Qu’arriverait-il à l’économie américaine si Trump limogeait Jerome Powell ?

La Réserve fédérale est la banque centrale la plus puissante au monde. Elle gère le dollar, fixe les taux d’intérêt mondiaux et joue un rôle central dans la stabilité financière.

Son indépendance vis-à-vis des pressions politiques est considérée comme non négociable depuis sa création.

Mais maintenant que l’indépendance est mise à l’épreuve. Le président Donald Trump envisagerait des options pour limoger le président de la Fed, Jerome Powell.

Si Trump met ses menaces à exécution, les répercussions ne se limiteront pas aux États-Unis. Cela pourrait déclencher une réaction en chaîne sur les marchés mondiaux, les monnaies, les systèmes de crédit et les flux commerciaux.

Est-il même possible de limoger le président de la Fed ?

Copy link to section

Légalement, Powell ne peut être destitué que « pour motif valable », et non pour des désaccords politiques. Mais cet obstacle est remis en question.

L’équipe juridique de Trump teste une affaire devant la Cour suprême impliquant d’autres agences indépendantes.

Si la Cour affaiblit ou annule le précédent de 1935 Humphrey’s Executor , Trump pourrait obtenir le pouvoir de révoquer Powell sans motif.

Lire la suite : La guerre de Trump contre la Réserve fédérale : au cœur de la bataille juridique pour limoger Jerome Powell

Trump a qualifié Powell de « trop tardif et d’erroné » pour ne pas avoir baissé les taux d’intérêt plus rapidement, et affirme avoir le pouvoir de le destituer « très rapidement ».

Les conseillers de la Maison Blanche étudient la faisabilité d’un licenciement au regard de nouvelles interprétations juridiques.

Si la Cour donne son feu vert, la destitution de Powell pourrait devenir une réalité. Et cela aurait un coût élevé.

Que se passe-t-il à la Fed si Powell part ?

Copy link to section

Powell n’est pas une banque centrale à lui seul. Il préside un comité de 12 membres qui fixe la politique monétaire.

Mais son limogeage déclencherait probablement une vague de démissions.

Cela donne à Trump l’occasion d’installer des fidèles, transformant la Fed en un instrument politique.

Le coût immédiat serait l’effondrement de l’indépendance de la banque centrale.

Les investisseurs ne feraient plus confiance à la Fed pour lutter contre l’inflation ou gérer la masse monétaire en fonction des données économiques.

La banque centrale ferait partie du pouvoir exécutif. Il en résulterait une perte de crédibilité qui pourrait prendre des décennies à réparer.

Un exemple flagrant est la Turquie, où le président Erdoğan a limogé les dirigeants de la banque centrale qui s’opposaient aux baisses de taux.

Le résultat a été une inflation de plus de 70 %, une monnaie en chute libre et une fuite des capitaux.

Bien sûr, les États-Unis disposent de protections intégrées plus importantes, mais la tendance serait la même.

Que feraient les marchés ?

Copy link to section

Le marché obligataire serait le premier à réagir. Les investisseurs supposeraient que tout remplaçant de Powell suivrait la politique de Trump en faveur de taux plus bas, même si l’inflation n’a pas encore atteint l’objectif de 2 %.

Cela implique un accroissement des emprunts publics financés par l’assouplissement quantitatif.

Les rendements des bons du Trésor monteraient en flèche, les investisseurs se débarrassant de leurs obligations. Les prix des obligations chuteraient, entraînant des pertes sur papier massives pour les banques, les fonds de pension et les assureurs.

La liquidité pourrait s’assécher rapidement. Les bons du Trésor servent de garantie sur les marchés financiers.

Si leur valeur chute, les institutions devraient se désendetter. Cela pourrait créer une crise du crédit qui pourrait se propager à l’échelle mondiale.

Le marché boursier subirait probablement un choc initial. À titre de référence, le marché boursier américain représente environ 60 % du marché boursier mondial.

Une forte liquidation pourrait frapper le S&P 500, déclenchant des coupe-circuits comme on l’a vu lors de crises passées.

Un bref rebond pourrait se produire si un nouveau président de la Fed abaissait les taux, mais cela ne durerait pas. La hausse des rendements, l’inflation et la crainte d’une Fed guidée par des considérations politiques pousseraient les actions vers un territoire plus volatil.

Qu’arrive-t-il au dollar ?

Copy link to section

À court terme, le dollar pourrait connaître une forte hausse. Les liquidations forcées et les appels de marge peuvent stimuler temporairement la demande de dollars. Mais à plus long terme, le tableau s’assombrit.

La force du dollar repose sur la confiance. Si les investisseurs estiment que la politique monétaire américaine n’est plus guidée par la stabilité à long terme, cette confiance s’estompe.

Les anticipations d’inflation se désancreraient. Si les marchés pensent que la Fed n’augmentera pas les taux pour contenir la hausse des prix, l’inflation deviendra auto-réalisatrice.

Le résultat serait un dollar plus faible, une hausse des prix des importations et une baisse des salaires réels.

Le dollar est la monnaie de réserve mondiale. S’il perd ce statut, cela affectera toutes les économies.

Les pays et les entreprises commenceraient à se détourner du dollar au profit de l’euro, du yuan ou d’actifs adossés à des matières premières. La dédollarisation s’accélérerait certainement.

Quel serait l’impact sur l’économie réelle ?

Copy link to section

Le marché immobilier pourrait connaître une scission déroutante. Si la Fed baisse les taux sous la pression politique, les taux hypothécaires pourraient diminuer, offrant ainsi une fenêtre d’opportunité temporaire aux acheteurs plus aisés.

Mais la hausse de l’inflation annulerait cet avantage. Pour la plupart des gens, la hausse des prix, le resserrement des conditions de prêt et l’instabilité des marchés annuleraient tous les gains. L’accession à la propriété deviendrait plus difficile, et non plus facile.

Les marchés du crédit se resserreraient. Les rendements des bons du Trésor servent à fixer le prix de tout, des prêts automobiles à la dette des entreprises.

Si ces rendements ne sont plus considérés comme fiables, les primes de risque augmentent.

Les entreprises seraient confrontées à des coûts d’emprunt plus élevés. Les petites entreprises, déjà sensibles aux conditions de crédit, seraient les premières touchées.

Les investissements directs étrangers ralentiraient ou s’arrêteraient. Les multinationales ne peuvent pas élaborer de plans à long terme dans un pays où la politique monétaire est imprévisible et politisée.

Enfin, les flux commerciaux mondiaux seraient complètement bouleversés tandis que les capitaux se déplaceraient vers des juridictions plus sûres.

Cela pourrait-il faire dysfonctionner le système ?

Copy link to section

La crédibilité institutionnelle de la Fed est l’un des derniers garde-fous du système économique américain.

Le limogeage de Powell enverrait le message que même ce garde-fou est désormais soumis à la politique.

Les investisseurs et les décideurs politiques commenceraient à intégrer le « risque politique » dans le prix des actifs américains, un élément généralement réservé aux marchés émergents.

Les modèles de risque seraient mis à jour. Les institutions pourraient commencer à considérer les contrôles des capitaux ou les ingérences politiques comme faisant partie de leur exposition aux États-Unis.

Les pays du G7 pourraient envisager de coordonner une réponse pour stabiliser les marchés mondiaux si le dollar faiblit. Certains discutent déjà d’alternatives au système actuel de monnaie de réserve.

Les discussions sur la constitution d’un panier de devises diversifié ou sur les droits de tirage spéciaux (DTS) s’intensifient déjà.

Quelles sont les conséquences à long terme ?

Copy link to section

Remplacer Powell ne consisterait pas simplement à remplacer un banquier central. Cela modifierait complètement le fonctionnement de la Réserve fédérale et son rôle dans l’économie.

Si elle devient un outil de la Maison Blanche, les marchés s’adapteront. Mais peut-être pas d’une manière qui profite aux États-Unis.

Une fois la confiance perdue, il est difficile de la regagner.

Les États-Unis passeraient du statut de puissance économique la plus stable à celui d’emprunteur à haut risque.

L’inflation serait plus difficile à contrôler. Les capitaux seraient plus difficiles à attirer. La croissance économique deviendrait plus volatile.

Si Powell est licencié, la réaction immédiate du marché pourrait être brutale, mais le véritable danger réside dans le long terme.

Les investisseurs, les institutions et les gouvernements étrangers y verraient non seulement un changement de personnel, mais aussi un changement de régime.

La Réserve fédérale ne serait plus considérée comme un pilier de la finance mondiale. Elle serait perçue comme un instrument politique.

Et cela marquerait la fin d’une époque.