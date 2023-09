Tensione sullo yen giapponese sul mercato dell’oro

Il prezzo dell’oro in Giappone è ai massimi storici. Tanaka Kikinzoku, uno dei maggiori rivenditori di oro del Giappone, ha recentemente affermato che i prezzi si stanno avvicinando per la prima volta a 10.000 ¥ al grammo.

Le classifiche ufficiali attualmente hanno il prezzo più vicino alla metà dei ¥ 9000. In ogni caso, non ha nulla a che fare con l’oro in sé. Questa è la storia di come lo yen stia continuando il suo storico calo rispetto al dollaro USA, mentre la banca centrale del Giappone si trova in una situazione sempre più stretta a causa della politica monetaria non convenzionale.

Il grafico sopra mostra il prezzo dell’oro in yen negli ultimi 20 anni. In questo senso, la materia prima ha adempiuto bene al suo mandato di protezione del potere d’acquisto, offrendo rendimenti prossimi a 5,7 volte per gli investitori giapponesi. Il grafico successivo mostra il prezzo dell’oro in dollari, dove gli investitori americani hanno visto un rendimento di 4,8 volte nello stesso arco di tempo.

Ciò dimostra che lo yen è caduto rispetto al dollaro negli ultimi due decenni. Tuttavia, la sovraperformance, considerando il lungo arco temporale, non è massiccia, soprattutto se paragonata ad altre valute.

Tuttavia, è quando si valutano gli ultimi due anni che la divergenza diventa significativa. L’inizio del 2022 può essere visto come un punto di svolta per l’economia mondiale, quando l’inflazione ha cominciato a salire. Quel trimestre è stato il primo rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve americana, mentre le banche centrali di tutto il mondo temevano il surriscaldamento delle economie e l’aumento vertiginoso del costo della vita.

Da allora, l’oro in termini di yen si è apprezzato del 37%, mentre in termini di dollari il rendimento è stato solo del 7%, ovvero oltre cinque volte peggiore.

La politica monetaria non convenzionale del Giappone

La Federal Reserve americana fissa il tasso di interesse a breve termine, noto come tasso dei fondi federali. Governa il modo in cui il denaro può essere preso in prestito, il che ha implicazioni a catena per l’economia in generale. Questo tasso chiave è stato aumentato in modo aggressivo negli ultimi diciotto mesi, con l’obiettivo di raffreddare l’economia e contenere l’inflazione.

Abbiamo visto questo approccio monetario restrittivo da parte delle banche centrali di tutto il mondo. Ma c’è un’eccezione: il Giappone. La Banca del Giappone ha invertito la tendenza perseguendo invece una politica monetaria espansiva. Ha utilizzato il controllo della curva dei rendimenti per gestire i rendimenti a lungo termine, un metodo che descrive l’atto delle banche centrali di acquistare o vendere tutte le obbligazioni necessarie per raggiungere uno specifico tasso di interesse a lungo termine.

In molti sensi, è simile al quantitative easing convenzionale. Sia l’allentamento quantitativo che il controllo della curva dei rendimenti implicano l’acquisto di debito pubblico (buoni del Tesoro) per influenzare i tassi di interesse e pompare denaro nell’economia. La differenza è che l’allentamento quantitativo comporta l’acquisto regolare di una quantità specifica di obbligazioni al fine di iniettare questo credito nel sistema. Per controllare la curva dei rendimenti, le banche centrali acquistano tutte le obbligazioni necessarie per mantenere i rendimenti a un certo livello.

La conclusione è che la Banca del Giappone sta perseguendo una politica monetaria espansiva mentre il resto del mondo sta adottando una politica restrittiva. E dopo anni di deflazione, la nazione sta iniziando a vedere un aumento dei prezzi.

Le statistiche di giugno hanno mostrato che l’inflazione è aumentata del 3,3% in Giappone, rispetto ad un aumento del 3% negli Stati Uniti. Questa è la prima volta in otto anni che la nazione asiatica ha prodotto un tasso di inflazione più elevato rispetto agli Stati Uniti.

Tuttavia, è importante notare che, sebbene la bilancia si sia ribaltata negli ultimi tempi, è necessario tenere d’occhio il quadro generale. I prezzi sia negli Stati Uniti che in Europa sono aumentati di quasi il 20% dall’inizio del 2021. Il Giappone contrasta favorevolmente a questo riguardo, con i prezzi che sono aumentati di poco più del 5% nello stesso periodo di tempo.

Bisogna menzionare anche la crescita dei salari. Gli stipendi in Giappone non sono aumentati tanto quanto negli Stati Uniti e in Europa. Dall’inizio del 2021, i salari del Giappone sono aumentati del 4,5%, rispetto al 7,5% in Europa e al 15% negli Stati Uniti.

Questa crescita salariale è fondamentale per quanto riguarda gli obiettivi della Banca del Giappone, che in aprile ha dichiarato di essere determinata a raggiungere il suo obiettivo di inflazione del 2% “accompagnato da aumenti salariali”. Pertanto, l’aumento dell’inflazione con una crescita salariale ritardata aumenta il livello di difficoltà rispetto a tale obiettivo.

Come ha influenzato questo lo yen?

Questa politica monetaria allentata e non convenzionale, combinata con l’inflazione, sta ora spingendo gli investitori a proteggere il proprio potere d’acquisto. Ciò spiega l’aumento dei prezzi dell’oro giapponese attraverso la domanda al dettaglio.

Alla fine della pandemia, le famiglie giapponesi avevano accumulato un patrimonio quattro volte superiore rispetto al PIL del paese, il livello più alto del mondo. Quasi la metà di tale somma era parcheggiata in contanti, il che non è una sorpresa visti gli anni di deflazione sopra citati. Tuttavia, con l’inflazione in ripresa, non è nemmeno scioccante vedere una rotazione verso asset a protezione dell’inflazione.

È qui che entra in gioco lo yen. Con i tassi di interesse più alti a livello globale a seguito della politica monetaria più restrittiva altrove, i capitali stanno abbandonando lo yen per destinazioni più attraenti. Insieme all’inflazione interna, anche l’oro è diventato attraente.

La portata del calo dello yen rispetto al dollaro è storica. La valuta giapponese ha perso il 28% del suo valore rispetto al dollaro dall’inizio del 2022.

Tornando all’inizio del 2021, lo yen ha perso il 43% del suo valore rispetto al dollaro.

La Banca del Giappone ha ripetutamente affermato di essere determinata a raggiungere il suo obiettivo di inflazione del 2%, escludendo una svolta rispetto all’attuale politica nonostante la crescente pressione. Con i prezzi che accelerano più velocemente dei salari, tuttavia, mentre i tassi altrove fanno impallidire quelli offerti per lo yen, la valuta giapponese sta scricchiolando.



