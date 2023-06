La più grande bolla finanziaria di sempre: il Giappone degli anni ’80 – Case Study

Faccio molte analisi sui rendimenti a lungo termine nel mercato azionario. Paesi contro Paesi. Fondi contro fondi. Settori contro settori. Mentre i rendimenti passati non sono mai indicativi delle prestazioni future, lo studio di ciò che è accaduto prima fornisce un buon quadro per ciò che accadrà dopo.

L’anno scorso ho pubblicato alcune ricerche incentrate su tre fatti influenti per quanto riguarda il mercato azionario statunitense:

La maggior parte degli investitori attivi non riesce a battere il mercato

L’ S&P 500 ha un rendimento storico aggiustato per l’inflazione in media dell’8,5%.

Il mercato è estremamente volatile

Questa traiettoria volatile ma al rialzo si applica al mercato azionario statunitense. Tuttavia, non regge ovunque. In effetti, questo ci porta a quella che è, secondo molti parametri, la più grande bolla di asset nella storia umana: il mercato azionario giapponese degli anni ’80.

Cosa è successo al mercato azionario giapponese?

Oltraggioso. Questa è la prima parola che viene in mente quando si descrivono i guadagni stampati dal mercato azionario giapponese negli anni ’80.

Il Nikkei 225 (un indice ponderato in base al prezzo composto da 225 azioni quotate in borsa alla Borsa di Tokyo) ha aperto le negoziazioni degli anni ’80 a un livello di 6.560. Dieci anni dopo, ha chiuso il decennio scambiando vicino a 39.000. Oggi, a 33 anni da quel picco, l’indice è ancora scambiato del 23% al di sotto di quel livello, a circa 30.000 al momento della scrittura.

Essere sott’acqua sul proprio investimento 33 anni dopo è un fatto sbalorditivo, e in modo significativo, con un calo del 23%. Ma tale era il ritmo e l’enormità dell’espansione giapponese negli anni ’80 che, tre decenni dopo lo scoppio della bolla, gli investitori con un tempismo scarso stanno ancora aspettando il pareggio.

Ci sono alcune statistiche che illustrano quanto fossero vertiginose le cose allora. Innanzitutto, esamina i rendimenti annuali:

Questo è vicino a un rendimento del 500%. Questo è decisamente robusto, ma non esattamente sbalorditivo. Quindi approfondiamo ancora un po’. In primo luogo, la crescita ha raggiunto il picco negli anni ’80, ma anche gli anni ’50, ’60 e ’70 sono stati un vantaggio per gli investitori.

Infatti, il Nikkei ha aperto gli anni ’50 scambiando a 101,68. Al picco quattro decenni dopo, era di 38.921, il che significa che un investimento di $ 100 nel 1950 sarebbe cresciuto fino a $ 38.277 nel 1990 (nota che sto usando i dollari in questo articolo per semplicità, ma ovviamente il Nikkei è basato sullo yen, quindi se sei un investitore americano, ci saranno effetti FX anche qui).

Ma per dipingere le dimensioni della bolla nel contesto, è necessario confrontare a livello internazionale o fare riferimento a indicatori economici. La mia preferita è un’altra semplice: alla fine degli anni ’80, le azioni giapponesi rappresentavano quasi il 45% del mercato azionario globale. Per fare un confronto, gli Stati Uniti erano secondi al 33% e il Regno Unito al terzo, sotto il 10%.

Le prime quattro società al mondo per capitalizzazione di mercato erano giapponesi, con tredici società giapponesi tra le prime venti.

Che dire del confronto con i guadagni, la classica tecnica di valutazione? Il rapporto P/E del Nikkei è salito al di sopra di 60 volte al suo apice. A livello globale, la media all’epoca era di 15 volte, il che significa che il Nikkei era quattro volte più alto.

Osservando il rapporto CAPE, che confronta il prezzo di un’azione con i suoi utili corretti ciclicamente in dieci anni, le azioni giapponesi hanno quasi superato 100 volte. Il confronto con la bolla forse più famosa degli ultimi tempi, la bolla delle dot com, non è nemmeno vicina: le azioni statunitensi non hanno superato il 50% durante il caos del 1999/2000.

mercato immobiliare giapponese

Chiaramente, le valutazioni azionarie erano assurde, ma la bolla non si limitava alle azioni. Il settore immobiliare giapponese è aumentato di oltre 50 volte tra il 1955 e il 1986. Nello stesso periodo, i prezzi al consumo sono solo raddoppiati. Il grafico degli immobili residenziali in basso mostra che anche oggi i prezzi delle case sono ben lontani dal picco, nonostante la maggior parte delle altre nazioni occidentali abbia visto i prezzi salire in verticale negli ultimi anni.

Guardando nello specifico a Tokyo, il prezzo medio di una casa era 15 volte il reddito medio. Per riferimento, alcune settimane fa ho pubblicato un rapporto sul mercato del Regno Unito, poiché questo rapporto ha appena superato il 9, un massimo storico e nel bel mezzo di una crisi immobiliare. I numeri giapponesi sono davvero difficili da credere se contestualizzati.

Il crollo della bolla giapponese

La bolla, come tendono a fare le bolle, scoppia. Un po’ poeticamente, il picco del mercato azionario arrivò l’ultimo giorno di negoziazione negli anni ’80, quando il Nikkei chiuse a 38.915. Mentre scrivo questo nel 2023, non si è ancora avvicinato di nuovo a quei livelli.

Il mercato ha registrato un calo del 39% nel 1990. Il 1991 non è stato così negativo, chiudendo l’anno con meno del 4%. Ma poi il 1992 ha portato un’altra perdita del 26%. Il Nikkei aveva perso quasi il 60% in tre anni.

Tuttavia, mentre il Nikkei 225 è ancora scambiato al di sotto dei livelli di 30 anni fa, è importante notare che questo è senza dividendi. Non si tratta quindi di un quadro del tutto realistico: dividendi inclusi, l’indice è attualmente a meno del 5% dal livello di 30 anni fa, al culmine della bolla. Ovviamente, questo è ancora un ritorno orrendo, ma non è così male e l’avvertenza è importante.

Nel complesso, il fatto non cambia l’affermazione che, in termini di valore totale in dollari, la bolla giapponese è probabilmente la più grande nella storia umana.

Il mercato azionario statunitense crollerà?

La domanda più interessante che emerge da questa analisi giapponese è la seguente: questo evidenzia un rischio enorme per gli investimenti a lungo termine? O è sciocco presumere che l’S&P 500 sia un investimento sicuro a lungo termine se si considera quello che è successo in Giappone?

A questo, direi che ci sono due punti vitali da menzionare. Il primo è il concetto di media del costo in dollari. Nel mondo reale, è raro che qualcuno entri nel mercato con una grossa somma di denaro e poi non investa mai più. Più probabilmente, assistiamo a investimenti consistenti nel corso di molti anni mentre le persone lavorano, guadagnano soldi e invecchiano, con le loro circostanze finanziarie e di vita che cambiano col passare del tempo.

Questo cambia l’intero ambito dell’analisi. Per illustrare come, lasciatemi tirare su un modello che ho costruito per un recente pezzo sulla media del costo in dollari nel mercato statunitense.

Il grafico sottostante è una visualizzazione del valore corrente degli investimenti mensili di $ 100 nel mercato azionario statunitense, a partire proprio dal vertice del mercato rialzista di dicembre 2021. In altre parole, l’investitore entra nel mercato *giusto* al mercato rialzista picco.

Nonostante siano entrati nel mercato nel momento peggiore possibile, ad aprile 2023 (quando è stato creato il grafico), erano in profitto. Questo nonostante gli investimenti nel peggior mercato ribassista degli ultimi vent’anni. Ovviamente, questo è specifico per gli Stati Uniti e da allora il mercato si è ripreso, ma è un buon modo per dimostrare che investendo costantemente per un periodo di tempo, i rendimenti non saranno mai così drammatici come se si avesse investito proprio al momento superiore. Se l’investitore avesse appena messo tutto il suo denaro sul mercato al culmine e non avesse mai investito di nuovo, sarebbe comunque in calo del 14% (prima barra nel grafico: un investimento di $ 100 vale attualmente $ 86).

In Giappone è lo stesso. Mentre un investimento al picco del mercato è attualmente in calo del 23%, se uno avesse investito lo stesso importo ogni anno, a partire dal giorno del picco del mercato azionario nel 1989 e continuando da allora, aumenterebbe del 90%. E ancora, senza considerare i dividendi.

Quindi, mentre i rendimenti possono essere drammatizzati dal picco, la sbalorditiva perdita del 23% in 30 anni non è uno scenario molto realistico quando si tratta di un investitore pratico. Detto questo, un rendimento del 90% in 30 anni è ancora aberrante e avresti letteralmente potuto fare qualsiasi altra cosa con i tuoi soldi di riserva e ottenere un rendimento migliore.

Il secondo punto da considerare quando si valuta la probabilità che ciò accada negli Stati Uniti è il fatto che le valutazioni dell’S&P 500 non sono così fuori controllo rispetto ad altri mercati in tutto il mondo. Sono entrato nelle valutazioni in precedenza nel pezzo sui rapporti P/E, sui rapporti CAPE e su quale parte della capitalizzazione di mercato delle azioni globali era in Giappone. Questi erano tutti numeri sorprendenti e niente è paragonabile a quelli di oggi, negli Stati Uniti o altrove.

Le azioni statunitensi sono state più costose di altri paesi per un po’ di tempo, come dimostra il grafico sottostante, ma la discrepanza non è nemmeno nella stessa lega di quella che abbiamo visto in Giappone, quando il rapporto P/E del Nikkei era quattro volte il media globale.

Pensieri finali

La bolla azionaria giapponese degli anni ’80 è un caso di studio terrificante. Mentre qualcosa di simile negli Stati Uniti scuoterebbe il mondo finanziario, ci sono molti fattori che spiegano cosa è successo in Giappone e non sono necessariamente indicativi della situazione degli Stati Uniti.

Detto questo, è un ammonimento per gli investitori sul concetto di rischio, soprattutto per quanto riguarda gli orizzonti temporali. In sostanza, le azioni pagano un rendimento per compensare gli investitori che sopportano la volatilità a breve termine. Questo è il motivo per cui l’orizzonte temporale e la diversificazione sono fondamentali quando si tratta di acquistare in borsa. È anche il motivo per cui l’acquisto per un periodo prolungato e in modo coerente distribuisce il rischio rispetto a un ingresso forfettario.

Non c’è nulla che suggerisca che la situazione giapponese sia imminente per le azioni statunitensi. Ma nessuno sa cosa accadrà in futuro, men che meno io. Un’ipotesi di un rendimento dell’8%, o del 10% con dividendi (che dovrebbe essere inclusa in tutte le proiezioni finanziarie e deve essere considerata quando si valuta la situazione giapponese) è standard per le azioni statunitensi a lungo termine, ma questo è tutt’altro che garantita.

Ma per finire, il costo opportunità può essere il più grande di tutti. Sedersi in disparte mentre gli investitori godono di guadagni redditizi, specialmente negli ultimi anni quando le stampanti di denaro sono state calde e l’inflazione è aumentata insieme ai prezzi delle attività, è stata una pillola amara da ingoiare. La paranoia è un gioco pericoloso e per questo pezzo ho scelto letteralmente la peggiore bolla di asset della storia.

Un orizzonte temporale a lungo termine e un’allocazione prudente del portafoglio rimangono fondamentali, e questa storia dell’orrore dal Giappone non mi terrà certo fuori dal mercato azionario statunitense. Per me, sarebbe la scommessa più grande di tutte, e anche i numeri dietro questa storia dell’orrore faticano a giustificare.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI