Xpeng ha sbattuto perché mancavano entrate, consegne, margini e orientamento

Xpeng (NYSE: XPEV), uno dei principali veicoli elettrici cinesi società, ha pubblicato risultati più deboli del previsto poiché il numero di consegne di veicoli è diminuito. Di conseguenza, il prezzo delle azioni Xpeng è sceso di oltre il 5% nel trading pre-mercato.

In una dichiarazione, Xpeng ha affermato che le consegne totali di veicoli nel primo trimestre sono state di 18.230, molto inferiori ai 34.561 veicoli venduti nello stesso periodo del 2022. Era anche inferiore ai 22.204 venduti nel quarto trimestre.

Il calo delle consegne è avvenuto proprio quando la Cina ha concluso la sua strategia Covid-zero e l’azienda ha ampliato la sua rete di vendita fisica a 425 negozi in 145 città. La sua rete di ricarica è balzata a oltre 1.000 nel primo trimestre.

Di conseguenza, le entrate dell’azienda sono state pari a 4,03 miliardi di RMB, che equivalgono a 0,59 miliardi di dollari. Questa è stata una diminuzione del 45% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. Il suo margine lordo è sceso all’1,7% nel primo trimestre dal 12,2% del primo trimestre del 2022. Anche la perdita netta è aumentata a 2,34 miliardi di RMB.

Questi risultati forniscono un’ulteriore prova del fatto che l’industria dei veicoli elettrici in Cina sta rallentando dopo anni di crescita. Anche altre società come BYD e Nio hanno recentemente riportato un rallentamento della crescita delle vendite. Anche Tesla , la più grande azienda di veicoli elettrici al mondo, sta registrando una lenta crescita delle vendite, che l’ha spinta a tagliare i prezzi negli ultimi mesi.

Come ho scritto qui , la crescita dei ricavi di Xpeng è rallentata a un ritmo più veloce negli ultimi mesi. Nel 2022, le sue entrate sono balzate a oltre $ 3,8 miliardi dai precedenti $ 3,32 miliardi. Nel 2021, le sue entrate sono state di oltre $ 803 milioni.

Una sfida chiave per Xpeng è che il suo mercato è solo in Cina e non ha esposizione a paesi altamente redditizi come gli Stati Uniti e l’Europa. Inoltre, la concorrenza è in aumento, con l’aumento del numero di aziende di veicoli elettrici in Cina. Le stime indicano che ci sono quasi 100 auto elettriche nel paese.