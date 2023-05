Previsione del prezzo del grano: questa tendenza al ribasso non è in vista

May 22, 2023

I prezzi del grano hanno continuato a scendere lunedì mentre gli investitori hanno reagito alla recente estensione dell’accordo sui cereali. Il prezzo è crollato a un minimo di $ 591, il livello più basso in due anni. Ciò significa che i prezzi del grano sono crollati di oltre il 55% rispetto al punto più alto del 2022.

Proroga dell’accordo sul grano con la Russia

La Russia e l’Ucraina sono due degli attori più importanti del grano e di altri prodotti agricoli nel mondo. La Russia produce ed esporta la maggior parte del grano al mondo, rendendola una parte cruciale dell’economia mondiale.

La novità più importante riguardante grano e mais è stata la decisione della Russia di consentire al grano ucraino di spostarsi sui mercati internazionali attraverso il Mar Nero. Ciò è accaduto dopo che le Nazioni Unite hanno contribuito a mediare l’accordo.

Pertanto, il prezzo è crollato a causa dell’abbondante offerta di grano rispetto alla domanda. Gli analisti osservano che le scorte di grano in Russia rimangono al livello più alto degli ultimi anni. Come ho scritto in questo articolo , questo è importante poiché la Russia dovrebbe passare alla stagione del raccolto a luglio.

Tuttavia, a lungo termine, è probabile che i prezzi del grano si riprendano. Per prima cosa, la produzione in Ucraina dovrebbe rimanere nettamente inferiore per un po’. L’USDA ritiene che la produzione di grano del paese raggiungerà i 16,5 milioni di tonnellate nella stagione 2023-2024. Esporterà 10 milioni di tonnellate. Le due cifre erano 20,9 milioni e 15 milioni, rispettivamente nel 2022-2023.

Anche la Russia dovrebbe avere una produzione inferiore quest’anno. L’USDA prevede che la produzione di grano nel paese diminuirà dell’11% rispetto al suo massimo storico nel 2022. Inoltre, ci sono ancora preoccupazioni che l’Australia attraverserà El Nino, che vedrà le esportazioni diminuire di un terzo. L’unico punto positivo è l’Argentina, dove la produzione dovrebbe aumentare del 45%.

Previsione del prezzo del grano

Grafico del grano di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che i prezzi del grano hanno registrato una forte tendenza al ribasso negli ultimi mesi. È riuscito a scendere al di sotto dell’importante livello di supporto a 720$, il livello più basso di gennaio di quest’anno. Anche il grano è bloccato al di sotto di tutte le medie mobili, mentre l’oscillatore stocastico si è spostato al di sotto del livello di ipervenduto.

Ha anche attraversato l’importante supporto a 596$, il livello più basso del 4 maggio. Pertanto, esiste la possibilità che il prezzo continui a scendere mentre i venditori mirano al supporto chiave a 500$. A lungo termine, spot e future si riprenderanno.