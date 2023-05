John Passalacqua sui “fosfati tecnologici” che aprono la strada ai veicoli elettrici urbani

Il fosfato (PO₄³⁻) è una fonte naturale di fosforo che svolge un ruolo più che significativo nella vita moderna.

In virtù del fatto di essere ricco di sostanze nutritive, viene utilizzato nelle operazioni agricole come fertilizzante e mangime per il bestiame. Insieme, questo rappresenta ben oltre i nove decimi della domanda di fosfati.

A causa della sua enorme importanza nella catena agricola globale, organismi governativi come l’Unione Europea lo hanno classificato come materiale critico.

Tuttavia, questo è solo un lato della storia.

I fosfati svolgono anche un ruolo centrale in molti altri settori, in particolare nello spazio ad alta tecnologia.

Fattori di domanda, geologia e raffinazione

Le stime suggeriscono che l’85% del fosfato viene utilizzato per produrre fertilizzanti, mentre il 5%-7% viene utilizzato come mangime per animali.

Il resto della domanda proviene dalla tecnologia di fascia alta e dalle applicazioni industriali, compresa la produzione di batterie, in particolare per le case automobilistiche o per operazioni di accumulo di energia su larga scala.

Questi processi richiedono un livello di purezza molto elevato.

È qui che la geologia dei depositi di fosfato diventa importante.

La maggior parte, infatti, oltre il 95% dei depositi globali di rocce fosfatiche è di natura sedimentaria.

Questi sono accompagnati da alti livelli di impurità, tra cui cadmio, uranio, torio e metalli pesanti.

Secondo John Passalacqua, CEO di First Phosphate (CSE: PHOS | FSE: KD0), lo screening post-estrazione nelle miniere sedimentarie produce roccia fosfatica che ha una purezza del 25% -34%.

Questo viene ulteriormente trasformato in Merchant Grade Acid (MGA), che è un prodotto di media purezza che può essere utilizzato nei fertilizzanti e nell’industria del bestiame.

Fornitura globale

Con l’85% delle riserve globali, il Marocco è un attore cruciale nelle catene globali di fertilizzanti.

Con la maggior parte degli altri paesi che raggiungono o si avvicinano al picco di fosfato, la dipendenza agricola globale dalla nazione dell’Africa nordoccidentale è destinata ad aumentare nel ventunesimo secolo.

PPA da depositi ignei

I fosfati provenienti da depositi ignei sono tutta un’altra cosa.

Questi contengono tracce di impurità e bassi livelli di zolfo, arsenico e metalli pesanti.

Dopo la lavorazione iniziale, i livelli di purezza della roccia fosfatica variano tra il 38% e il 41%, avvicinandosi al massimo teorico del 42%.

Questo output può essere ulteriormente elaborato anche in MGA.

Un’ulteriore fase di lavorazione lo trasforma in acido fosforico puro (PPA), che è un ingrediente chiave in batterie, vernici, estintori, lattine per bevande, prodotti farmaceutici e cosmetici.

A causa delle loro origini magmatiche, tali fosfati di elevata purezza sono rari e rappresentano solo circa il 5% delle riserve globali di fosfati.

Questi si trovano principalmente in Brasile, Canada, Finlandia, Russia e Sud Africa, di cui il 50% dei depositi ha sede in Russia.

Passalacqua osserva che a differenza delle riserve sedimentarie, di cui solo il 10% può essere utilizzato per produrre PPA (dopo la lavorazione a più stadi), il 90% dei depositi di fosfato igneo può essere utilizzato per questo scopo, rendendo queste riserve molto limitate di grande valore.

Prezzi

Lo standard globale per il prezzo del fosfato è il fosfato di roccia marocchino, che attualmente viene scambiato a 345 USD per tonnellata.

Con il fosfato di roccia ignea contenente circa un terzo in più di fosfato, questo segmento del mercato viene scambiato a circa un terzo in più rispetto allo standard marocchino.

Secondo Passalacqua, solo tre o quattro grandi player producono PPA per il mercato occidentale, con scambi regolati tramite accordi diretti a circa 3.000 – 3.500 dollari per tonnellata.

La tesi sull’investimento in batterie per veicoli elettrici

Con la crescente attenzione ai fattori ESG e l’enfasi sulla decarbonizzazione per gestire le emissioni stradali, i veicoli elettrici sono diventati una pietra miliare delle strategie net-zero.

Di conseguenza, le batterie agli ioni di litio sono molto più diffuse rispetto a qualche anno fa.

Tuttavia, analizzando, ci sono principalmente due classificazioni di queste batterie.

Le prime, e più comunemente utilizzate, sono le batterie NMC o al nichel-manganese-cobalto, che si trovano negli smartphone, nei laptop e nella maggior parte dei veicoli elettrici.

Nel 2022, l’Agenzia internazionale per l’energia (IEA) ha stimato che il 60% delle batterie per veicoli elettrici si basava sulla chimica NMC.

Tuttavia, il litio-ferro-fosfato (LFP), una batteria alternativa a base di litio, per la quale il PPA di alta qualità è un input critico, ha assistito a un recente aumento dell’interesse degli acquirenti.

L’AIE ha riferito che nel 2021, il 27% dei veicoli elettrici leggeri (LDV) era dotato di batterie LFP rispetto al 17% dell’anno precedente.

Le batterie LFP presentano alcuni vantaggi distinti rispetto alla più tradizionale tecnologia NMC, tra cui una durata molto più lunga; componenti atossici, ecologici e riciclabili; quantità significativamente inferiori di litio utilizzato; migliori profili di sicurezza antincendio; una struttura più stabile e una minore perdita di capacità che garantiscono prestazioni costanti nonostante le variazioni di temperatura.

A causa della relativa semplicità del processo di produzione e del ridotto apporto di litio, i prezzi di mercato di queste batterie tendono ad essere molto competitivi, come fa notare Passalacqua,

…il materiale attivo del catodo (LFP)… è molto più economico della batteria NMC, a volte dal 50 al 66% in meno…

Le batterie NMC, d’altra parte, hanno una portata significativamente più lunga e una densità di energia molto più elevata.

Samrath Kochar, fondatore e CEO di Trontek, nota la differenza nella durata del ciclo di ricarica con la tecnologia NMC che si estende fino a 8.000 volte e LFP compresa tra 3.000 e 6.000 a seconda del livello di manutenzione.

Spesso presentato come in competizione con i sistemi NMC, Passalacqua ritiene che,

…le batterie LFP (si stanno) trasformando in…la batteria della…classe media. La batteria di adozione di massa perché è più economica, quindi puoi abbassare il prezzo dei veicoli.

Inoltre, la LFP tende a mantenere una carica per circa 300 chilometri, molto adatta per la guida in città.

Aggiunge,

…mentre le batterie NMC rimarranno la batteria di… prestazioni più elevate e… guida più lunga. Entrambi sono molto complementari insieme.

I sistemi NMC continuerebbero ad avere interessanti applicazioni nel trasporto pubblico elettrificato e nei servizi interurbani.

Adozione sul mercato

Stellantis, Tesla, Mercedes-Benz, Daimler e Hyundai sono alcuni dei nomi che hanno lanciato o stanno per lanciare veicoli elettrici alimentati da LFP.

Nel marzo 2023, Ford si è impegnata a investire 3,5 miliardi di dollari in un impianto di batterie LFP con sede negli Stati Uniti.

Oltre che nella produzione automobilistica, le batterie LFP stanno guadagnando terreno nel settore dell’accumulo di energia grazie alla loro natura leggera e compatta.

Gli analisti di Fortune Business Insights prevedono che il mercato delle batterie LFP crescerà da $ 10,1 miliardi nel 2021 a $ 49,96 miliardi entro il 2028 con un CAGR del 25,6%.

Allo stesso tempo, la produzione globale annua di PPA è diminuita di 4 milioni di tonnellate tra il 2017 e il 2021.

Pertanto, la concorrenza per il PPA diventerà più agguerrita poiché una serie di industrie cercherà di assicurarsi le forniture di materie prime tanto necessarie.

Cosa dovrebbero considerare gli investitori

Le operazioni di fosfato, sia come minatori che raffinatori, non possono essere gestite senza una logistica sofisticata, un’adeguata infrastruttura stradale e preferibilmente l’accesso a un porto costiero per consentire le esportazioni.

Trovare questi elementi può essere impegnativo, dato che le riserve si trovano spesso in luoghi inospitali.

Inoltre, con le preoccupazioni per il picco dell’offerta di fosfato, l’accesso ai depositi di fosfato a base di roccia ignea all’interno di giurisdizioni che sono geopoliticamente solide e isolate dallo sconvolgimento della catena di approvvigionamento globale sta diventando sempre più vitale.

Pertanto, negli anni a venire, le miniere di deposito di fosfato di roccia ignea ei “fosfati tecnologici” presenteranno probabilmente opportunità di investimento in materie prime sempre più allettanti.