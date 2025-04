ING prévoit une « épreuve d’endurance » entre les États-Unis et la Chine au milieu d’une guerre commerciale intense.

L’annonce inattendue du président Trump de lever les droits de douane à l’échelle mondiale, à l’exception de la Chine, a fait suite à une période d’incertitude et de fluctuations spectaculaires sur les marchés.

Selon le groupe ING, la guerre commerciale avec la Chine, caractérisée par une série d’augmentations tarifaires réciproques, est entrée dans une phase critique.

Les marchés mondiaux et les dirigeants européens concernés ont ressenti un soulagement lorsque le président américain Donald Trump a pris la décision surprenante de suspendre mercredi la majeure partie des droits de douane importants qu’il avait récemment imposés à de nombreux pays.

Trump a suspendu les droits de douane réciproques sur les partenaires commerciaux pendant 90 jours, à l’exception de la Chine.

Le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine s’est intensifié mercredi, Trump ayant augmenté les droits de douane sur les importations chinoises de 104 % à 125 %.

Après la salve de droits de douane de Trump, Pékin pourrait riposter à nouveau en imposant des droits de douane supplémentaires sur les importations américaines, reproduisant ainsi la précédente augmentation des droits de douane.

« Le recul de Trump sur les droits de douane mondiaux, mais l’escalade des droits de douane sur la Chine, semble à première vue une mauvaise nouvelle pour la Chine, car un écart plus important entre les taux appliqués à la Chine et au reste du monde devrait en théorie augmenter le nombre de produits de substitution viables », a déclaré Lynn Song, économiste en chef pour la Chine chez ING Group, dans un rapport.

Le point de vue de la Chine

Cependant, malgré ces escalades rapides, nous pensons que la Chine a évité le pire scénario.

Selon Song, le scénario le plus pessimiste serait celui où les États-Unis utiliseraient les menaces de tarifs douaniers pour contraindre d’autres pays à une action tarifaire coordonnée contre la Chine.

De nombreux pays ont initialement cherché à négocier avec les États-Unis après l’annonce des droits de douane, mais la réponse formelle de l’UE a indiqué que la communauté internationale ne céderait pas simplement.

Certains observateurs du marché ont spéculé que les dernières séries de droits de douane marquent un point de non-retour pour le découplage entre les États-Unis et la Chine.

On ne pense pas que ce soit le cas – les deux parties ont indiqué, à des degrés divers, qu’elles préféraient des négociations, mais le problème est qu’aucune des deux ne veut être perçue comme cédant.

Song a dit :

Nous pensons qu’il y a un certain choc des cultures qui exacerbe encore les tensions.

Les droits de douane de « Jour de la Libération » de Trump étaient une tactique de négociation, utilisant une offre d’ouverture agressive pour forcer les pays à négocier.

Les propos du secrétaire au Trésor américain, Bessent, ont découragé les représailles et encouragé le dialogue.

Cependant, selon Song, cette approche pourrait ne pas fonctionner en Chine, où le respect mutuel et la préservation de la face sont essentiels dans les négociations.

Dynamique de négociation et choc culturel

L’escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine a été principalement alimentée par la décision unilatérale de Trump d’imposer des hausses de tarifs et par sa rhétorique anti-chinoise persistante, qui ont effectivement érigé des obstacles à toute négociation potentielle.

De plus, l’approche méprisante et antagoniste adoptée par les États-Unis à l’égard des pays qui ont tenté d’entamer des négociations cette année a sans aucun doute découragé la Chine de s’engager dans un dialogue constructif, selon ING.

Le manque de respect et de considération manifesté envers les autres nations lors des négociations commerciales a encore renforcé les appréhensions de la Chine quant à l’engagement dans des discussions similaires.

Par conséquent, les perspectives d’une résolution rapide et amiable de la guerre commerciale en cours semblent de plus en plus sombres.

« À ce stade, la politique semble clairement l’emporter sur l’économie, donc personne ne peut dire avec certitude quand et comment les pourparlers pourraient reprendre, mais pour l’instant, il semble que les décideurs politiques soient prêts à mettre la théorie économique à l’épreuve pour voir qui souffrira le plus et qui aura l’avantage lors de la reprise des pourparlers », a ajouté Song.