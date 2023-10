Cattive notizie per i veicoli elettrici: evitate i titoli ARVL, Nio, VinFast

La situazione sta peggiorando per le aziende del settore dei veicoli elettrici (EV) poiché emergono ulteriori segnali di rallentamento. Lunedì la Ford ha confermato che stava tagliando la sua Lightning produzione, una situazione notevole poiché è uno dei veicoli elettrici più popolari negli Stati Uniti. Ford sta ora raddoppiando i suoi sforzi sui veicoli ibridi.

Il rallentamento dei veicoli elettrici è reale

Aziende come Tesla hanno continuato a tagliare i prezzi nel tentativo di aumentare le vendite e la quota di mercato. E, cosa più importante, gli studi dimostrano che le vendite di veicoli elettrici stanno rallentando anche se il motore a combustione interna (ICE) aumenta costantemente.

Dati recenti mostrano che la maggior parte dei veicoli elettrici trascorre più del doppio del tempo presso le concessionarie. Ciò è avvenuto in un momento in cui negli ultimi anni il numero delle stazioni di ricarica è aumentato. Tesla ha anche aperto la sua vasta rete ad altre società di veicoli elettrici come General Motors e Ford.

L’eccesso di offerta è una preoccupazione chiave che preoccupa molti investitori e analisti di veicoli elettrici. Innanzitutto, la maggior parte delle aziende, comprese quelle tradizionali come Mercedes Benz, Stellantis, Nissan e GM, stanno aumentando la propria produzione. Ad esempio, la fornitura di auto ICE nei concessionari si è attestata a 52 giorni, mentre i camioncini sono saliti a 57 mentre i veicoli elettrici sono saliti a 90-100 giorni.

Anche le vendite di veicoli elettrici stanno rallentando a causa del loro costo e del valore di rivendita. Il veicolo elettrico medio negli Stati Uniti è stato di 53.000 dollari, mentre quello di un’auto ICE è inferiore a 50.000 dollari. Peggio ancora, poiché i veicoli elettrici sono alimentati da batterie, tendono ad avere un valore di rivendita inferiore rispetto ai veicoli ICE.

Un altro parametro di S&P Global mostra che meno americani stanno prendendo in considerazione l’acquisto di veicoli elettrici rispetto al 2021. La percentuale è scesa dall’87% al 67%, indicando maggiori problemi nel settore.

Le aziende più piccole di veicoli elettrici sono a rischio

L’implicazione di tutto ciò è che molte aziende di veicoli elettrici faranno fatica a sopravvivere in questa nuova normalità. In Cina, il numero di aziende produttrici di veicoli elettrici è sceso dalle oltre 500 di qualche anno fa a meno di 100 oggi.

Questo spiega perché quest’anno i prezzi delle azioni di molti veicoli elettrici sono crollati. Il prezzo delle azioni Mullen Automotive (NASDAQ:MULN) è crollato di oltre il 90% quest’anno e ora si trova al livello più basso mai registrato. Anche altri titoli di veicoli elettrici come Faraday Future, Lucid Motors e Nikola sono crollati. La Lordstown Motors ha recentemente dichiarato fallimento.

Nel mio articolo precedente, ho messo in guardia gli investitori contro aziende come Faraday Future, Mullen Automotive e Workhorse Group. Credo che Arrival (ARVL), Nio e VinFast siano società estremamente rischiose.

Arrival, una società britannica di veicoli elettrici, ha assunto consulenti per una potenziale insolvenza. Le sue azioni sono crollate del 96% negli ultimi 12 mesi e si attestano a $ 1,09. VinFast (VFS), la quarta più grande azienda di veicoli elettrici al mondo per capitalizzazione di mercato dopo Tesla, Li Auto e Rivian, è un’altra da evitare.

VinFast è semplicemente molto sopravvalutato e rischioso anche per quanto riguarda il suo slancio di crescita continua. Probabilmente avrà bisogno di raccogliere liquidità aggiuntiva per finanziare la sua espansione americana.

Anche le società cinesi di veicoli elettrici come Nio sono altamente rischiose a causa della saturazione del mercato. Hanno anche riscontrato alcune sfide nel tentativo di espandersi in Europa e in altri mercati. Anche l’economia cinese non sta andando bene. Pertanto, sospetto che titoli come Nio e XPeng rimarranno sotto pressione nei prossimi anni.

