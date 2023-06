Analisi del prezzo del mais mentre la produzione argentina si ritira

Il prezzo del mais è rimbalzato negli ultimi giorni poiché gli investitori hanno reagito all’ultimo rapporto WASDE e al recente crollo di una diga in Ucraina. Il prezzo era scambiato a $ 6,20, pochi punti sopra il minimo da inizio anno di $ 5,62.

Rapporto WASDE

Il mais e altri prodotti agricoli sono saliti questo mese dopo il crollo di una diga in Ucraina, uno dei principali produttori al mondo. Questo crollo ha avuto due implicazioni principali. In primo luogo, il crollo significa che la guerra in Ucraina potrebbe continuare per un periodo più lungo.

In secondo luogo, significa anche che le due parti potrebbero annullare l’accordo sui cereali recentemente firmato. L’accordo consente all’Ucraina di esportare cereali attraverso il Mar Nero. Questo è importante perché l’Ucraina è il terzo esportatore mondiale dopo Stati Uniti e Argentina.

Anche il prezzo del mais è salito mentre l’economia argentina è crollata. Come ho scritto in questo articolo , il peso argentino è diventato senza valore a causa dell’aumento dell’inflazione. Per abbassare l’attuale inflazione, il governo ha persino pianificato di importare cereali da paesi come il Brasile.

L’altra importante novità del mais è uscito la scorsa settimana quando il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha pubblicato il rapporto WASDE. Questo è un rapporto importante che esplora le dinamiche di domanda e offerta di prodotti chiave.

Il rapporto WASDE ha mostrato che la produzione di mais dovrebbe aumentare di circa 3,8 milioni di tonnellate quest’anno. Complessivamente, quest’anno il mondo produrrà oltre 1,5 miliardi di tonnellate di mais, con la maggior parte di questo aumento proveniente da Ucraina e Brasile. Come notato, la produzione argentina dovrebbe diminuire quest’anno.

Si prevede inoltre che diversi paesi avranno una produzione di mais più elevata quest’anno. Ad esempio, un rapporto pubblicato a marzo ha mostrato che il Kenya produrrà circa 3,2 milioni di tonnellate di mais quest’anno, rispetto ai 2,9 milioni dell’anno scorso.

Previsione del prezzo del mais

Grafico del mais di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che i prezzi del mais hanno registrato un trend rialzista negli ultimi giorni. Ha superato l’importante punto di resistenza a 5,8258$, il punto più basso del 22 luglio. Il prezzo si è spostato al di sopra della media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA). Ha anche superato il punto di resistenza chiave a 6,085$, il punto più basso del 10 marzo.

Il Relative Strength Index (RSI) si è spostato sopra il punto neutrale di 50. Pertanto, è probabile che il prezzo del mais riprenda la tendenza ribassista poiché i venditori mirano al prossimo livello di supporto a $ 5,8258. Una mossa al di sopra del punto di resistenza a $ 6,75 (18 aprile 2023) invaliderà la visione ribassista.