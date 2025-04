La Chine riposte en imposant des taxes douanières de 125 % sur les importations américaines, au milieu d’une guerre commerciale qui s’intensifie

La Chine a fortement intensifié sa confrontation commerciale avec les États-Unis, augmentant les taxes douanières sur les marchandises américaines de 84 % à 125 % en réponse aux taxes douanières réciproques du président Donald Trump.

L’annonce, faite vendredi par la Commission des taxes douanières du Conseil d’État, marque un nouveau sommet dans la bataille commerciale avec des représailles qui ont secoué les marchés mondiaux et réduit à néant les espoirs d’une résolution négociée.

« Même si les États-Unis continuent d’imposer des taxes douanières plus élevées, cela n’aura plus de sens économique et deviendra une plaisanterie dans l’histoire de l’économie mondiale », a déclaré le communiqué chinois, selon une traduction de CNBC.

Les responsables à Pékin ont également déclaré qu’avec des taxes douanières à de tels niveaux, il n’y a plus de marché effectif pour les importations américaines en Chine.

Ils ont averti que toute nouvelle action américaine serait totalement ignorée.

L’administration de Trump a confirmé la veille que les taxes douanières américaines sur les importations chinoises atteignent désormais un taux effectif de 145 %, intensifiant encore davantage l’impasse.

« Il n’y a pas de gagnants dans une guerre commerciale, et s’opposer au monde ne mènera qu’à l’isolement », a déclaré Xi au Premier ministre espagnol Pedro Sanchez vendredi à Pékin, selon la chaîne de télévision d’État CCTV.

La Chine qualifie les mesures américaines de harcèlement économique

Par ailleurs, le ministère chinois du Commerce a publié une condamnation ferme de l’approche de Washington, qualifiant les mesures commerciales américaines de « harcèlement unilatéral typique » et de violation grave des règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Pékin a déclaré avoir déposé une nouvelle plainte auprès de l’OMC concernant la dernière série de hausses des taxes américaines.

« Nous exhortons les États-Unis à corriger immédiatement leurs pratiques erronées et à annuler toutes les mesures unilatérales contre la Chine », a déclaré un porte-parole du ministère, soulignant la position de plus en plus ferme de Pékin.

Les responsables chinois ont accusé à plusieurs reprises l’administration de Trump d’attiser les tensions à des fins politiques internes.

« L’imposition successive de taxes douanières excessivement élevées sur la Chine par les États-Unis n’est plus qu’un jeu de chiffres, sans réelle signification économique », a déclaré vendredi un porte-parole du ministère chinois du Commerce dans un communiqué.

Les espoirs de résolution s’amenuisent alors que la Chine et les États-Unis campent sur leurs positions

La perspective d’une percée dans les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine s’est pratiquement évanouie, les deux parties se préparant à ce qui ressemble de plus en plus à un conflit économique prolongé.

« Il est regrettable que les Chinois ne veuillent pas venir négocier, car ils sont les pires contrevenants du système commercial international », a déclaré le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, dans une interview accordée à Fox Business.

Il a critiqué la position de Pékin et a soutenu que la structure économique de la Chine restait dangereusement déséquilibrée.

Pékin, quant à lui, a clairement indiqué qu’il ne reculerait pas. Selon Reuters, le ministre chinois du Commerce a réaffirmé la détermination du pays à défendre ses intérêts par des « contre-mesures résolues ».

Les marchés européens abandonnent leurs gains matinaux

La dernière escalade a secoué les marchés européens, effaçant les gains initiaux.

En début de séance, le FTSE 100 a reculé de 0,048 %, le Stoxx 600 de 0,51 %, le DAX allemand de 0,61 % et le CAC 40 français de 0,45 %.

Jeudi, la banque d’investissement Goldman Sachs a abaissé ses prévisions de croissance du PIB chinois pour 2025 à 4 %, invoquant les effets négatifs des tensions commerciales et de la faiblesse de la demande mondiale.

Bien que les exportations vers les États-Unis ne représentent qu’environ 3 % du PIB chinois, les analystes de Goldman estiment qu’entre 10 et 20 millions d’emplois chinois sont liés à ces expéditions, soulignant ainsi les risques économiques plus larges.

Alors que la rhétorique s’intensifie et que les mesures de représailles se multiplient, les deux plus grandes économies du monde semblent enfermées dans une impasse de plus en plus amère, sans issue claire en vue.