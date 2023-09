Perché Bitcoin è crollato?

Per mesi, i trader di Bitcoin si sono lamentati di come un asset noto per la sua violenta volatilità si fosse improvvisamente trasformato in una quasi-stablecoin, scambiando intorno alla soglia dei 29.000/30.000 dollari e rifiutandosi di muoversi.

Il loro desiderio si è avverato nelle ultime due settimane, anche se potrebbe non essere andato nella direzione che alcuni desideravano. Due settimane fa, Bitcoin ha subito il calo giornaliero più grande degli ultimi nove mesi, quando il crollo di FTX ha mandato in tilt il mercato. Il venerdì di quella settimana, il crollo del 7% ha rappresentato il più grande movimento in entrambe le direzioni dalla crisi bancaria regionale di marzo. Ma perché?

I timori macroeconomici fanno crollare Bitcoin

Alcuni fattori potrebbero aver contribuito ai capricci di Bitcoin, ma come sempre, la macroeconomia è stata al centro della tempesta.

I rendimenti sono aumentati in tutto il mercato, uno sviluppo che tende a danneggiare gli asset rischiosi come Bitcoin. I rendimenti del debito pubblico statunitense a lungo termine si sono avvicinati al livello più alto dal 2007, i gilt a 10 anni del Regno Unito sono saliti al rendimento più alto dal 2008, e il bund a 10 anni della Germania ha raggiunto il rendimento più alto dal 2011.

La svendita di obbligazioni è avvenuta grazie a maggiori scommesse su una politica di interessi più aggressiva di quanto precedentemente previsto. Questo a sua volta è stato il risultato dell’enigma tra le buone notizie e le cattive notizie. In breve, l’economia è stata sorprendentemente resiliente, il che dovrebbe essere una cosa positiva, ma in un mondo in cui l’inflazione rimane un problema pernicioso, significa che le banche centrali potrebbero essere costrette a mantenere i tassi di interesse più alti per un periodo più lungo – o addirittura ad attuare ulteriori rialzi.

La scorsa settimana, i verbali della Federal Reserve hanno espresso chiaramente questa paura:

(Vediamo) significativi rischi al rialzo per l’inflazione, che potrebbero richiedere un ulteriore inasprimento della politica monetaria

Avevamo messo in guardia contro questo timore, chiedendoci se il mercato – cripto o altro – avesse superato se stesso in mezzo ad alcuni segnali ribassisti, tra cui una curva dei rendimenti profondamente invertita, un’inflazione core vischiosa, minimi record di disoccupazione e pressione salariale al rialzo, il tutto a fronte di un forte aumento nelle valutazioni già quest’anno.

Il mercato obbligazionario alla fine ha agito sulla base di questi timori, adottando una posizione più aggressiva che ha fatto crollare gli asset rischiosi in tutta la sfera finanziaria. Bitcoin è stato preso nel fuoco incrociato.

In effetti, mentre gli ignominiosi crolli delle criptovalute a seguito di una gestione sconsiderata del rischio e dell’indebitamento eccessivo hanno senza dubbio intaccato in modo significativo l’asset, la realtà negli ultimi diciotto mesi è che si tratta di un asset ad alto rischio a cui è stato tolto il tappeto da sotto. mentre il mondo passava ad una politica monetaria restrittiva.

In questo grafico, abbiamo tracciato il prezzo del Bitcoin rispetto al rendimento dei titoli del Tesoro a 2 anni, tornando al massimo storico di Bitcoin nel novembre 2021. La relazione è chiara (nota che il rendimento è tracciato su un asse invertito).

Altri fattori

Come discusso, la macroeconomia è stata senza dubbio il principale motore del calo. Tuttavia, ci sono stati altri fattori che potrebbero aver amplificato il movimento. Come sempre con Bitcoin, è difficile saperlo, ma c’erano alcune teorie attendibili.

Il primo è ovvio e non riguarda solo il recente calo. La liquidità è estremamente scarsa e ciò significa che un ritorno alla volatilità è sempre stato a portata di mano. La profondità degli ordini sugli scambi è molto ridotta, mentre i volumi sono rimasti in ritardo, lasciando i movimenti vulnerabili all’amplificazione poiché è necessario meno capitale per muovere i prezzi.

Nello specifico del recente calo, tuttavia, si sono verificati alcuni eventi che potrebbero aver spaventato il mercato più di quanto sarebbe accaduto altrimenti. Il primo era un rapporto secondo cui SpaceX di Elon Musk avrebbe potuto vendere tutti i suoi Bitcoin. Il Wall Street Journal ha riferito che SpaceX ha svalutato il valore dei suoi Bitcoin di 373 milioni di dollari, citando documenti finanziari interni, anche se SpaceX è privata e non è chiaro se la società conservi ancora una parte di Bitcoin o se li abbia venduti tutti.

SpaceX ha svalutato il valore del bitcoin che possiede per un totale di 373 milioni di dollari l’anno scorso e nel 2021 e ha venduto la criptovaluta giornale di Wall Street

Tuttavia, come continuiamo a vedere, sembra che se ciò abbia avuto un qualche impatto, sia stato semplicemente incoraggiare leggermente i venditori che stavano già vendendo; rispetto agli sviluppi macroeconomici precedenti, questo non è altro che una goccia nell’oceano.

L’altro fattore sembra altrettanto insignificante in confronto, ma la notizia che la cinese Evergrande sta dichiarando fallimento è un po’ più complessa. Precedentemente il più grande finanziatore della Cina, Evergrande ha da tempo suscitato preoccupazione nei confronti della stablecoin leader del mercato, Tether.

Ciò è dovuto alla controversia di lunga data sulle riserve di Tether. Un rapporto del 2021 ha rivelato che quasi il 50% del sostegno di Tether era sotto forma di carta commerciale e cambiali non garantite emesse da società. Quando Evergrande è stata messa sotto pressione, ciò ha portato alla preoccupazione nel mercato che Tether potesse essere catturato sotto forma di titoli di carta commerciale.

La società ha tuttavia negato qualsiasi esposizione diretta al debito di Evergrande, sebbene i dettagli esatti delle partecipazioni di Tether non siano stati pubblicati. La preoccupazione era che Tether detenesse carta commerciale detenuta da altre istituzioni cinesi e quindi sarebbe stata vulnerabile al clima economico più ampio in Cina, e quindi alle ricadute dei problemi di Evergrande.

Alla fine, però, questa paura non è più così evidente come un tempo. Tether ha annunciato di aver eliminato completamente la carta commerciale dalle sue riserve lo scorso ottobre. Ancora una volta, anche se la storia ha guadagnato terreno nei circoli crittografici, è improbabile che abbia spostato l’ago della bilancia.

E dopo?

In definitiva, si è trattato di una ricalibrazione delle aspettative sul futuro andamento dei tassi di interesse, chiaramente visibile dai movimenti del mercato obbligazionario. L’economia rimane in uno stato unico: politica monetaria restrittiva, inflazione in calo ma ancora elevata, mentre si registra anche una disoccupazione vicina ai minimi di 50 anni.

In fin dei conti, Bitcoin è solo una risorsa in questo gioco più ampio, incline ai capricci dell’economia più ampia. Se aggiungiamo la scarsa liquidità e i volumi recenti, nonché una propensione storica alla volatilità, sviluppi come l’improvviso calo della scorsa settimana non costituiscono uno shock.

La cosa insolita quest’anno è che la salita di Bitcoin è stata lenta e costante, piuttosto che punteggiata da picchi e arretramenti come normalmente accade. La volatilità è stata incredibilmente bassa, ma la scorsa settimana ha evidenziato che Bitcoin, e l’attuale clima macro altamente insolito, ha ancora la capacità di muoversi rapidamente.

