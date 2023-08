Il prezzo delle azioni HSBC sta crollando tra i rischi di esposizione immobiliare in Cina

Il prezzo delle azioni HSBC (LON: HSBA) è crollato negli ultimi giorni mentre gli investitori valutano la sua esposizione alla Cina e Hong Kong. Il titolo ha raggiunto il picco di 657p il 1° agosto e ora è arretrato del 10% a 591p.

Esposizione in Cina

HSBC è un gruppo bancario unico per via del luogo in cui opera. La società è la più grande banca in Europa per attività, ma genera la maggior parte delle sue entrate a Hong Kong e nella Cina continentale. Più di recente, l’azienda ha ridotto la sua esposizione in paesi come Francia, Canada e Stati Uniti.

La più grande sfida per HSBC è la sua esposizione alla Cina, un paese che sta implodendo, come ho scritto qui . I dati economici pubblicati questa settimana hanno mostrato che le vendite di nuove case nel paese sono crollate.

Allo stesso tempo, alcune delle aziende più note del paese stanno iniziando a implodere. È iniziato con Evergrande, il gigantesco conglomerato che è crollato nel 2021. Successivamente, aziende più piccole come Fantasia e Sunac hanno perso i pagamenti.

La scorsa settimana, la situazione è peggiorata quando Country Garden ha mancato i pagamenti. L’azienda, che ora sta costruendo oltre 1 milione di appartamenti, ha avvertito che la sua perdita semestrale varrà oltre 7,5 miliardi di dollari. Ha anche avvertito che avrebbe perso le sue obbligazioni in yuan e dollari.

Pertanto, la maggior parte degli analisti ritiene che il settore immobiliare, che rappresenta un quarto del PIL, sia sull’orlo del collasso. Se ciò accadrà, sarà un’esplosione da trilioni di dollari i cui effetti di contagio si diffonderanno a livello globale.

HSBC ha fatto bene dopo il crollo di Evergrande come dimostrano gli ultimi risultati finanziari. L’utile al lordo delle imposte è balzato di $ 12,9 miliardi a $ 21,7 miliardi mentre le sue entrate sono aumentate di $ 12,3 miliardi a quasi $ 40 miliardi.

La domanda è come si comporterà l’azienda se l’economia cinese dovesse implodere come previsto da alcuni analisti. Nei suoi guadagni più recenti, la società ha segnalato la sua esposizione agli immobili commerciali cinesi.

Previsioni del prezzo delle azioni HSBC

Sul grafico giornaliero, vediamo che il prezzo delle azioni HSBC ha formato una candela a stella cadente il cui lato superiore era a 657,2 pence. Nell’analisi dell’azione dei prezzi, questo modello è uno dei segnali più ribassisti.

Il titolo HSBC è sceso al di sotto dell’importante livello di supporto a 619p, il punto più alto dell’8 marzo. Si è anche spostato al di sotto delle medie mobili a 50 e 25 giorni, segnalando che i ribassisti hanno il controllo.

Il Relative Strength Index (RSI) e gli indicatori MACD sono tutti scesi. Pertanto, le prospettive per il titolo sono ribassiste, con il prossimo livello di riferimento da tenere d’occhio a 550p.

