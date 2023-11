Previsioni prezzo del greggio Brent: analisi tecnica

I prezzi del petrolio greggio hanno registrato una ripresa. Il Brent, il punto di riferimento globale, è sulla buona strada per la terza settimana consecutiva mentre il recente slancio si è affievolito. Mercoledì è sceso al minimo di 81,20 dollari, molto inferiore al massimo da inizio anno di 95,86 dollari. Allo stesso modo, il West Texas Intermediate (WTI) è crollato a 76,90 dollari, anch’esso in calo rispetto al massimo da inizio anno di 94,80 dollari.

Il prezzo del petrolio greggio sta crollando mentre gli investitori si concentrano sulle dinamiche della domanda e dell’offerta in corso. Dal lato della domanda, la Russia e l’OPEC hanno concordato di mantenere i limiti dell’offerta, che hanno lo scopo di aumentare i prezzi.

Inoltre, i recenti timori sulla guerra in corso tra Israele e Hamas comporterà che le interruzioni dell’approvvigionamento non si siano verificate. Mentre la guerra è in corso, altre potenze regionali come l’Iran e l’Arabia Saudita non sono state colpite.

Nel frattempo, come ho scritto in questo articolo, la Russia ha continuato a pompare petrolio greggio nonostante le sanzioni in corso. Il Paese sta sfruttando le petroliere più vecchie per spedire milioni di barili di petrolio ogni giorno. I nuovi commercianti di petrolio hanno anche sostituito altre società occidentali come Trafigura e Vitol.

Inoltre, il prezzo del petrolio greggio Brent è aumentato a causa del forte dollaro USA. L’indice del dollaro è salito a oltre 106 dollari quest’anno, rendendo costoso per i paesi dei mercati emergenti acquistare petrolio. Jerome Powell, il capo della Federal Reserve, parlerà più tardi mercoledì.

Pertanto, ci sono alcune preoccupazioni che il petrolio continuerà a salire. In una recente dichiarazione, gli analisti di JPMorgan hanno avvertito che il petrolio potrebbe salire a 150 dollari. La Banca Mondiale ha anche avvertito che il prezzo del petrolio potrebbe salire a oltre 150 dollari se la guerra in Ucraina dovesse continuare.

Previsioni sul prezzo del greggio Brent

Grafico UKOIL di TradingView

L’analisi tecnica è un buon modo per prevedere dove si troverà un asset finanziario nel breve e nel lungo termine. Sul grafico giornaliero, vediamo che il prezzo ha formato un piccolo pattern testa e spalle. Nell’analisi dell’azione dei prezzi, questo modello è uno dei più ribassisti del mercato.

Anche il Brent è crollato al di sotto del livello di supporto chiave a 88,2 dollari, il punto più alto di aprile e agosto di quest’anno. In particolare, le medie mobili a 50 e 100 giorni stanno per effettuare un crossover ribassista mentre il Relative Strength Index (RSI) si avvicina al livello di ipervenduto.

Pertanto, le prospettive per il Brent sono ribassiste, con il livello successivo da tenere d’occhio a 80 dollari. Una rottura al di sotto di quel livello lo vedrà crollare al successivo supporto a 71,65 dollari, il livello più basso di maggio e giugno.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.