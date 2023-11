Le azioni di Vestas Wind Systems (VWS) formano una croce mortale davanti agli utili

Il prezzo delle azioni Vestas Wind Systems (ETR: VWS) ha continuato la sua tendenza al ribasso a causa delle preoccupazioni per il settore eolico. Mercoledì le azioni sono scese di oltre il 2% dopo il rapporto a sorpresa sugli utili di Orsted. Sono crollati di oltre il 53% rispetto al punto più alto del 2022.

Guadagni VWS in vista

È stata una corsa dura per le aziende del settore dell’energia eolica. La scorsa settimana, le azioni di Siemens Energy sono crollate di oltre il 30% dopo che la società ha chiesto garanzie al governo tedesco.

E mercoledì, le azioni di Orsted sono crollate dopo che la società ha cancellato 4 miliardi di dollari dalle sue attività eoliche negli Stati Uniti. Diverse altre aziende del settore hanno registrato un duro crollo negli ultimi mesi.

Lo stesso sta accadendo nel settore dell’energia solare, dove aziende come Sunrun e Enphase Enphase Energy sono crollate negli ultimi mesi. Allo stesso tempo, aziende come BP e Shell hanno annunciato piani per ridimensionare i loro obiettivi di energia pulita

È in questo contesto che Vestas Wind Systems pubblicherà i risultati finanziari del terzo trimestre l’8 novembre. Gli investitori hanno basse aspettative sugli utili da parte della società poiché gli alti tassi di interesse rallentano il settore.

Per cominciare, Vestas Wind Systems è un’azienda che fornisce turbine eoliche su tre piattaforme: piattaforme EnVentus, da 4 MW e da 2 MW. È probabile che la società veda una crescita lenta poiché la domanda nel settore peggiora.

I risultati finanziari più recenti hanno mostrato che gli ordini ricevuti dall’azienda sono cresciuti dell’8% nel secondo trimestre. I suoi ricavi sono balzati del 4% a oltre 3,4 miliardi di euro. Questa crescita è stata aiutata per il 29% dalla crescita dei servizi, che ha contribuito ad aumentare i suoi margini.

La società ha chiuso il trimestre con oltre 31,6 miliardi di euro di portafoglio ordini, la maggior parte dei quali nella regione EMEA, seguita da Americhe e APAC. Ora, con il rallentamento del settore, è probabile che anche l’attività dell’azienda rallenti.

Prospettive del prezzo delle azioni Vestas Wind Systems

Grafico VWS di TradingView

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni VWS ha avuto un forte trend ribassista negli ultimi mesi. Il titolo è crollato da un massimo di 318,4 DKK nel 2021 a un minimo di 132,98 DKK. Ha faticato a spostarsi dal supporto di 132,98 DKK. Di conseguenza, si è formato quello che sembra un modello a doppio fondo.

Il prezzo delle azioni Vestas Wind Systems rimane al di sotto delle medie mobili a 50 e 200 settimane. I due hanno appena creato un modello Death Cross, che è uno dei segnali ribassisti più popolari sul mercato.

Pertanto, le prospettive per il titolo sono ribassiste, con il prossimo livello di supporto chiave da tenere d’occhio a 132,98. Un calo al di sotto di tale supporto invaliderà il modello a doppio minimo e porterà a un ulteriore ribasso fino al livello psicologico di 100 EUR.

