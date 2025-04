Selon un nouveau rapport mondial sur la richesse, Londres a connu le départ de plus de résidents ultra-riches que toute autre ville au monde, à l’exception de Moscou.

La capitale a perdu 11 300 millionnaires en dollars au cours de la seule année écoulée, dont 18 centimillionnaires et deux milliardaires, mettant en lumière une tendance inquiétante pour la ville autrefois considérée comme un aimant pour la richesse mondiale.

Le rapport, établi par New World Wealth pour le cabinet de conseil en migration Henley & Partners, définit la richesse en termes d’actifs liquides investissables tels que les liquidités, les obligations et les actions.

Il ne tient pas compte de la valeur des biens immobiliers. La diminution du nombre de riches résidents à Londres représente une baisse de 12 % depuis 2014, tandis que Moscou, sous le coup des sanctions occidentales et de l’instabilité politique, a perdu 25 % de ses citoyens fortunés.

Cependant, en termes de chiffres bruts, Londres a subi l’exode le plus important, avec environ 30 000 millionnaires ayant quitté la ville au cours de la dernière décennie, soit trois fois plus que le nombre de ceux qui ont quitté Moscou.

La capitale britannique, qui compte encore 215 700 millionnaires, reste parmi les villes les plus chères du monde, se classant derrière Hong Kong, New York et Monaco en termes de prix de l’immobilier au mètre carré.

Les hausses d’impôts et les changements de politique incitent les millionnaires à émigrer.

Les analystes attribuent la perte de résidents aisés à Londres à une combinaison de facteurs : augmentation des impôts, incertitude économique prolongée et réformes politiques ciblant les individus fortunés.

La récente répression contre les contribuables non-domiciliés par la chancelière Rachel Reeves a accéléré la fuite des capitaux.

Les critiques affirment que ces mesures pourraient coûter à l’économie britannique plus de 10 milliards de livres sterling par an, soit 111 milliards de livres sterling de croissance perdue au cours de la prochaine décennie, selon les estimations de l’Adam Smith Institute.

Andrew Amoils, responsable de la recherche chez New World Wealth, a déclaré que les impôts relativement élevés sur les plus-values et les successions au Royaume-Uni dissuadent les chefs d’entreprise et les retraités.

« Il est à noter que la plupart des entreprises du FTSE 100 ont été créées par des centimillionnaires », a fait remarquer Amoils.

« La perte de ces individus a un impact considérable sur une économie. »

De plus, l’attrait décroissant de la Grande-Bretagne est aggravé par la domination mondiale croissante des secteurs technologiques américains et asiatiques, incitant les entrepreneurs fortunés à s’installer dans des villes offrant un plus grand potentiel de croissance et une fiscalité plus avantageuse.

Des villes comme Paris et Dubaï attirent ces fortunes mobiles, séduites par des environnements réglementaires plus favorables et des programmes d’investissement-migration attractifs.

Le Brexit et le déclin de l’influence financière de Londres aggravent la crise.

Les retombées du Brexit restent un facteur déterminant du déclin du statut de Londres.

La secrétaire à la Culture, Lisa Nandy, l’a reconnu, déclarant à Sky News que le rapport souligne la nécessité d’un meilleur accord avec l’Union européenne pour soutenir les entreprises britanniques.

« Le rapport met en lumière divers facteurs, et plus précisément le Brexit », a-t-elle déclaré. « Nous sommes déterminés à obtenir un accord bien meilleur avec l’UE pour soutenir les entreprises britanniques. »

Pour aggraver les choses, la Bourse de Londres, autrefois la plus importante au monde en termes de capitalisation boursière, a glissé à la 11e place mondiale.

Les deux dernières décennies ont été marquées par une vague de radiations de sociétés et une rareté des nouvelles introductions en bourse, affaiblissant la position de Londres en tant que principal centre financier européen.

Le PDG de Henley & Partners, Juerg Steffen, a souligné une tendance mondiale plus large, notant que les villes combinant « liberté d’investissement et dividendes liés au style de vie » surpassent les centres financiers traditionnels.

« Ces centres urbains partagent un ADN commun — des cadres juridiques solides, des infrastructures financières sophistiquées et, peut-être le plus important, des programmes de migration d’investissement qui accueillent les talents et les capitaux mondiaux », a observé Steffen.

Si Londres continue de figurer parmi les villes d’élite du monde, le départ continu de ses résidents les plus riches soulève des questions urgentes quant à sa future résilience économique.

Avec la montée en puissance de centres concurrents tels que Dubaï, Paris, Genève et Francfort, Londres est confrontée à un défi de taille pour reconquérir son ancien statut de havre mondial pour les riches.