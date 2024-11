Correzione “sana”, i deflussi FII sono un “aggiustamento tattico”: i veterani del mercato sul calo del mercato indiano

Di recente, il mercato azionario indiano ha dovuto affrontare notevoli sconvolgimenti dovuti a una combinazione di incertezze geopolitiche, preoccupazioni in termini di valutazione e deflussi di investitori stranieri, che hanno influito negativamente sul sentiment del mercato.

Il Nifty50, l’indice di riferimento indiano, ha raggiunto il massimo storico di 26.277 il 27 settembre 2024, ma non è riuscito a mantenere lo slancio, chiudendo a 24.399 mercoledì, con un calo di oltre il 7%.

La banca d’investimento globale Goldman Sachs ha declassato le sue prospettive sui titoli azionari indiani, passando da una posizione “sovrappeso” a una posizione “neutrale”.

La banca ha citato come ragioni principali alla base di questa decisione il rallentamento della crescita economica dell’India e il suo potenziale impatto sugli utili aziendali.

Secondo Goldman Sachs, sebbene una significativa correzione dei prezzi potrebbe non essere all’orizzonte a causa dei forti afflussi di capitali nazionali, il mercato potrebbe affrontare un periodo di “correzione temporale” nei prossimi tre-sei mesi, il che suggerisce che i prezzi delle azioni potrebbero stagnare invece di subire un brusco calo.

Tuttavia, una parte degli esperti di mercato si astiene dal dare troppa importanza alla correzione, definendola “sana” e persino “attesa in ritardo”.

Correzione salutare o motivo di preoccupazione?

Nonostante la recente flessione, molti analisti ritengono che la correzione non sia solo sana, ma anche attesa da tempo.

Navneet Munhot, amministratore delegato e CEO di HDFC Asset Management Company, ha condiviso il suo punto di vista sulla questione con CNBC TV-18.

“Era prevedibile. È una sana correzione. Penso che ci sia stato un punto in cui lo slancio aveva preso il sopravvento, in cui le persone non facevano distinzioni tra buone e cattive notizie e le azioni dovevano salire ogni giorno. Questo non può continuare”, ha detto Munhot.

Ha aggiunto che era necessario un “controllo di integrità” per riportare il mercato a un livello più sostenibile, con aspettative di correzioni sia temporali che di prezzo prima che le cose tornino ad andare bene.

Ramdeo Agarwal, presidente di Motilal Oswal Financial Services, ha condiviso i sentimenti di Munhot, definendola “la correzione più sana possibile” e sottolineando che era attesa da tempo.

Agarwal ha osservato che le aspettative sui rendimenti di mercato erano irrealistiche: alcuni investitori si aspettavano rendimenti mensili composti del 2-3%, il che, a suo avviso, è insostenibile.

Ha ricordato agli investitori che il rendimento medio annuo a lungo termine del mercato indiano si aggira intorno al 14-15% e ha messo in guardia i nuovi investitori dal creare aspettative irrealisticamente elevate, che potrebbero portare a delusioni.

E che dire delle forti correzioni nei titoli a media e piccola capitalizzazione?

Sebbene il mercato più ampio abbia registrato un calo, i titoli azionari a media e piccola capitalizzazione sono stati colpiti in modo particolarmente duro.

Alcuni titoli in queste categorie sono scesi del 25-30%, il che fa temere che la correzione possa essere troppo drastica.

Tuttavia, Gautam Shah, fondatore di Goldilocks Premium Research, ha invitato gli investitori a tenere presente il quadro generale.

In un’intervista con ET Now, ha sottolineato che molti di questi titoli hanno registrato guadagni sostanziali nell’ultimo anno, con il loro valore raddoppiato o addirittura triplicato.

Secondo Shah, una correzione del 25-30% è del tutto normale dopo rally così significativi.

Shah ha inoltre incoraggiato gli investitori a lungo termine a considerare queste correzioni come un’opportunità per acquistare azioni di qualità a prezzi più bassi.

Limitatevi alle large cap e, se investite in mid-cap e small-cap, concentratevi su aziende di alta qualità.

Ha sottolineato l’importanza di distinguere tra azioni di qualità e azioni speculative durante i periodi di volatilità del mercato.

Gli elevati deflussi di FII sono un semplice “aggiustamento”?

Uno dei maggiori fattori che hanno contribuito alla recente volatilità del mercato è stato il consistente deflusso di fondi da parte di investitori istituzionali esteri (IFI).

Secondo i dati di Bloomberg, a ottobre i fondi esteri hanno ritirato 7,8 miliardi di dollari netti dalle azioni indiane, registrando il più grande deflusso mensile da marzo 2020.

Questa brusca flessione si verifica mentre gli investitori stranieri reagiscono all’indebolimento dei dati economici indiani e alle crescenti pressioni inflazionistiche.

Manish Chokhani, direttore di Enam Holdings, ha fornito un contesto per i recenti deflussi di investitori istituzionali stranieri.

Parlando alla CNBC TV-18, ha spiegato che gli investitori stranieri possiedono circa il 15-16% del mercato indiano, per un totale di circa 800 miliardi di dollari.

Ha minimizzato l’importanza dei deflussi, sottolineando che, sebbene gli istituti di credito internazionali abbiano portato a casa 10 miliardi di dollari, non stanno uscendo completamente dal mercato.

“Stanno riadattando la loro tattica”, ha detto Chokhani.

Ramdeo Agarwal ha condiviso un’opinione simile, affermando che gran parte delle vendite è stata guidata da aggiustamenti tattici, mentre gli investitori ribilanciavano i loro portafogli tra Cina e India.

Stanno vendendo principalmente per aggiustamento. I ragazzi che sono sottopesati sulla Cina e sovrappesati sull’India, stanno cercando di bilanciare questo, e tornando alla Cina per una via neutrale e tornando all’India anche per una via neutrale.

Ha aggiunto che la maggior parte di questi deflussi si è già verificata e che mancano ancora solo altri 2-3 miliardi di dollari.

Agarwal non prevede una crisi a meno che i deflussi legati alla Cina non raggiungano i 25-30 miliardi di dollari, uno scenario che al momento ritiene improbabile.

Gli analisti ritengono inoltre che l’entusiasmo per i mercati cinesi sarà probabilmente di breve durata a causa dei problemi strutturali dell’economia.

“La vendita di FPI può continuare ancora per un po’. Tuttavia, è improbabile che duri a lungo. Questo entusiasmo per la rinascita cinese difficilmente durerà a lungo perché la Cina ha alcuni problemi strutturali. Anche il loro stimolo fiscale difficilmente continuerà oltre un certo punto perché il rapporto debito/PIL è alto e il governo non ha soldi per stimolare l’economia oltre quel punto”, ha affermato VK Vijayakumar, Chief Investment Strategist, Geojit Financial Services.