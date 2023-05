Prezzo delle azioni Jumia: l’Amazzonia africana deve affrontare un grave rischio forex

Il prezzo delle azioni Jumia (NYSE: JMIA) è schizzato al rialzo in vista degli ultimi risultati finanziari. Le azioni sono salite a un massimo di $ 3,15, molto più alto del minimo da inizio anno di $ 2,54. Complessivamente, le azioni Jumia sono crollate di oltre il 95% rispetto al livello più alto del 2021.

Jumia ha un grande rischio forex

Jumia Technologies è una società di e-commerce che si concentra sul mercato africano. L’azienda, spesso vista come la versione africana di Amazon, opera in diversi paesi africani come Nigeria, Kenya, Senegal e Algeria, tra gli altri.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Gli analisti ritengono che le entrate di Jumia nel primo trimestre siano state di $ 50 milioni, in calo rispetto ai $ 66 milioni del trimestre precedente. Questo calo è previsto poiché la società guadagna la maggior parte dei suoi soldi nel quarto trimestre.

Il rischio più grande che Jumia sta affrontando è il cambio. Come ho scritto in questo articolo , molte valute africane stanno crollando. Lo scellino keniota è crollato da un minimo pandemico di 100 a quasi 140 ed è al minimo storico.

Nel frattempo, il franco dell’Africa occidentale è sceso da 589 in aprile a 606, mentre la naira nigeriana è precipitata a un minimo storico e gli analisti si aspettano che si svaluti ulteriormente. Il cedi ghanese è crollato da 4,73 nel 2018 a oltre 10. In tutto, la maggior parte delle valute nei paesi in cui opera ha perso gran parte del proprio valore.

I tassi di cambio in calo hanno un impatto su Jumia. Per prima cosa, Jumia pubblica i suoi risultati in dollari USA. Pertanto, un dollaro USA forte ha un impatto negativo sui suoi risultati.

L’altro impatto è che un dollaro più forte influisce sulle importazioni dalla Cina poiché la maggior parte delle merci di Jumia proviene dal paese. Ad esempio, uno smartphone che alcuni anni fa veniva venduto per 100.000 KES, ora costa oltre 140.000 KES. Infine, le valute africane più deboli stanno portando a un’inflazione più elevata ea una spesa debole.

Previsioni del prezzo delle azioni Jumia

Grafico JMIA di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni Jumia ha registrato una forte tendenza al ribasso negli ultimi mesi poiché le preoccupazioni per la società sono continuate. Nonostante il recente balzo, le azioni rimangono al di sotto delle medie mobili esponenziali a 100 e 50 giorni.

Le azioni Jumia si sono spostate leggermente al di sopra del punto di resistenza chiave a $ 2,88, il livello più basso del 28 dicembre. Pertanto, sospetto che le azioni continueranno a scendere mentre i venditori mirano al minimo da inizio anno di $ 2,5. Una mossa al di sotto di quel livello la vedrà passare a $ 2,0.