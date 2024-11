I prezzi delle criptovalute hanno subito forti oscillazioni nel corso della settimana: il prezzo del Bitcoin è salito sopra i 69.000 dollari ed è tornato sotto i 65.000 dollari, prima di recuperare terreno e attestarsi sopra i 67.000 dollari venerdì sera.

Anche la maggior parte delle altcoin ha subito forti oscillazioni, con le monete meme che hanno registrato enormi guadagni prima di subire un crollo.

Nel frattempo, nel settore più ampio, tra le notizie più importanti della settimana c’è stato un attacco hacker a un portafoglio del governo degli Stati Uniti per rubare 20 milioni di dollari in criptovalute.

Notizie sulle criptovalute

Binanza

Una delle principali notizie di questa settimana in ambito criptovalute è la liberazione del dirigente di Binance, Tigran Gambaryan, da parte delle autorità nigeriane.

Gambaryan, cittadino statunitense, è detenuto da quasi otto mesi, dopo essere stato arrestato a fine febbraio.

Il CEO di Binance Richard Teng ha annunciato il rilascio di Gambaryan.

Ondulazione

A fare notizia sulle criptovalute è anche la presentazione di ricorsi da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e di Ripple nella battaglia legale in corso. I dirigenti e i rappresentanti legali di Ripple sostengono che XRP non è un titolo e la SEC non lo ha contestato.

Anche la donazione di 10 milioni di dollari da parte del co-fondatore di Ripple alla campagna di Kamala Harris ha attirato molta attenzione.

Hackerato il portafoglio crittografico del governo degli Stati Uniti

Anche l’attacco informatico che ha portato al furto di 20 milioni di dollari da un portafoglio del governo statunitense è una storia che molti seguiranno nelle prossime settimane.

Tuttavia, in un rapido susseguirsi di eventi, l’hacker ha restituito 19,2 milioni di dollari al portafoglio.

Nel frattempo, i procuratori statunitensi hanno delineato l’intenzione di offrire un patteggiamento a Eric Council Jr., l’uomo recentemente arrestato per l’attacco informatico all’account X della SEC avvenuto a gennaio.

Striscia, Tether, MicroStrategy, Kraken

Stripe ha acquisito la società di stablecoin Bridge per 1,1 miliardi di dollari, una mossa che consolida il rientro dell’azienda nel settore delle criptovalute.

In un’altra occasione, Tether ha inaugurato una statua del creatore di Bitcoin Satoshi Nakamoto a Lugano, in Svizzera.

Nel frattempo, il CEO di Tether, Paolo Ardoino, ha affermato che la sua azienda non ha intenzione di quotarsi in borsa.

La comunità delle criptovalute ha inoltre accolto con entusiasmo l’offerta del fondatore di MicroStrategy, Michael Saylor, di aiutare Microsoft ad adottare una strategia basata su Bitcoin.

Saylor afferma che i suoi BTC finiranno nella civiltà quando lui non ci sarà più.

Altrove, Kraken ha fatto notizia con la notizia che l’exchange di criptovalute stava cercando di lanciare la propria rete di livello 2.

Riepilogo dei prezzi delle criptovalute

Bitcoin si mantiene sopra i 67.000 dollari

Come evidenziato sopra, il prezzo di BTC è salito bruscamente all’inizio della settimana. I dati mostrano che i rialzisti hanno testato massimi di $ 69.227 il 21 ottobre.

Tuttavia, il rifiuto al livello di resistenza ha fatto sì che i prezzi scendessero a minimi di $ 65.440 il 23 ottobre, prima di risalire sopra i $ 67.000.

Nelle ultime 24 ore, il prezzo del BTC ha oscillato tra i 65.800 e i 68.800 dollari, attestandosi intorno ai 67.000 dollari al momento in cui scriviamo.

Le monete meme hanno oscurato le principali altcoin

Questa settimana diverse monete meme hanno raggiunto nuovi massimi storici, tra cui Popcat (POPCAT) e cat in a dogs world (MEW).

In vista delle elezioni statunitensi, sono stati presentati anche gettoni a tema cane e monete PolitiFi.

Tuttavia, anche queste monete meme sono scivolate in modo significativo poiché i trader hanno preso profitti. POPCAT è tra i maggiori perdenti con -17% in 24 ore.

SAFE, Raydium (RAY) e APE tra i titoli in maggiore crescita

Mentre diverse altcoin cercano di recuperare livelli di prezzo chiave dopo una notevole pressione al ribasso, Safe (SAFE), Raydium (RAY) e ApeCoin (APE) sono tra quelle che mantengono i guadagni mentre la settimana volge al termine.

Il prezzo di SAFE è balzato del 16% in 24 ore e del 63% la scorsa settimana, portandosi in testa alla classifica delle prime 100 criptovalute per capitalizzazione di mercato.

Altrove, RAY è cresciuto del 32% la scorsa settimana e APE è cresciuto di oltre il 58%, classificandosi al terzo posto tra i titoli con le migliori performance della settimana.

Questa è nell’elenco delle 100 criptovalute più grandi per capitalizzazione di mercato.

In cima alla classifica c’è la moneta meme Goatseus Maximus (GOAT).