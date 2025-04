La confiance des consommateurs aux États-Unis a chuté à son plus bas niveau depuis plus de dix ans, minée par l’escalade des tensions commerciales et les craintes croissantes d’ inflation et de pertes d’emplois.

La dernière enquête de l’Université du Michigan, publiée vendredi, a révélé que son indice de confiance des consommateurs, très suivi, a chuté à 50,8 en avril, contre 57 le mois précédent.

Cela a marqué non seulement une détérioration continue, mais aussi l’un des niveaux les plus bas depuis la crise financière mondiale.

Ce chiffre est nettement inférieur aux attentes des économistes, qui tablaient sur 54,6, selon un sondage du Wall Street Journal.

La directrice de l’enquête, Joanne Hsu, a mis en garde contre de « multiples signaux d’alerte » clignotant dans l’économie, le pessimisme se répandant uniformément à travers les différents groupes démographiques.

Ce déclin a été généralisé et unanime, touchant toutes les tranches d’âge, de revenus, de niveaux d’éducation, de régions géographiques et d’affiliations politiques.

Les attentes concernant la conjoncture économique, les finances personnelles, les revenus, l’inflation et le marché du travail ont toutes continué de se détériorer ce mois-ci.

L’enquête a été menée du 25 mars au 8 avril, une période encadrée par d’importantes annonces politiques.

La déclaration du président Trump le 2 avril sur les droits de douane du « Jour de la libération » a donné le ton, déclenchant une forte liquidation sur les marchés financiers.

Bien que Trump ait annoncé plus tard une pause de 90 jours sur certaines mesures, il a maintenu des droits de douane généraux sur presque toutes les importations, faisant craindre des tensions économiques prolongées.

Source : The Wall Street Journal

Les craintes inflationnistes atteignent de nouveaux sommets.

L’enquête de l’Université du Michigan a révélé que les anticipations d’inflation à court terme des consommateurs ont grimpé à des niveaux jamais vus depuis 1981.

Les personnes interrogées s’attendent désormais à une hausse des prix de 6,7 % au cours de l’année à venir, une forte augmentation par rapport aux 5 % de mars.

Les prévisions d’inflation à long terme ont également augmenté, atteignant 4,4 % pour les cinq prochaines années.

Ces attentes reflètent l’inquiétude croissante des consommateurs alors que Trump a augmenté les droits de douane sur les marchandises chinoises à 125 %, Pékin ripostant de la même manière.

Les importations d’acier, d’aluminium et de produits automobiles restent soumises à des droits de douane élevés, contribuant à un sentiment de pression économique croissante.

Les données chiffrées, telles que les chiffres de l’emploi et les ventes au détail, ont jusqu’à présent dressé un tableau mitigé.

Les embauches se poursuivent à un rythme soutenu, mais le ralentissement des ventes au détail ces derniers mois laisse présager que les ménages pourraient bientôt se serrer la ceinture.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a cherché à apaiser les inquiétudes, déclarant la semaine dernière :

« Parfois, les sondages sont très négatifs, mais les gens continuent de dépenser. Ils ont dépensé pendant toute la pandémie, et ils ont continué à dépenser pendant cette période de forte inflation. »

Les inquiétudes de Wall Street et les risques de récession se font plus pressants.

La volatilité des marchés, exacerbée par les hausses de tarifs douaniers, a ébranlé même les consommateurs aisés dont les dépenses ont soutenu l’économie ces dernières années de forte inflation.

Bill Adams, économiste en chef de la Comerica Bank, a averti que des turbulences de marché prolongées pourraient finir par entamer leur confiance.

« Les gains boursiers des consommateurs aisés ont permis à l’économie de croître en 2024 malgré les prix élevés, mais les riches ne se sentiront pas assez confiants pour continuer à dépenser si cela persiste », a noté Adams dans un rapport d’analyste.

S’ajoutant au chœur des inquiétudes, le PDG de BlackRock, Larry Fink, a comparé la situation actuelle à l’incertitude de la crise financière de 2008.

Nous avons déjà connu des périodes similaires, marquées par d’importants changements structurels dans les politiques et les marchés – comme la crise financière, la Covid-19 et la forte inflation de 2022.

« Nous sommes toujours restés en contact avec nos clients, et certaines des plus grandes avancées de BlackRock en termes de croissance ont suivi », a-t-il ajouté.

Le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a également donné son avis, qualifiant les perspectives de risquées.

« L’économie est confrontée à de fortes turbulences, avec les aspects positifs potentiels de la réforme fiscale et de la déréglementation, et les aspects négatifs potentiels des droits de douane et des “guerres commerciales” », a déclaré Dimon après la publication des résultats trimestriels de la banque.

Alors que les données qualitatives et le moral des consommateurs se détériorent, la solidité de l’économie américaine semble de plus en plus remise en question.

Les analystes et les décideurs politiques suivront de près l’évolution des habitudes de consommation, afin de déterminer si elles résisteront ou fléchiront sous le poids combiné de l’inflation, des changements de politique et de l’inquiétude croissante des marchés.