes douanières. Il s’agit de redéfinir l’ensemble du cadre économique des années 1980 tout en conservant le dollar comme monnaie de réserve mondiale.

Il convient toutefois de noter ici que ceci est spéculatif et ne repose que sur les informations rendues publiques jusqu’à présent par l’administration.

La première étape est ce que nous voyons maintenant : le chaos autour des taxes douanières. Les taxes douanières ne sont pas seulement utilisées pour punir, mais aussi pour signaler un rapport de force.

Miran a écrit que ces mesures renforcent le pouvoir de négociation, surtout lorsqu’elles sont appliquées universellement.

En ciblant à la fois les alliés et les adversaires, les États-Unis forcent tout le monde à la table des négociations.

Comme le dit Bessent, « les taxes douanières sont devenues un troisième pilier de la puissance américaine, aux côtés de la finance et de l’armée ».

La deuxième étape est ce qu’ils appellent les « taxes réciproques ». Cela mettrait fin à ce que l’équipe de Trump considère comme des « asymétries commerciales systémiques ».

De nombreux pays, notamment les pays en développement, appliquent depuis longtemps des taxes douanières plus élevées sur les marchandises américaines tout en exportant librement vers le marché américain. Le nouveau modèle fixerait des niveaux de taxes douanières égaux pour les deux parties.

L’idée est de récompenser les pays qui valorisent l’État de droit, les pratiques monétaires équitables et les marchés ouverts, et non ceux qui, soi-disant, compriment les salaires ou dépendent de subventions publiques.

La troisième étape est la plus spéculative, mais aussi la plus ambitieuse. L’équipe de Trump espère parvenir à ce que certains appellent déjà un accord de Mar-a-Lago.

L’objectif serait d’établir un nouvel ensemble de relations monétaires mondiales.

Dans ce système, les pays « verts » arrimeraient leur monnaie au dollar. En contrepartie, ils bénéficieraient de faibles taxes douanières, de garanties de sécurité et d’un accès continu au système du dollar.

Mais ils devraient aussi contribuer financièrement et politiquement. Essentiellement, ils deviendraient des alliés économiques subordonnés.

Cela reflète la logique de Bretton Woods sans l’ancrage sur l’or. Au lieu d’alliances formelles fondées sur la logique de la guerre froide, il s’agirait d’une hiérarchie d’alignement commercial et monétaire. Les pays qui acceptent bénéficient d’un traitement favorable. Les autres sont laissés pour compte.

L’équipe de Trump estime que c’est la seule façon de réindustrialiser les États-Unis tout en préservant le statut de monnaie de réserve du dollar.

Miran a reconnu la contradiction au cœur du plan. Un dollar fort nuit aux exportations. Un dollar plus faible risque de compromettre son statut de monnaie de réserve.

Sa proposition consiste à gérer cela par le biais d’accords monétaires coordonnés.

Il a même évoqué l’idée de faire payer les pays pour l’utilisation du dollar, bien que cela soit très improbable.

Ce qui est clair, c’est que l’équipe de Trump considère le système actuel comme irrécupérable.

Ils pensent que la seule voie à suivre est de le démanteler pièce par pièce et de reconstruire un système qui serve la puissance américaine, et non seulement le capital américain.

Dernières remarques

Copy link to section

Le « plan directeur MAGA » est plus risqué qu’audacieux. Il tente de reconstruire un ordre mondial centré sur les États-Unis en exploitant les avantages acquis par le pays en tant que superpuissance d’après-guerre.

Mais le monde a changé. Les alliés sont moins enclins à suivre aveuglément les directives de Washington, et les rivaux sont plus autonomes économiquement que jamais.

La réindustrialisation et la domination du dollar sont peut-être des objectifs louables, mais les imposer par des taxes douanières et des tactiques intransigeantes pourrait se retourner contre nous si personne d’autre ne veut jouer le jeu.

Jusqu’à présent, le contrecoup a été énorme. Tout le monde considère cela comme un « jeu perdant » et les répercussions sur les marchés mondiaux sont plus qu’évidentes.